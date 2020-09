Vergesst die komische Beta – Marvel’s Avengers zeigt erst jetzt, was es drauf hat

Genre: Loot-Prügler | Entwickler: Crystal Dynamics | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Google Stadia | Release: 4. September 2020

Mit Marvel’s Avengers kam ein neuer Superhelden-Titel auf den Markt, der mit Action, RPG-Elementen und einer beliebten Lizenz überzeugen möchte. MeinMMO-Autor Maik Schneider hat sich schon einen guten Überblick verschafft und stellt euch das Spiel in der Release-Version vor.

„Man kann da ziemlich viele Helden spielen“ und „soll wohl ein bisschen wie Destiny werden“ waren die ersten konkreten Infos, die ich über Marvel’s Avengers bekommen habe. Zwischen diesen Info-Brocken und dem Release am 04. September lag schon einige Zeit und eine verkorkste Beta-Phase, in der das Spiel viel an teils berechtigter Kritik einstecken musste.

Seit ein paar Tagen ist es draußen und bietet eine deutlich bessere Erfahrung, als die Beta ankündigte – bleibt dabei aber nicht makellos. Damit ihr einen Eindruck von dem Service-Titel bekommt, habe ich für MeinMMO Marvel’s Avengers die letzten Tage angespielt und möchte euch einen guten Einblick liefern, was der Superhelden-Titel zu bieten hat. Dazu zeige ich euch:

Eine Vorstellung des Spiels

Die Probleme der Beta

Wie spielt sich das?

Einzelheiten zum Multiplayer

Inhalte der Story

Was war gut? / Was war blöd?

Einschätzung der Mikro-Transaktionen

Für wen das Spiel interessant ist

MA ist ein Loot-Prügler, in dem ihr große Marvel-Helden spielt

Zum Release sind 6 Helden am Start und einige weitere wurden schon angekündigt oder geleakt – das passt also schon mal. Und wie Destiny ist auch Marvel’s Avengers als „Games-as-a-Service“-Titel angelegt – stimmte also auch.

Schaut euch hier den Launch-Trailer an, falls ihr noch gar nichts von dem Spiel gesehen habt:

Wieso Loot-Prügler? Die Entwickler bei „Crystal Dynamics“ wandeln mit dem neuen Helden-Brawler auf den Pfaden von großen Loot-Shootern.

Wie bei Destiny oder The Division sammelt ihr in den Aktivitäten immer stärkere Ausrüstung, gelangt irgendwann an eine Level-Grenze und könnt euch danach spezialisieren. Dazu bietet das Spiel eine Kampagne, einen Multiplayer mit vielen Koop-Missionen und will als Service-Game die nächsten Jahre mehr und mehr Inhalte und Verbesserungen bringen.

Wie läuft das ab? Ihr prügelt euch von Mission zu Mission, immer auf der Suche nach dem nächsten mächtigen Ausrüstungs-Stück, verbessert nebenbei eure Helden-Fertigkeiten und durchkreuzt die Pläne der fiesen Super-Schurken. Marvel’s Avengers bietet dazu eine Fan-Service-Kampagne und einen Multiplayer-Modus, die „Avengers Initiative“.

Zum Release stehen 6 Superhelden zu Verfügung, die zu den beliebtesten und bekanntesten Marvel-Helden aller Zeiten gehören:

Black Widow

Iron Man

Hulk

Thor

Captain America

Ms. Marvel

Jeder der Helden kommt mit teils einzigartigen Fähigkeiten und Talenten. Selbst die Fortbewegung über eine große Map sieht bei den Figuren unterschiedlich aus. Iron Man fliegt entspannt durch die Luft, Black Widow nutzt ihren Greifhaken, um sich an erreichbaren Vorsprüngen voran zuziehen und Hulk springt einfach durch die Gegend. Hier gibt’s eine Übersicht aller spielbaren Helden.

Das gilt auch für das Prügel-Gameplay. Jeder Release-Held spielt sich anders und bietet dazu noch besondere Spezialisierungs-Möglichkeiten. Das Build- und Rollen-System macht es möglich, dass eure Recken im Kampf auch unterschiedliche Rollen annehmen können. Ein Entwickler erklärte im Interview mit MeinMMO, dass selbst Hulk ein Fernkampf-Support sein kann, wenn ihr den richtigen Build verwendet.

Zusammengefasst ist Marvel’s Avengers ein Action-Spiel, das mit der starken Marvel-Lizenz und RPG-Elementen punkten möchte.

Release bügelt viele Fehler der Beta aus, aber nicht alle

Warum sehen viele die Beta als gescheitert? Marvel’s Avengers ließ über ein paar Wochenenden eine Beta-Phase laufen, in der interessierte Spieler auf eine abgespeckte Version des Spiels zugreifen konnten. Doch der erste Eindruck des Spiels von vielen Testern war verheerend. Beinahe alles wurde kritisiert:

Ungenaues Kampfsystem

Unzureichende Grafik

Unpräzise Steuerung

Anstrengende Kameraführung

Wenig Gameplay-Abwechslung

Mikro-Transaktionen

Skill-System nicht langfristig

Missions-Design

Dazu kam noch die Ankündigung von PlayStation-exklusiven Inhalten, die neben dem Spiel selbst stark kritisiert wurden. Das alles hat bei vielen Spielern und interessierten Käufern einen faden Beigeschmack hinterlassen.

Warum das keine Rolle mehr spielt: Habt ihr Interesse an Marvel’s Avengers, lasst euch von den Horrorstorys der komischen Beta-Phase nicht beeindrucken. Auch in der Beta gab es schon ein gewisses Potenzial zu erkennen und die Release-Fassung ist deutlich besser und kann unzählige Stunden fesseln. Einige der Vorwürfe wirkten zudem überzogen, andere sind jedoch weiterhin ein Thema – wie der PlayStation-Content.

Die Kampagne etwa ist auf einem ganz anderen Level, als es die Beta erahnen ließ. Manch einem Fan wird allein die Möglichkeit gefallen, einen seiner liebsten Helden durch ein Abenteuer zu begleiten und danach auch weiter noch viele weitere Stunden rumzuprügeln.

Wenn ihr das Spiel ordentlich bewerten wollt, packt die Infos aus der Beta beiseite und schaut euch den Release-Content genauer an. Hier zeigt Marvel’s Avengers erst so richtig, was es drauf hat.

Sony besitzt die Rechte an mehr als 100 Figuren rund um Spiderman und lässt das auch Spieler von Marvel’s Avengers spüren.

Ordentlicher Prügel-Spaß für viele Stunden Effekt-Feuerwerk

Wie spielt sich Marvel’s Avengers? Man rast prügelnd mit epischen Superhelden durch schlauchige Level, wird mit der Zeit immer besser und alle Helden spielen sich anders. Der Einstieg ist allerdings zäh.

Besonders zum Start fallen so einige der Kritikpunkte der Beta auf und man prügelt sich hirnlos und mit Kamera-Problemen durch die gut aussehenden, aber langweiligen Level.

Das Ausrüstungs-System wirkt in der Story ebenfalls fehl am Platz. Zwar versprechen uns legendäre Ausrüstungen tolle Perks und Boni, doch schon das nächste grüne Teil mit einer höheren Kraftstufe, ersetzt die vermeintlich wertvolle, goldene Brustrüstung.

Das wirkt willkürlich und schon nach wenigen Missionen besteht die Gefahr, dass das Ausrüstungs-System zu einer reinen Nebensache entwickelt, die nur zum Kraftstufe-Steigern wichtig ist. Denn erst, wenn man an der Maximal-Stufe 150 angelangt ist, bringen die Teile euch länger etwas.

Und die guten Seiten? So richtig los geht’s mit Avengers eigentlich erst, wenn der erste Bosskampf ansteht. Hier müsst ihr zwar auch ziemlich viel prügeln, doch ohne Ausweichen liegt man schnell am Boden. Spielmechaniken sind also durchaus relevant.

Die Prügeleien machen Spaß und sehen meist auch gut aus (Screenshot aus dem Foto-Modus).

Danach zieht der Schwierigkeits-Grad merkbar an und fordert von euch mehr gezieltes Vorgehen. Ab hier wird das Kampf-System richtig spannend und interessant. Man schaut das erste Mal ernsthaft, in welche Richtung man seinen Helden vielleicht entwickeln möchte und wählt neue Fertigkeiten aus dem Skill-Baum.

Doch das Kämpfen und reine Spielen an sich macht schon echt Spaß. Auch nach so einigen Stunden mit Black Widow im Multiplayer, gibt es immer noch unbekannte Attacken-Kombos und beim Studieren des Skill-Trees vergisst man schnell, dass man nicht allein in der Party ist. Hier spielt Marvel’s Avengers seine Trümpfe aus, denn als Koop-Spiel macht es einen guten Job und bringt in den Kämpfen eine Menge Action und stundenlanges Effekt-Feuerwerk.

Bis man auf Stufe 100 ist, hat man schon hunderte Ausrüstungsteile verschrottet.

Multiplayer gibt euch viel zu tun, aber wenig Abwechslung

Am spannendsten für MMO-Spieler ist natürlich der Multiplayer-Modus, der direkt nach den Ereignissen der Kampagne ansetzt. Hier könnt ihr Koop-Missionen mit euren Freunden oder per Matchmaking auch mit Fremden spielen. Solo funktioniert das ebenfalls, weil ihr immer zu viert unterwegs seid und jeder fehlende Spieler durch einen NPC ersetzt wird.

Auch hier bedient sich Marvel’s Avengers bei den Loot-Shootern. Es gibt tägliche Aufträge, Fraktionen, die ihr leveln könnt, um bessere Belohnungen zu erhalten und Missions-Reihen, die die Story weitererzählen. Zudem dreht sich alles um die Verbesserung eures Hüters, ähm, Helden.

Nach der Kampagne wählt ihr am Wartable eure Missionen aus.

Was kann der Multiplayer? Die Story der „Avengers Initiative“ lässt euch den Kampf gegen A.I.M. weiterführen, eure schurkischen Gegenspieler.

Euch stehen Bosskämpfe zur Verfügung und mit steigendem Level und Fortschritt kommen noch weitere Missions-Typen hinzu. Hier eine Übersicht:

Abwurfzonen (Drop-Zones) – Kleine, schnelle Missionen mit einem Ziel

Gefahrensektoren (War-Zone) – Schon etwas größere Missionen, mit mehreren Zielen

Bedrohungssektoren – Nochmal etwas größere Missionen als die War-Zones

Schurken-Sektoren – Ähnlich wie War-Zones mit einem Bosskampf am Ende

Stock-Missionen – Kampf über 5 Etagen, in denen jedes Mal die Schwierigkeit steigt

Ikonische Missionen – Aufgaben, die gezielt zu einem Helden passen

Bunker-Missionen – Ihr sucht einen S.H.I.E.L.D.-Bunker für die Multiplayer-Story

Gruppierungs-Missionen – Spezielle Aufgaben für die Fraktionen

H.A.R.M.-Missionen – Aufgaben im Trainingsraum des Heli-Carriers

Secret Labs – Endgame-Herausforderung für 4 Spieler

So könnt ihr euch an die 40 Missionen freispielen. Allerdings finden viele dieser Aufträge an denselben Locations statt und auch die Variation der Missionen ist gering.

Missionen in den jeweiligen Gebieten sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Habt ihr zum Beispiel die beiden Schurken-Sektoren mit Abomination und Taskmaster im Bereich „Pazifischer Nordwesten“, ist das beinahe dieselbe Mission. Nur die zufälligen Neben-Ereignisse und der Bosskampf am Ende sind anders. Variation gibt es hier meist nur durch die Missions-Modifikatoren, die den Projektil-Schaden erhöhen, bestimmte Gegner-Typen öfter/seltener auftauchen lassen oder andere kleinere Dinge ändern.

Beim ersten Mal sind die Level hübsch und Kämpfe aufregend. Doch irgendwie wiederholt sich vieles.

Die Story ist derzeit das Highlight von Marvel’s Avengers

Als Nächstes geht’s um die Story der Kampagne. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, lasst die Box geschlossen:

Worum geht’s in der Kampagne?

In der Story spielt ihr am Anfang Kamala Khan, ein junges Avengers-Fan-Girl, das an einem Fan-Fiction-Wettbewerb in San Francisco teilnimmt. Schon zu Beginn strotzt Avengers nur so vor Fan-Service – denn sie startet auf einem Fest zu Ehren der Avengers. Bruce Banner möchte mit dem Wissenschaftler George Tarleton gleichzeitig einen neuen Reaktor vorstellen, der potenziell unendliche saubere Energie liefern könnte.

Noch lässt sich der Captain feiern, doch dann knallt’s.

Die Vorstellung soll aufgrund von Problem verschoben werden, doch die Bösewichte haben andere Pläne. San Francisco wird angegriffen und im Tutorial verhindert ihr die komplette Zerstörung der Stadt. Jedoch war das nur ein Ablenkungs-Manöver, um den experimentellen Reaktor zu starten, der dann doch für Verwüstungen und Tote in der Stadt sorgt. Außerdem entstehen durch die Strahlung des Reaktors „Inhumans“. Normale Menschen entwickelten plötzlich Superhelden-Fähigkeiten und manche nutzten ihre neue Power ohne zu Zögern aus.

Nach dem größtmöglichen Shitstorm und 5 Jahre später sind die Avangers aus der Öffentlichkeit verschwunden. An ihre Stelle trat der Konzern „A.I.M.“, geführt von George Tarleton, der Jagd auf alles Superhelden-mäßige macht und die Inhumans für seine Experimente benutzt.

Wir spielen dann eine mittlerweile erwachsene Kamala Khan, die durch den Unfall zu einem „Polymorph“ wurde (dehnbarer Körper) und auf dubiosen Websites nach Hinweisen der Avengers sucht. Dank des Egos von Tony Stark findet sie etwas, wird direkt von A.I.M. gejagt und beginnt ihre Mission – die Wiedervereinigung der Avengers.

Auf dieser Grundlage kommen nach und nach die insgesamt 6 Helden wieder zusammen und machen es sich zur Aufgabe, A.I.M. aufzuhalten und den Ruf der Avengers wiederherzustellen. Dabei wechselt ihr regelmäßig durch und spielt immer mal wieder einen anderen Avenger – bis zum großen, überragenden Finale.

Was kann die Kampagne? Das ist aktuell auf jeden Fall das Highlight des Service-Titels. Die Story ist gut gemacht, bietet viel Action und eine waschechte Marvel-Story rund um die Avengers.

Die Macher spielen viel mit Action-Szenen, die die normale Perspektive auflockern und vom ständigen, reinen Geprügel ablenken. Die Charaktere erzählen viel, es gibt einen Haufen Comics zu sammeln – die euch sogar Gameplay-Vorteile verschaffen – und die Geschichte hinter der Kampagne ist größtenteils sinnig. Das Ganze krönt dann noch ein wahnsinniger Endboss-Kampf.

Hier gibt’s einen Daumen hoch. Ihr könnt die Kampagne in 5 – 15 Stunden abschließen, je nachdem, wie sehr ihr euch auf Erkundungen und Extra-Prügeleien in den Missionen einlasst. Geht ihr immer direkt zum Ziel, seid ihr an einem langen Abend durch. Nehmt ihr in den Missions-Gebieten manchmal noch ein paar „Fragezeichen“ oder versteckte Bunker mit, seid ihr etwas länger beschäftigt.

Was ein wenig gestört hat, waren die teilweise schlechten Audio-Abmischungen der deutschen Vertonung. Tony Stark schreit einem mit voller Motivation seinen Plan ins Gesicht und der leicht depressive Bruce Banner flüstert leise seine Meinung dazu. Das hat leider so mancher Szene die Superhelden-Coolness genommen.

Ein paar Bilder und Eindrücke zur Story liefert euch der Story-Trailer:

Das Prügeln rockt, doch mir fehlt die Perspektive der Zukunft

Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Das Prügeln und Aufbauen des Helden sind für mich die Highlights. Zwar bin ich noch nicht auf der Maximal-Stufe 150, doch mit Black Widow ging’s schon auf Kraft-Stufe 100, wo es eine Art Soft-Cap gibt und man Missionen spielen muss, die über der eigenen Stufe liegen, um weiter voranzukommen.

Das stundenlange Verkloppen funktioniert und nutzt sich nur langsam ab. Dazu sind die Helden untereinander so unterschiedlich, dass sich das Spiel mit einer neuen Figur wieder frisch und anders anfühlt. Das macht Marvel’s Avengers richtig gut und ich hab‘ schon echt Bock auf’s Build-Basteln.

Iron Man bringt einen anpassbaren Hulk-Buster mit und das ist fantastisch!

Was war blöd? So groß die Variation auf der Seite der Helden ist, so viel kleiner ist sie auf der anderen Seite bei den Schurken. Es gibt zwar beinahe 50 Gegnertypen und viele haben ihre eigenen Tricks, doch die immer gleichen Missions-Gebiete zu sehen und Ziele zu erledigen kann ermüdend sein. Hier hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht.

Dazu kamen auf der PlayStation 4 so einige Grafik-Fehler und Performance-Schwächen. Captain America schneidet mit einem Skin komische Grimassen, Ms. Marvel bugt mit ihrem Arm in einer vorherigen Missions-Phase und zieht eine lange Pixel-Wurst hinter sich her und NPC-Thor sieht beim Fliegen alles andere als göttlich aus. Auf der PlayStation 4 kommt es zu kleineren Rucklern, wenn mal etwas mehr auf dem Bildschirm los ist und ich hatte sogar einen Spiel-Absturz während einer großen Explosion. Sonst lief es aber stabil.

Außerdem kam es zu großen Verbindungs-Problemen im Koop-Modus, wenn einer der Mitspieler den Multiplayer „Avengers Initiative“ noch nicht gestartet hat. Ihr könnt nämlich auch aus der Kampagne heraus bereits Koop-Missionen starten oder an Multiplayer-Missionen teilnehmen. Wenn ihr eure Nerven schonen wollt, solltet ihr das aber nicht.

Mich stört besonders der bisher ungewisse Ausblick. Ein Leak sprach bereits von einem Raid in Wakanda, doch noch ist unklar, wie Marvel’s Avengers neben neuen Helden und Ausrüstungen mit Wiederspielbarkeit glänzen möchte. Hier findet ihr noch ein paar Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet.



Manche Helden bringen ein paar unerwünschte Extra-Features mit.

Stärken und Schwächen zum Release

Pro Spaßiges Prügel-Gameplay

Die Release-Helden spielen sich völlig unterschiedlich

Ausrüstungs- und Skill-System bietet viele Möglichkeiten

Coole Kampagne Contra Oft der gleiche Missions-Aufbau im Multiplayer

Performance-Schwierigkeiten auf der PS4

Lustige aber nervige Grafikfehler

Unklarer Ausblick

Mikro-Transaktionen sind teuer – aber ihr könnt sehr viel freispielen

Was ist mit den Mikro-Transaktionen? Wie bei „Games-as-a-Service“-Titel mittlerweile üblich, bietet auch Marvel’s Avengers eine Echtgeld-Währung an. Für 4,99 € gibt’s 500 Credits, die ihr für Cosmetics verjubeln könnt. Die teuersten Objekte sind aktuell legendäre Skins, die 1.400 Credits kosten. Dazu kündigten die Entwickler bereits an, dass jeder neue Held mit einer „Herausforderungs-Karte“ kommt. Eine Art Battle Pass, den es für 1.000 Credits geben soll.

In 40 Stufen liefern die Helden-Pässe 1.300 Credits. Doch das Freispielen dauert.

Der Preis für die coolen Extra-Skins ist schon happig, doch ihr bekommt auch viele Skins, wenn ihr nur spielt. Auch ausgeflippte Skins, wie der Hulk um schwarzen Anzug, könnt ihr ohne weitere Investitionen freispielen. Dazu sind die Herausforderungs-Karten der 6 Release-Helden kostenlos und geben euch insgesamt 1.300 Credits pro Karte. Dafür müsst ihr aber eine ganze Weile spielen, die schalten sich nicht mal eben so frei.

Insgesamt macht Marvel’s Avengers einen fairen Eindruck. Die Sachen auf dem Marktplatz sind eher teuer, doch es gibt genügend Cosmetics und Credits, die ihr euch ohne Extra-Kohle freispielen könnt.

Für wen ist Marvel’s Avengers interessant?

An erster Stelle ganz klar Marvel-Fans. Das Spiel bietet eine Menge Fan-Service und besonders wenn euch die Avengers-Kombinationen der Marvel-Kinofilme gefallen hat, kriegt ihr hier die volle Ladung Helden-Power. Der Titel spielt zwar nicht im Marvel-Cinematic-Universe (MCU), doch orientiert sich eher an den bekannten Figuren aus Film & Fernsehen, als auf eine Neuentwicklung anhand einer Comic-Vorlage zu setzen. Wie im Kino kommen die Figuren jedoch auch im Spiel gut an und Fans kriegen ihr Fett weg.

An zweiter Stellen stehen Spieler, die das Prügel-Gameplay feiern und mit dem „Games-as-a-Service“-Konzept klarkommen. Gefallen euch die Bilder vom Spiel und lasst ihr euch darauf ein, dass der Titel über die nächsten Jahre weiterentwickelt werden soll, macht ihr hier nichts falsch. Der Loot-Prügler zeigt Potenzial, das allerdings bisher nur an den Helden und Ausrüstungen zu sehen ist.

Was ihr zum Release bekommt und wie es in naher Zukunft weitergehen soll, könnt ihr euch im englischen „War-Table“-Video auf YouTube ansehen. Der War-Table ist ein regelmäßiger Stream, mit dem die Entwickler die Spieler auf dem Laufenden halten.