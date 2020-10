Ich habe eine Superkraft: Ich kann Spiele töten und Marvel’s Avengers ist mein neues Opfer

Marvel’s Avengers gefällt MeinMMO-Autor Jürgen Horn sehr gut. Doch das Spiel gedeiht gerade gar nicht und das liegt nicht nur daran, dass Jürgen es mag.

Was ist mit Marvel’s Avengers los? Schaut man sich die Spielerzahlen auf Steam an, dann spielen teilweise weniger als 1.000 Spieler gleichzeitig. Das ist für ein reines Multiplayer-Spiel viel zu wenig und man wartet teilweise sehr lange auf eine Runde, die man dann womöglich trotzdem noch mit KI-Helden auffüllen muss. Schuld am Schwund sind die üblichen Verdächtigen:

· Das Spiel ist im vor allem im Endgame voller Bugs

· Es fehlt an Content, der schon längst hätte kommen müssen

· Der Loot passt auch nicht – Ein Unding für ein Spiel, das sich um Loot-Jagd dreht

Ok, und vielleicht liegt es auch dran, dass ich das Spiel echt mag. Immerhin krepierte ja schon so manches Game, das mir gefiel. WildStar, Cloud Pirates, Elder Scrolls Legends, Battleborn und Crucible – Die Liste ist lang. Doch dieses Mal steckt wohl noch mehr dahinter.

Marvel’s Avengers geht’s schlecht, da kann man schon mal grün vor Wut werden.

Erst Anthem, dann Marvel’s Avengers – Warum scheitern dicke AAA-Projekte?

Die aktuelle Situation von Avengers erinnert erstaunlich stark an das Schicksal von Anthem. Auch dieses Spiel habe ich damals gerne gespielt, doch schon bald nach dem Launch ging dem Game die Puste aus. Es fehlte an Content, der Loot war im Eimer und Bugs gab es auch genug. Dabei war Anthem ein dickes AAA-Produkt eines namhaften Studios, kein zusammengeschustertes Indie-Game, das irgendwelche Informatik-Studenten via Crowdfunding von der Garage aus entwickeln.

Man sollte eigentlich annehmen, dass etablierte Firmen wie hier bei Avengers Crystal Dynamics und Square-Enix aus der sicherlich sündhaft teuren Marvel-Lizenz ein solides Spiel machen, dass dem AAA-Anspruch auch gerecht wird. Stattdessen kam ein völlig unfertiges Spiel auf den Markt, dessen Endgame sich im Vergleich zur exzellenten Kampagne seltsam leer und öde anfühlt und nicht Mal richtig funktioniert.

Dass sich dann die Entwickler wochenlang kaum melden und stattdessen lieber witzige Captain-America-Fun-Facts auf Twitter posten, anstatt sich zu den Problemen zu melden, spricht ebenfalls Bände über den Zustand des Spiels und der Situation im Dev-Team. Da hilft mir auch das jüngste Statement der Entwickler wenig, in denen beschworen wird, wie sehr man doch daran arbeite, dass Avengers das Spiel wird, das wir uns alle wünschen.

Warum muss man den Spielern überhaupt einen Monat nach Launch erklären, dass ein Spiel noch so verbuggt ist, dass man es NICHT als das Game bezeichnen kann, das sich die Fans wünschen? Das aktuelle Kuddelmuddel hat sich jedenfalls niemand so gewünscht, das sollte doch eigentlich klar sein.

Anthem von Bioware erging es ähnlich, wie gerade Avengers.

Warum ist das so? Warum es bei Marvel’s Avengers so mies lief, kann ich nicht konkret sagen, doch bei Anthem lag der Misserfolg laut einem Insider-Bericht primär daran, dass ineffektiv gearbeitet wurde und am Ende zu viel auf einmal in zu kurzer Zeit fertig werden musste. Daher fehlte es an allen Ecken und Enden.

Auch Marvel’s Avengers wirkt im Endgame erschreckend unfertig. Es scheint, als wen auch hier die Entwickler nicht rechtzeitig fertig wurden und einfach das Spiel irgendwie noch im halbgaren Zustand auf den Markt geworfen hatten. Bereits in der Beta war dies an vielen Stellen offensichtlich und über einen Monat nach Launch sieht die Situation nicht viel besser aus.

Warum passiert das immer meinen Lieblings-Spielen?

Gut, Anthem war nett, aber es hat mich nicht so sehr gerockt, als dass ich mich groß über sein Schicksal aufgeregt hätte. Bei Marvel’s Avengers hingegen bin ich ungleich wütender.

Denn dieses Spiel hat mir verdammt gut gefallen. Die Kampagne war eine der schönsten Storys, die ich seit Langem in einem MMO spielen durfte und das Gameplay, das bei jedem der Helden teilweise krass unterschiedlich ist, macht einfach eine Menge Spaß.

Jeder Held hat eine ganz eigene Spielweise, Thor ist anders unterwegs als Black Widow.

Man spürt richtig, dass die Entwickler bei Avengers mehr als nur eine billige Lizenzschleuder entwickeln wollten. Man spürt aber auch, dass sie wohl zum Release noch lang nicht fertig waren und noch mindestens ein Jahr länger nötig gehabt hätten, um das Spiel zu dem zu machen, was es sein soll. Nämlich ein Destiny mit Marvel-Helden. Derzeit ist es aber eher ein grausiges Bug-Fest, das kaum jemand gerne spielen will, auch ich nicht.

Und das macht mich echt wütend. Immer wieder gehen Spiele, die ich gerne mag, vor die Hunde, weil entweder zu wenig Spieler sich dafür interessieren oder die Entwickler aus einer geilen Idee durch Fehlplanung, zu knappe Deadlines oder Selbstüberschätzung am Ende nichts nachhaltig Erfolgreiches machen können.

Doch ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Sogar das gefloppte Anthem soll ja gerade ein Remake bekommen und die Entwickler von Avengers haben fest versprochen, sich den vielen Problemen des Spiels anzunehmen. Ich hoffe nur, dass dies noch rechtzeitig passiert, bevor sich kein Schwein mehr für die Abenteuer der Avengers im MMO interessiert.