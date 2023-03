Ihr kämpft in Diablo 4 gegen die Frau, die euch beschützt – Ist Lilith wirklich böse?

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Dass Lilith als auch Inarius einen Kult unter den Menschen in Diablo 4 errichten konnten, liegt an den tragischen Geschehnissen zuvor. Am Ende von Diablo hat der große Bösewicht der Erweiterung Reaper of Souls nämlich beinahe seinen Willen bekommen:

Dass sie nicht vor Opfern scheut, sieht man bereits im ersten Cinematic von Diablo 4, in dem Lilith durch Blutopfer mehrerer Menschen wiedergeboren wird. Schutz erhalte die Menschheit laut dem Nutzer nur, weil ein Bauer schließlich seine Herde auch vor einem Wolfs-Angriff bewahre – er will sie schließlich selbst schlachten.

[Menschen sind] weniger Sklaven, mehr Vieh. Sie zieht Vieh groß, um es für ihre Ziele zu opfern. Das bedeutet, sie überlegt nicht zweimal, wenn sie Menschen in einem Ritual opfert. Für sie sind Menschen weniger als Sklaven, was bereits eine ziemlich niedrige Hürde ist.

In den Zusatzwerken und Büchern zu Diablo wird an einigen Stellen klar, dass Lilith die Menschen nur als Mittel zum Zweck braucht. Ihre Ziele kennen wir allerdings nicht genau.

Lilith will Nephalem und Menschen benutzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Ihr Markenzeichen sind Manipulation und Verführung. Entsprechend ist sie eine herausragende Lügnerin und hervorragend darin, „einfache“ Menschen in die Irre zu führen.

In der Story von Diablo 4 kehren Lilith und Inarius als große Gegenspieler zurück. Sie sind bereits in den Trailern und Geschichten präsent, der ganze Plot dreht sich um die beiden.

Lilith ist also ziemlich direkt die „Mutter“ aller Menschen und damit aller Charaktere, die wir seit Diablo 1 selbst spielen. Sie hat uns sogar davor gerettet, von Inarius ausgelöscht zu werden, als dieser eine Gefahr in den Nephalem erkannt hat und diese ausmerzen wollte.

