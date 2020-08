Morgen beginnt der nächste Beta-Test von Marvel’s Avengers für PC, Xbox One und PS4. Square Enix gab nun die minimalen und empfohlenen Anforderungen für den PC bekannt.

Die nächste Runde der Beta-Tests für Marvel’s Avengers steht vor der Tür. dieses Mal können auch die PC- und Xbox-One-Spieler mitmachen, sofern sie das Spiel vorbestellt haben.

Wenn ihr Avengers auf dem PC ausprobieren wollt, dann muss eure Gaming-Kiste wie immer gewisse Mindestanforderungen erfüllen.

Diese Hardware braucht ihr mindestens:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

CPU: i3-4160 oder gleichwertige AMD-CPU

8GB RAM

NVIDIA GTX 950 / AMD 270 (mindestens 2 GB Video RAM)

DirectX 12

75 GB Platz auf der Festplatte

Zum Vergleich: Auch der Loot-Shooter The Division 2 von Ubisoft hatte ähnliche Minimalanforderungen an Hardware, die ihr zum Spielen braucht. Wenn ihr also ein Spiel wie The Division 2 ohne Probleme zocken konntet, dann wird Avengers euch auch keine Kopfschmerzen bereiten.

Der spielbare Charakter Hawkeye gehört zu den ersten kostenlosen Inhalten, die nach dem Release von Avengers veröffentlicht werden

Das wird vom Entwickler empfohlen: Zusammen mit den Specs veröffentlichte Square Enix außerdem einen „High-resolution Texture Pack“-Patch, damit das Spiel auf starken PCs entsprechend hübscher aussieht. Er benötigt weitere 30 GB an Speicherplatz. Die empfohlenen Anforderungen dafür sind folgende:

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 4770K, 3.4 Ghz oder AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

16GB RAM

NVIDIA GTX 1060 (6 GB Video RAM) oder AMD Radeon RX 480, (8 GB Video RAM).

DirectX 12

110 GB Speicherplatz auf einer SSD-Festplatte

Diese optionalen Anforderungen sind für die Leute, die ihre Avengers-Helden in besonders hübschen grafischen Settings erleben wollen. Zusätzlich bietet das Texture-Pack Unterstützung für Ultra-Wide-Auflösung sowie Multi-Monitor-Konfiguration.

Fans mit besonders starken Maschinen werden sich also gut austoben können.

Marvel’s Avengers: Die beste Mission in der Beta ist versteckt – So findet ihr sie

Wann beginnt die nächste Beta? Wenn ihr bis jetzt nicht die Möglichkeit hattet, Marvel’s Avengers selbst zu testen, dann könnt ihr es bald nachholen.

Morgen, am 14. August, beginnt die Vorbesteller-Beta für PC und Xbox One. PS4-Spieler werden in die Open-Beta einsteigen können.

Ab dem 21. August startet dann die Open-Beta für alle, die sich das Spiel anschauen wollen. Vorbestellungen werden nicht mehr benötigt.

Auf dem PC werden die Spieler außerdem die freie Wahl zwischen dem Controller und der Steuerung über Maus und Tastatur haben.

Für PlayStation-Spieler kündigte Marvel’s Avengers nach dem Release so einigen exklusiven Content an, allerdings waren nicht alle davon begeistert.