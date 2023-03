Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

In unserem Ranking habt ihr den Mönch auf Platz 2 der am meisten gewünschten Klassen für Diablo 4 ausgewählt.

Nur in seltenen Fällen dürfen Mönche die Hallen ihrer Klöster verlassen und in die Welt hinausziehen. Solchen, die es ohne Erlaubnis machen, droht bei Rückkehr die Todesstrafe. Die wenigen Auserwählten machen sich aber im Auftrag der Patriarchen auf den Weg, um ihre exzellenten Nahkampf-Fähigkeiten für den Erhalt der Balance einzusetzen.

Das ist der Mönch: Die Mönche von Ivgorod zählen zu den am meisten gefürchteten Kämpfern in ganz Sanktuario. Der Körper und Geist eines Mönches werden über viele Jahre hinweg durch rigoroses Training und Rituale gestählt, sodass sie im Kampf perfekten Fokus behalten können.

Die Beta-Tests von Diablo 4 stehen schon direkt vor der Tür und der Release ist auch nicht mehr allzu weit weg. Danach geht’s auch schon los mit der ersten Season des Spiels. Wir wollten daher mit euch schon mal ein wenig über die Zukunft fantasieren und haben euch in einer Umfrage gefragt, welche Klasse ihr als Nächstes in Diablo 4 gerne sehen würdet.

Die Klassen, die beim Launch von Diablo 4 spielbar sein werden, stehen schon fest. Dennoch wollten wir von euch wissen, welche ihre noch gerne in dem kommenden A-RPG sehen würdet. Hier sind eure Antworten in einem Ranking.

