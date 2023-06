Diablo 4: Jemand hat Blizzard gefragt, ob man Lilith daten kann – Das ist die Antwort 

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 Prominente und ihre Auftritte in Videospielen zusammengefasst.

Doch wir sollten den Kommentar von Fergusson nicht als offizielle Bestätigung sehen. Bei Diablo 4 haben die Charaktere zwar mehr Tiefe als in den Vorgängern der Reihe, doch sie stehen nicht so im Vordergrund wie bei Overwatch.

Und tatsächlich wäre das gar nicht mal so unwahrscheinlich: Zu Blizzards Helden-Shooter Overwatch gab es bereits eine Dating-Sim namens LoverWatch , in der wir Charaktere aus Overwatch daten konnten.

General Manager Rod Fergusson brach hingegen in schallendes Gelächter aus. Die kurze Antwort: Nein. (via pcgamesn.com )

Lilith ist die Antagonistin in Diablo 4 . Doch obwohl (oder gerade weil) sie die Gegenspielerin ist, scheinen sich einige Spieler von ihr angezogen zu fühlen. Eine Journalistin stellte deshalb die alles entscheidene Frage an Blizzard: Können wir Lilith um eine Verabredung bitten?

