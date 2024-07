„Reißt mich aus dem Spiel“ – Spieler beschweren sich über fehlende Nacktheit in Diablo 4, der Spiritborn ändert das

Diablo 4 sorgt schon seit der Beta mit einer seltsamen Waage aus freizügigen Klamotten und züchtigen Dämonen für verwirrte Spieler. Jetzt hat Blizzard die neuste Klasse vorgestellt und deren Kleidung hat die Diskussion neu entfacht. Es hagelt Spott für die Entscheidungen der Vergangenheit und einigen Frust über die aktuellen Umstände.

Was hat es mit fehlender Nacktheit auf sich?

Seit einigen Jahren zensiert Blizzard immer wieder anzügliche Themen in den Spielen. 2019 etwa wurden etliche Karten in Hearthstone komplett verändert.

Kurz darauf gab es eine weitere Anpassung in World of Warcraft: Frauen in Reizwäsche wurden kurzerhand zu Obstkörben gemacht. Gründe wurden nicht genannt, laut Vermutungen liegt es entweder an den Gesetzen in China oder – später – dem Sexismus-Skandal der Firma.

Die Zensur hat auch Diablo 4 getroffen. Gegner wie Andariel oder schlichte Sukkubi, die in Diablo 2 noch unverhüllte Brüste hatten, tragen in Diablo 4 zumindest knappe Kleidung. Spieler verwirrt das eher.

Das zeigt Blizzard jetzt: Am 18. Juli 2024 hat Blizzard offiziell die neue Klasse Spiritborn in einem einstündigen Livestream vorgestellt. Dort ging es unter anderem um die Skills der Klasse, das Gameplay und ihre Geschichte. Ihr findet die Details zur Klasse in unserem Anspielbericht zum Spiritborn.

Im Stream waren einige Rüstungs-Sets des Spiritborn zu sehen und eines davon besteht nur aus ein paar Streifen gewickelten Stoffs (via Reddit). Die Geistgeborene hier ist quasi nackt.

Als wir Blizzard besucht haben, war die Rüstung ein Thema: Die Spiritborn benötigen eigentlich gar keine Rüstung. Ihre Geister sind aller Schutz, die sie brauchen, sie tragen Kleidung nur, um sich ihrem Schutzherrn äußerlich anzunähern.

Exakt diese neue Kleidung sorgt nun aber für eine große Diskussion darüber, wie passend eigentlich die Zensur von Nacktheit in Diablo 4 wirklich ist.

Spiritborn erscheinen mit der neuen Erweiterung Vessel of Hatred. Das Gameplay zur Klasse seht ihr hier:

„Das Spiel ist nicht für Kinder, also behandelt uns auch nicht so“

Der Ersteller des Threads hat lediglich das Bild der Rüstung geschickt und innerhalb von weniger als 20 Stunden über 1.000 Upvotes und fast 400 Kommentare angesammelt. Der oberste Kommentar ist direkt Spott: „Warum hat Blizzard nur so viel Angst davor, Haut zu zeigen?“

Ähnlich machen sich die meisten Kommentare über das Aussehen lustig. Weniger, weil die Rüstung lächerlich wäre, sondern eher, weil Blizzard an anderen Stellen unnötig streng sei – als sei die Community voller notgeiler Spieler. In einer ausführlichen Kritik heißt es:

Bis jetzt hat Blizzard eine erschreckende Menge an Zeit und Geld investiert, um in einem enorm blutigen Spiel für Erwachsene jedes bisschen Haut in einer Last-Minute-Änderung zu verhindern […] Ich habe gerade einer Dame geholfen, ihren komplett gehäuteten Hellraiser-Ehemann zu finden und die dämonische Mutter der Menschheit abgeschlachtet. Ich bin in eine 5 Inch dicke Schicht aus Blut, Wundsekret und Eiter gehüllt. Eine Sukkubus in ihrem offensichtlichen Last-Minute-Burqini zu sehen oder die Kritzeleien, die ein wahnsinniger Kultist von der buchstäblich übernatürlichen Verkörperung des Mutterseins angefertigt hat, nur um sich die Zeit zu nehmen, sie züchtig in ein Tuch einzuwickeln, lässt mich mit den Augen rollen und reißt mich aus dem Spiel. Das Spiel ist nicht für Kinder, also behandelt uns nicht, als wären wir Kinder. Macht das einfach zu einer optionalen Einstellung oder so. Es gibt genug schlüpfrige Anspielungen überall und in Item-Namen. Die meisten Leute werden es überleben, einen Fußknöchel oder zwei zu sehen.

Eine ähnliche Diskussion gab es bereits früher, als Blizzard einen Skin für Jägerinnen veröffentlicht hat – der so auch in einem Erwachsenen-Katalog hätte auftauchen können. Im Reddit-Thread meinen die Spieler, dass so etwas früher ja auch kein Problem gewesen sei, in Diablo 2 etwa. Und in der Beta des Spiels habe es auch noch einige unzensierte Leichen gegeben.

Die Nutzer vermuten, dass es irgendwann einen Wendepunkt gab, an dem anzügliche Anspielungen einfach nicht mehr in Ordnung gewesen seien und tippen dabei auf den „Hot Coffee“-Vorfall aus GTA. Der hat sich in Red Dead Redemption 2 fast wiederholt: 15 Jahre nach GTA hat Red Dead Redemption 2 eine Sex-Mod – Take-2 verbietet sie