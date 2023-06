Diablo 4: Spieler fragt, warum Lilith nicht nackt ist, bekommt hunderte bescheuerte Antworten und eine gute

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Sollte euch die deutsche Stimme von Lilith übrigens bekannt vorkommen, dann habt ihr sie vermutlich schon einmal im deutschen Fernsehen erlebt: Diablo 4: Lilith moderiert seit 9 Jahren täglich die wichtigsten Nachrichten in Deutschland an und keiner hat’s gemerkt

Diese Frage brannte den Diablo-4-Spielern auf der Seele: Der User im reddit-Forum gibt zu, dass er nicht so gut mit der Lore von Diablo 4 vertraut ist. Allerdings fielen ihm keine Dämonen ein, die Klamotten am Leib tragen. Lilith sollte eigentlich genauso nackt sein, wie die anderen Dämonen. Vor allem als Sukkubus solle sie die Menschheit mit ihrer Nacktheit verführen. (via Reddit )

Lilith ist die große Gegenspielerin in Diablo 4 . Sie ist die Tochter des Hasses und Königin der Sukkubi. Doch die Dämonen und vor allem die Sukkubi sind nicht gerade dafür bekannt, in Hemd und Kleid umherzurennen. Deshalb wundert sich ein Spieler nun, wieso Lilith überhaupt Kleidung trägt.

