MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus freut sich auf Diablo IV wie ein Kind auf Weihnachten. Mit jedem Moment der Freude wächst aber auch die Sorge, denn an dem ARPG hängt vielleicht die Zukunft des ganzen Genres. Fans dürstet es schon seit Jahren nach frischen, brauchbaren Hack’n’Slays.

„Looten und Leveln – Das muss drin sein in ‘nem Spiel.“ Das sagte ein weiser Mann, dessen verdammter Ohrwurm mir jedes Mal im Kopf herum schwirrt, wenn ich Diablo oder ein anderes Hack’n’Slay spiele.

Denn verdammt, Trant hat recht. Ein wirklich gutes Spiel braucht eigentlich nicht viel, um kurzweilig zu sein. Wenn ich meinen Charakter verbessern und damit den fiesen Möps besser auf die Mütze hauen kann, bin ich glücklich.

Kein anderes Spiel macht das so gut wie Diablo. Kein Wunder, denn Diablo hat den Loot in Videospielen erfunden. Riesige „Lootsplosions“ oder geheime Loot-Caves werfen mit Dopaminen um sich, als wären es Kamellen zu Karneval.

Jetzt steht endlich Diablo IV an – Ein Spiel, auf das Fans und ich schon seit über 10 Jahren warten. Diablo 3 erschien schon im Mai 2012. Wie sehnlich sich Loot-Nerds eine Fortsetzung wünschen, war leicht an dem emotionalen Ausbruch zur Ankündigung von Diablo Immortal zu sehen.

Das ist kein Wunder. Denn seit Diablo 3 gab es nur wenige Action-RPGs, die diesen Durst nach Loot auf befriedigende Art stillen können.

In mir ist eine tiefe Liebe zu Rollenspielen verankert, die sich gerne in kurzweiligen ARPGs und Dungeon Crawlern auslebe. Seit meiner Jugend bin ich Fan von Hack’n’Slays, damals angefangen mit Sacred und Dungeon Siege, und habe früh die Diablo-Reihe mit ihrem Dark-Gothic-Stil ins Herz geschlossen. Diablo 4 ist definitiv mein Highlight für 2023.

Kaum ein gutes, großes ARPG in den letzten 7 Jahren

Als ich unsere Liste mit Alternativen zu Diablo Anfang 2023 überarbeitet habe, ist mir aufgefallen: fast alle Spiele, die wir empfehlen, sind entweder wirklich alt oder haben keine absoluten Top-Bewertungen.

Natürlich würde ich euch niemals Müll empfehlen, aber das Problem ist: wirklich viele, gute und zeitgemäße Alternativen zu Diablo gibt es einfach nicht. Die besten Ausweich-Optionen aus der Liste sind nach Bewertung auf Steam:

Torchlight 1 von 2009

Torchlight 2 von 2012

The Incredible Adventures of Van Helsing von 2013

Grim Dawn von 2016

The Incredible Adventures of Van Helsing gilt als besonders innovativ. Hier der Trailer:

Selbst der größte Diablo-Konkurrent, das kostenlose Path of Exile, erschien schon im Oktober 2013. Das ist jetzt bald 10 Jahre her. Schaut man sich die neueren Erscheinungen an, dümpeln die alle irgendwo aus „ausgeglichenen“ Bewertungen herum – oder schlechter.

Das gefeierte Wolcen etwa stürzte auf Steam furchtbar schnell wieder ab, nachdem es anfangs super ankam. ARPG-Fans haben nach jedem Faden gegriffen und gehofft, dass sie das nächste Diablo erhalten. Das bekamen sie aber nicht.

Am besten schneidet bei den „neueren Spielen“ nach einem vergleichenden Blick noch Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ab, aber auch das erschien schon 2018 und ist mit 75 % positiven Stimmen so gerade noch „größtenteils positiv“.

Am erfolgreichsten dürfte wohl noch Minecraft Dungeons sein, aber das spricht mit seiner verspielten Optik einfach nicht jeden Fan von „Zerhacken und looten“ an. Die meisten Action-RPGs der letzten Zeit waren im besten Fall okay, aber keine Blockbuster mehr.

Leute, die es besser wissen müssten, versagen

Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass enorm viele Studios das Potential ja offenbar erkennen. Gearbox, die als Publisher hinter Torchlight 1 und 2 stehen, haben 2020 einen dritten Teil herausgebracht – aber von einem anderen Entwickler-Team.

