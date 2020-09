Ich liebe Black Widow, aber in Marvel’s Avengers versage ich total mit ihr

Marvel’s Avengers ist das neue Lieblingsspiel von MeinMMO-Autor Jürgen Horn. Während der Story hat er sich auf die Heldin Black Widow gefreut, doch das erste Date mit der Kämpferin war eine Katastrophe.

So fing alles an: Ich bin ein großer Fan der Avengers auf der Leinwand und neben meinen Lieblingen Thor und Iron Man finde ich auch Black Widow fantastisch. Ich mag die ruhige, beherrschte und kühle Art der Heldin, die in ausgesuchten Momenten dann doch tiefblickende Emotionen und Regungen zeigt.

Auch in Marvel’s Avengers fand ich ihre Darstellung äußerst gelungen. Die erste Szene, in der man mit der jugendlichen Kamala Khan am A-Day der Reihe nach die Helden der Avengers kennenlernt, ist da bezeichnend. Denn anders als der Cap oder Thor, die ehrlich von dem putzigen Fangirl beeindruckt sind, zeigt Widow fast kein Interesse an der vor Aufregung fast platzenden Kamala.

Sie kommentiert deren Enthusiasmus mit dem absoluten Minimum an Aufmerksamkeit und lässt sich maximal zu einem lustlosen Fist-Bump hinreißen, bevor sie Kamala einfach stehen lässt und mit dem Cap wichtige Angelegenheiten unter Erwachsenen bespricht. Man merkt richtig, dass sie auf solchen Unfug wie A-Day und Fanmeetings keinen Bock hat und sich mehr um die Avengers-Tagesgeschäfte sorgt.

Ich fand diese Szene echt stark und freute mich schon drauf, wenn sich später im Spiel Kamala und Black Widow wiedertreffen und wie das Treffen wohl abläuft.

Und eins schonmal vorweg, es lief komplett anders ab als ich dachte!

Achtung: Der folgende Text enthält Spoiler aus der Story von Marvel’s Avengers!

Wer wird wohl der neue Held?

Das war meine Erwartung: Im Verlauf der Story von Marvel’s Avengers spielt ihr meistens Kamala Khan aka Ms. Marvel, die nach und nach die verstreuten Avengers wieder zusammensucht und das Team neu gründet. Das geht mit dem Hulk los, als Zweites kommt Iron Man dazu.

Dann folgen ein paar Missionen, in denen man keine neuen Helden rekrutiert, sondern mit dem bisherigen Team den Helicarrier wieder flott macht und Kontakt zu den im Untergrund lebenden Inhumans aufsucht.

Da wie schon erwähnt lange keine neuen Helden kamen, war ich gespannt, welcher der fehlenden Avenger als Nächstes kommt. Ich hoffte ja auf Thor, weil ich den einfach total stark finde. Aber erst galt es noch, eine weitere Mission bei den Inhumans zu erledigen.

Bis alle Avengers wieder beisammen sind, vergeht etwas Zeit.

Das war die Mission: Kamala hat mitbekommen, dass die Schurken von A.I.M. noch mehr Inhumans in einem Gefängnis eingesperrt haben und an ihnen Experimente durchführen.

Da aber die Avengers noch nicht bereit sind und die Sache verschieben wollen, zieht Kamala alleine los und ich als Spieler muss die Mission mit ihr bestreiten. Gut, denke ich. Mit Kamala komme ich gut klar, die Heldin mit den bizarren Gummi-Gliedmaßen spielt sich angenehm locker und ich habe sie gut aufgelevelt und mit Top-Gear ausgestattet. Das wird eine nette Story-Mission und dann kann ich endlich Thor suchen gehen!

Das war die große Wendung: Und in der Tat läuft die Mission gut. Ich verdresche links und rechts die nervigen Bots von A.I.M. Doch dann eskaliert die Situation und Kamala wird so hart von den Gegnern bedrängt, dass sie sich in einer Cut-Scene völlig verausgabt und bewusstlos umfällt.

Sie wird dann von A.I.M. eingesammelt und in eine Zelle verfrachtet. Ein letzter A.I.M.-Soldat beaufsichtigt dies und als alle weg sind, nimmt „er“ den Helm ab und es ist … Black Widow!

„Wow“, sagte ich laut, denn das ist echt eine Überraschung. Ich habe eher damit gerechnet, mich als Kamala in einer ausgedehnten Schleich-Episode aus der Zelle zu befreien und dann aus dem Gefängnis zu entkommen.

Stattdessen spiele ich jetzt sofort und ohne Vorwarnung eine neue Heldin und soll mit ihr Kamala befreien. Doch meine Freude ist nur von kurzer Dauer, denn nach einigem Geschleiche fliegt irgendwann Widows Tarnung auf und es kommt zum ersten großen Kampf.

Freude wird zu Zorn

Darum war es kein Spaß: Ich hatte Widow schon kurz in der Tutorial-Mission ganz am Anfang angespielt, aber die Kämpfe mit ihr waren nur ein größtenteils gescripteter Boss-Fight, den man kaum verlieren konnte.

Jetzt hingegen waren die metaphorischen Stützräder weg und ohne große Erklärung muss ich mich mit einer mir völlig neuen Heldin beweisen. Ich habe absolut keine Ahnung, was Widow alles speziell kann, doch ich merke schnell, was sie nicht kann. Nämlich Schaden einstecken.

Ich komme mit Black Widow einfach nicht klar!

Black Widow ist nicht der Hulk: Nur wenige Hiebe und die kühle Attentäterin kippt aus den Latschen. Da ich am liebsten brachiale Haudraufs wie den Hulk spiele, ist das Gameplay von Widow das komplette Gegenteil von dem, was ich sonst gerne spiele.

Denn jeder kleine Fehler wird hart bestraft und ein ums andere Mal gehe ich zu Boden und muss das ganze Getümmel wieder von vorne beginnen. Das nervt, denn ich habe eigentlich gerade nur wenig Zeit zum Zocken und da ist jede Minute kostbar! Und jede Sekunde, die ich auf den Ladeschirm starre, nachdem mich schon wieder ein dummer A.I.M.-Bot umgehauen hat, macht mich wütender.

Ich werd hier gleich selbst zum Hulk und mein armes Stadia-Pad ist kurz davor, an die Wand geworfen zu werden und in Tausend Teile zu zerbersten. Doch ich beherrsche mich und versuche es Mal um Mal erneut. Es ist so frustrierend. Black Widow ist einfach eine Heldin für Profis. Wo der Hulk oder Kamala locker mal ein paar Hiebe kassieren können, müssen bei Widow jeder Ausweichsprung und jede Parade perfekt sitzen.

Der Hulk ist das komplette Gegenteil von Black Widow.

So schwer ist Black Widow zu spielen: Denn nur so erhält Widow ihre „intrinsische Energie“, ein Wert, der ihr einen dicken Bonus auf den Schaden gewährt und mit dem sie eine ihrer Skills nutzt. Doch wenn man nur ein kleines Fitzelchen Schaden nimmt, ist alles futsch und man steht mit null Energie da. Die Energie wieder aufladen kann man aber nur im Kampf.

Das heißt, man muss als Widow extrem aggressiv spielen, kann sich aber nicht, wie beim Hulk, in einer wüsten Smash-Orgie gehen lassen. Vielmehr muss man hellwach und voll bei der Sache sein, um nicht alles zu verlieren und wahrscheinlich bald im Staub zu liegen.

Das ist echt null das Gameplay, das ich bevorzuge und als die elende Mission endlich durch war, habe ich zitternd das Gamepad weggelegt und brauchte erstmal etwas Zeit zur Beruhigung. Nur, um dann in der anschließenden Trainingsmission mit Widow erneut bedenkliche Blutdruckwerte zu bekommen.

Nein, liebe Black Widow, in Marvel’s Avengers werden wir keine Freunde mehr. Aber du darfst mich gerne als KI-Begleiter in den künftigen Missionen unterstützen. Wer übrigens viel besser mit Black Widow klarkommt, ist Kollege Maik Schneider, der hier erklärt, was er bei Marvel’s Avengers so gut findet.