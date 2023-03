Strongholds sind in Diablo 4 eine wichtige Mechanik – Bieten neue Händler, Items und Dungeons

In Diablo 4 sind Strongholds eine wichtige Mechanik, die euch in euren Reisen durch Sanktuario unterstützen sollen. Wir zeigen euch, wie sie funktionieren und was ihr noch so über diese Festungen des Bösen wissen solltet.

Was sind Strongholds? Diablo 4 wird euch Strongholds sogenannte “Festungen” bieten. Diese Strongholds sind eine Art von Dungeons in der offenen Welt, die von den Mächten des Bösen eingenommen wurden. Wenn ihr eine dieser Festungen entdeckt habt, ist es eure Aufgabe im Trupp oder Solo diese zu reinigen, um sie vom Schlachtfeld in ein Social-Place für euch und eure Teamkollegen zu verwandeln.

Wir gehen nun genauer auf die Strongholds ein und zeigen euch, wie man sie findet und warum sie sich lohnen.

Strongholds sind versteckt und können gefunden werden

Wo findet man Strongholds? Festungen des Bösen werden nicht auf eurer Map oder in Form von Quests angezeigt. Ihr müsst euren Entdeckergeist wecken und die umliegenden Gebiete in Sanktuario erkunden. Solltet ihr in der Nähe eines Strongholds angekommen sein, so wird dieser auf eurer Mini-Map mit einem roten Totenkopf markiert.

Wie funktionieren Strongholds? Habt ihr eine dieser Festungen entdeckt, müsst ihr diese vom Bösen reinigen.

Ihr tötet somit kleinere Schergen

Öffnet Durchgänge

Sucht nach gutem Loot

Am Ende gelangt ihr dann zu einem besonderen Boss, den ihr besiegen müsst. Habt ihr all das erledigt, gilt diese Instanz als erfolgreich freigeschaltet. Als Belohnung bekommt ihr dann:

Neue Items wie Rüstungen und Waffen

Renown-Punkte (Punkte, die für das entsprechende Gebiet gelten)

XP

Gold

Im Grunde handelt es sich hierbei um Gebiete, die von Menschen fluchtartig verlassen wurden, als die Dämonen überhandnahmen. Wenn ihr diese reinigt, werden die Menschen zurückkehren und euch auf euren Reisen unterstützen.

Lohnen sich Strongholds? Auf jeden Fall, denn jeder abgeschlossene Stronghold verwandelt sich automatisch in einen Social-Place. In diesem könnt ihr dann andere Spieler, NPCs und Händler antreffen, die diesen Ort neu bevölkern wollen.

Zusätzlich erscheinen neue Dungeons in eurer Umgebung, die ihr so ohne die Befreiung der Festung nicht entdecken könnt.

Kann ich jeden Stronghold sofort angehen? So eifrig ihr auch am Entdecken seid, so schnell könnt ihr nicht jeden Stronghold abschließen. Jeder hat seine eigene Schwierigkeitsstufe und auch wenn die Entwickler sagen, dass ihr euer Glück versuchen könnt, so werdet ihr schnell merken, dass die Dämonen Kleinholz aus euch machen werden.

Es ist also weise, sich zuerst an das nötige Level anzupassen und gute Ausrüstung mitzubringen, bevor man sich einer Horde zu starker Dämonen stellt. Solltet ihr also zu schwach sein, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt den Stronghold säubern. Und keine Sorge, die Festungen gelten für jeden Spieler privat, keiner kann euren Stronghold abschließen. Das müsst ihr schon selber tun.

Was haltet ihr von den Strongholds? Findet ihr sie cool und haltet ihr das neue System für spannend? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen!

Diablo 4: Release, Beta, Klassen, Gameplay und Vorbestellung in der Übersicht