Torchlight 3 war miserabel und hat vor allem Fans der Reihe enorm enttäuscht. Dagegen hat der ursprüngliche Macher der Reihe mit „Hob“ ein neues, kleines Spiel entworfen und damit deutlich bessere Kritiken eingefahren.

Und dann kam Blizzard mit Diablo Immortal um die Ecke. Ich möchte klarstellen: Das Gameplay von Diablo Immortal macht es zum besten „Spiel wie Diablo“ seit mindestens 7 Jahren, vielleicht länger. Es macht Spaß, es ist kurzweilig, fühlt sich belohnend an und bringt Action mit.

Aber wer wirklich gerne ARPGs spielt, der grindet viel. In Diablo Immortal gab es aber bestimmte Grenzen für den Grind, die sich teilweise – nicht ganz – mit Geld aushebeln ließen. Kein guter Ansatz und schade um das wirklich verdammt solide Gerüst. Denn ich wünsche mir noch jetzt, dass Diablo 4 die Gameplay-Ansätze von Immortal übernimmt:

Normalerweise springen Indie-Games und AA-Produktionen dort ein, wo große Publisher versagen und versorgen Fans mit neuem Content. Aber selbst das ist hier nicht passiert. Schaut man sich Vikings – Wolves of Midgard, Last Epoch oder eben Wolcen an, sieht man, dass selbst hier viel Luft nach oben ist.

Für mich ist das ein ganz schlechtes Zeichen, denn es erinnert mich an meine nicht ganz so geheime Videospiel-Liebe, die mich schon mehrmals verlassen hat.

Der neuste Trailer zu Diablo 4 hat mich richtig gepackt – hoffentlich hält sich das Niveau im Spiel:

Ich habe schon ein Genre leise sterben sehen

Echtzeitstrategie-Spiele sind meine Passion und wären wohl auch heute noch mein Top-Genre, wenn es denn aktuelle, gute Vertreter gäbe. Denn bei denen habe ich aber genau das erlebt, worauf das ARPG-Genre gerade zusteuert: eine Dürre, die so intensiv ist, dass keine guten Spiele mehr nachgeliefert werden.

Die einzige RTS-Reihe, die irgendwann konsequent weitergeführt wurde, ist Age of Empires. Und selbst hier war der dritte Teil umstritten und den vierten habe ich nach 2 Wochen wieder deinstalliert.

Seit vielen Jahren kommen keine neuen Echtzeitstrategie-Spiele mehr, zumindest keine namhaften AAA-Produktionen. Das für mich beste RTS ist bis heute noch Warhammer 40k: Dawn of War von 2004 und das RTS mit dem größten Potential ist quasi ein Indie-Klon von Command & Conquer.

Am gleichen Punkt wie Strategiespiele sind ARPGs noch nicht. Zum einen sprechen Hack’n’Slays eine viel größere Gruppe an als die Vollzeit-Nerds, die auf RTS stehen. Zum anderen haben sich Spiele wie Diablo immer weiter entwickelt und verbessert.

Strategiespiele wurden mit den Fortsetzungen fast immer schlechter oder konnten vielleicht gerade so die Qualität des ersten Teils halten, siehe Stronghold. Nimmt man die Diablo-Reihe als Vergleich, ist das Gameplay von Diablo 3 heute einfach Welten besser als von Diablo 1.

DIablo 4 muss gut werden – und bisher sieht auch alles danach aus, als würde das klappen:

Es gibt bereits erste Anspiel-Berichte zu Diablo 4, darunter von meinen Kollegen bei GameStar und GamePro. Alles, was ich bisher zum Spiel weiß, gefällt mir durchweg. Die Klassen haben alle ein tiefes Gameplay mit einzigartigen Skills und Builds, optisch habe ich endlich wieder einen schönen, düsteren Flair und die Story packt mich jetzt schon.

Aber Diablo 4 muss noch beweisen, dass es wirklich gut wird. Das wird man erst nach dem Release sehen. Diablo 4 ist so wichtig, weil es das Genre am Leben halten kann. Ich will nicht noch ein Genre sterben sehen, das ich mag – ich bin doch nicht Jürgen:

