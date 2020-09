6 Dinge, die Ihr vor dem Kauf von Marvel’s Avengers wissen solltet

Marvel’s Avengers verspricht launige Action mit Superhelden und spannende Coop-Gefecht im Multiplayer. Wenn ihr euch das Superhelden-Spektakel von Square Enix den auf PC, PS4, Stadia oder Xbox One kaufen wollt, solltet ihr aber einige Dinge davor wissen.

Bald erfolgt der Release von Marvel’s Avengers am 4. September 2020 auf der PS4, der Xbox One, Stadia und auf dem PC.

Zuvor gab es eine Beta-Testphase, in der ihr das Spiel schonmal ausprobieren konntet. Wie die Beta bei den Spielern ankam, erfahrt ihr hier.

Doch um was geht es in Avengers überhaupt?

Was sind die wichtigen Features?

Was sollte man als potenzieller Käufer von Marvel’s Avengers noch beachten?

So spielt sich die Kampagne

Das ist die Story: In Marvel’s Avengers bekommt ihr eine düstere Story vorgesetzt, in der schon zu Beginn die Avengers eine katastrophale Niederlage erleiden und in der Folgezeit aufgelöst werden. Dafür übernimmt die dubiose Organisation A.I.M. die Kontrolle und setzt ein Terrorregime durch, um abtrünnige Superhelden zu jagen.

Jahre später beginnt aber das junge, enthusiastische Fangirl Kamal Khan damit, die Avengers wieder zu vereinen und sich gegen A.I.M. und deren teuflischen Anführer M.O.D.O.K. zu stellen.

Gleich zum Start geht alles schief!

Im Laufe der Kampagne spielt ihr erst Kamala Khan, die ebenfalls Superkräfte hat und später als Ms. Marvel bekannt wird. Nach und nach rekrutiert ihr alle verschollenen Mitglieder der Avengers und spielt zwischendurch auch all diese Helden, wie den Hulk oder Thor.

Die Story wird dabei packend inszeniert und geizt nicht mit dem typischen Marvel-Stil samt Humor und den schrulligen Hauptpersonen.

Marvel’s Avengers ist nicht das MCU: Wer hingegen auf eine Umsetzung der Kinofilme aus dem MCU gehofft hat, bekommt hier etwas anderes. Die Story von Marvel’s Avengers ist eine völlig eigenständige, neue Geschichte.

Daher sehen die bekannten Helden auch nicht so aus wie im Kino, was schon einige Fans verblüfft hat.

So funktioniert der Multiplayer-Modus

Wie läuft der Multiplayer-Modus? Wenn ihr die Single-Player-Kampagne durch habt und alle Avengers rekrutiert sind, beginn das eigentliche Spiel. Die Kampagne ist sozusagen ein riesiges Einführungsszenario. Denn wenn die Avengers wieder vereint sind, geht der Kampf gegen A.I.M. und andere Schurken erst richtig los.

Im Coop prügelt ihr euch später durch die Missionen.

Hier könnt ihr dann alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Coop in die Kostüme der Helden schlüpfen. Sind keine Freunde da, übernimmt die KI die anderen 3 Helden. Abhängig von der gewählten Mission, die ihr am „War-Table“ auswählt, müsst ihr dann mehrere Wellen Gegner abwehren, ein Missionsziel erledigen oder euch gar mit einem Super-Schurken samt Gefolge anlegen.

Wie werden die Helden ausgewählt? Jeder Mitspieler wählt einen freigespielten Avengers-Helden. Zum Start sind die folgenden Helden im Spiel:

Thor

Captain America

Black Widow

Iron-Man

Hulk

Ms. Marvel

Wenn jedoch ein Spieler schon den Hulk spielt, könnt ihr nicht ein zweites grünes Wutmonster verkörpern. Womöglich werden aber manche Helden in Zukunft „Echos“ bekommen, also andere Charaktere, die aber eine sehr ähnliche Spielweise haben. Das wären beispielsweise She-Hulk oder das „Iron-Man“-Pendant Warmachine.

Gibt es Raids? Später nach dem Launch soll es große Missionen geben, die als „Raid-ähnlich“ beschrieben wurden. Laut einem Dataleak führt der erste dieser Raids nach Wakanda, dem verborgenen High-Tech-Königreich von Black Panther in Afrika.

Gibt es PvP? Zum Start gibt es keinen PvP-Modus in Marvel’s Avengers. Der Mehrspieler-Part bezieht sich lediglich auf Coop-Action. Doch da Marvel’s Avengers als Live-Service-Game aufgebaut ist, könnte zu einem späteren Zeitpunkt durchaus noch PvP-Action auf dem Schirm stehen.

Diese Rollenspiel-Elemente stecken in Marvel’s Avengers

Wie unterscheiden sich die Helden? Jeder Held spielt sich anders und begünstigt eine andere Spielweise:

Der brachiale Hulk haut einfach alles kaputt und ist sehr widerstandsfähig

Thor spielt sich mit seinem Hammer wie Kratos aus God of War

Black Widow ist flink und ballert mit Pistolen

Ms. Marvel nutzt ihre elastischen Arme und Beine, um Gegner aus der Distanz zu verdreschen

Iron-Man kann fliegen und nutzt massig Gadgets im Kampf

Captain America deckt sich mit dem Schild und kann es im Wurf überall abprallen lassen

Kann man „seine“ Helden anpassen? Jeder Held hat feste Moves und Vor- und Nachteile. Doch dank eines ausgeklügelten Werte- und Ausrüstungssystems könnt ihr erfreulich viel anpassen.

In Marvel’s Avengers könnt ihr eure Helden weiter anpassen.

Das erlaubt es euch auch, die für MMORPGs so wichtigen Rollen im Team zu füllen. So könnt ihr euren Hulk voll als Tank skillen oder die liebenswerte Ms. Marvel als Heilerin das Team anfeuern lassen.

Was ist mit dem Loot-System? Um eure Helden weiter aufzuwerten, gibt’s in jeder Mission auch noch wertvolle Beute zu holen. Damit könnt ihr eure Helden weiter aufrüsten und noch mehr anpassen. Durch diese Mischung aus Action-Gameplay und der Jagd nach Verbesserungen wurde Avengers schon als Destiny mit Superhelden bezeichnet.

Diese neuen Inhalte kommen noch

Welche Helden sind noch in Planung? Bald nach dem Launch kommt im November als weiterer Charakter Hawkeye ins Spiel. Ein Dataleak hat außerdem die Namen weiterer Helden offenbart, die wohl ebenfalls geplant sind. Darunter wären dann Ant-Man, Captain Marvel, Scarlett Witch oder She-Hulk.

Hawkeye kommt noch.

Neue Helden sollen dann auch jeweils ihre Solo-Mission bekommen, um sie würdig ins Spiel einzuführen.

Was ist mit Spider-Man? Wer den berühmten Helden Spider-Man spielen will, kann dies nur auf einer Plattform machen. Nämlich der PS4 und später der PS5. Nur dort wird die hilfreiche Spinne aus der Nachbarschaft ihre Netze spinnen dürfen, was viele Fans furchtbar aufregt.

Marvel’s Avengers vorbestellen oder kaufen

Marvel’s Avengers gibt es in verschiedenen Versionen. Was die Versionen von Marvel’s Avengers alle im Detail enthalten, erfahrt ihr hier auf unserer Schwesternseite GamePro.

Standard-Edition: Enthält das Grundspiel

Deluxe Edition: Enthält weitere Outfits, Namensschidle rund ein Gratismonat für das Comic-Archiv Marvel Unlimited

Earth’s Mightiest Edition (Nur PS4 und Xbox): Hier gibt’s noch zusätzlich ein Steelbook, eine Statue vom Cap, einen Hulk-Wackelkopf und weitere Goodies.

Was ist mit Early-Access? Während die reguläre Version am 4. September losgeht, können die Käufer der anderen Editionen schon ab dem 1. September loslegen.

Was gibt es an Vorbesteller-Boni: Neben dem Early-Access bekommen Vorbesteller 5 einzigartige Outfits und eine spezielle Namensplakette.

Schafft mein PC die Avengers? Die Systemvoraussetzungen

Konsolenspieler und Stadia-User müssen sich hier keine Sorgen machen. Doch auf dem PC läuft Avengers nur, wenn die Hardware was taugt.

Hier findet Ihr eine Übersicht zu den minimalen und den empfohlenen Hardware-Anforderungen für Marvel’s Avengers zur Beta auf dem PC:

Das sollte Euer PC mindestens für Marvel’s Avengers können:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor (CPU): Intel Core i3-4160 oder AMD-Äquivalent

Grafikkarte: NVIDIA GTX 950 2GB oder AMD 270 2GB

DirectX: Version 12

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Speicherplatz: 75 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte

Internet: Breitband-Internet-Verbindung

Packt euer PC die Avengers?

Diese Hardware-Anforderungen werden für ein optimales Erlebnis bei Modern Warfare empfohlen: