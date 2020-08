Aktuell läuft auf der PS4 bereits die Beta zu Marvel’s Avengers für Vorbesteller. Dort könnt ihr Charaktere und erste Missionen des Action-Spiels testen. Eine besondere Mission ist jedoch versteckt und wir verraten euch, wie ihr sie finden könnt.

Was ist das für eine Mission? Die Mission befindet sich in der Verschneiten Tundra in Sibirien, die ihr bereits besucht habt, wenn ihr die Singeplayer-Story von Kamala Khan oder Hulk spielt.

Eure Aufgabe in der versteckten Mission ist es jedoch, den SHIELD-Bunker, der mit einem Rätsel versehen ist, zu öffnen und ihn dabei gleichzeitig gegen anstürmende Gegnern zu verteidigen.

Dafür winken euch im Gegenzug auch viele Belohnungen in Form von Ausrüstung und Ressourcen, sowie eine spannende Mission, die im Koop erledigt werden muss.

So schaltet ihr die versteckte Mission frei

Zum Freischalten müsst ihr einen besonderen Ort in der „Stark Realities“-Mission, die sich in der Region Nordwestlicher Pazifik befindet, aufsuchen.

Dieser Ort wird jedoch nicht als „Point of Interest“ auf der Karte markiert, sondern ihr müsst ihn über den Signal Locator finden. Diesen Locator erhaltet ihr durch die Mission in der Verschneiten Tundra. Er aktiviert sich jedoch erst, wenn ihr einen bestimmten Ort erreicht:

Lauft dazu direkt vom Start der Mission, wenn ihr in Richtung der Missions-Markierung schaut, nach links.

Ihr solltet schnell auf eine Wand aus Steinen treffen, die den Rand der Karte markiert. Folgt dieser weiterhin links aus Sicht der Missions-Markierung.

Irgendwann werdet ihr links eine Klippe sehen und der Locator fängt an zu piepen. Folgt dem Signal, bis ihr einen versteckten Schalter findet. Dieser öffnet einen Zugang zu einem Bunker, in dem sich eine Kiste befindet. Öffnet diese.

Danach sollte sich ein Pop Up mit dem gefundenen Gebiet öffnen, ähnlich wie beim Einsammeln von Ausrüstung.

Wer den direkten Weg zu dem Bunker finden möchte, kann sich auch das Video vom YouTuber TheRogieSiyan anschauen. Er orientiert sich zwar nicht am Rand der Karte, zeigt aber ebenfalls den Weg zum Bunker:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie geht es dann weiter? Im nächsten Schritt müsst ihr wieder zum War Table, wo ihr eure Missionen auswählen könnt. Dort sollte nun ein Plus-Symbol zu finden sein, mit dem ihr die Verschneite Tundra aufrufen könnt.

Dort könnt ihr dann die neue Mission betreten.

Eine coole Mission, in der ihr zuerst alles erkunden solltet

Was passiert in der Mission? Ihr landet wieder auf der Karte, die ihr bereits aus der Story-Mission kennt. Diesmal gibt es jedoch ein paar neue Points of Interest und Ausrüstung, die ihr finden könnt.

Um die Mission zu vervollständigen, müsst ihr den SHIELD-Bunker wieder mit Hilfe des Locators zu finden. Schaut euch jedoch zuerst in Ruhe um, denn der Abschluss der Mission sorgt erstmal dafür, dass sie aus eurem War Table wieder verschwindet.

Die versteckte Mission im War Table.

Im Bunker müsst ihr dann Wellen von Gegnern zurückschlagen und gleichzeitig mit einigen Computern in der richtigen Reihenfolge interagieren, um die Sicherheitsprotokolle zu umgehen und den Tresor im Bunker zu öffnen:

Die Computer 1 und 3 befinden sich auf der rechten Seite des Raums, 2 und 4 auf der linken. Der Computer 5 befindet sich ebenfalls links, aber in einem anderen Raum hinter einer kleinen Wand.

Wenn ihr die Sicherheitsprotokolle aktiviert, müsst ihr in der richtigen Reihenfolge mit den Konsolen interagieren. Dafür habt ihr 45 Sekunden Zeit.

Der Timer lässt sich jedoch jederzeit zurücksetzen, wenn ihr wieder zur Tür des Bunkers zurücklauft.

Insgesamt müsst ihr 3 Sequenzen bestehen, die jedes Mal mehr Konsolen beinhalten. Seid jedoch beruhigt: Jede abgeschlossene Sequenz wird gespeichert, sodass ihr sie nur einmal erfolgreich eingeben müsst.

Allerdings gibt es bei den Angreifern Hacker, die eure Sequenzen zurücksetzen können. Fokussiert euch deshalb darauf, diese Hacker zuerst auszuschalten.

Habt ihr den Tresor geöffnet, wartet viel Loot auf euch. Allerdings verschwindet die Mission nach dem Abschluss auch aus eurem War Table.

Wie die Mission genau abläuft, zeigt euch der YouTuber Somewaht Awesome Games in einem Video:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Kann man sie nochmal starten? Ja, jedoch müsst ihr dafür erneut die „Stark Realities“-Mission betreten, dort die versteckte Truhe suchen und damit die Mission wieder freispielen.

Falls ihr selbst Marvel’s Avengers noch nicht spielen könnt, weil ihr auf die Versionen von PC und Xbox One wartet, könnt ihr euch in unserem Anspiel-Bericht einen ersten Einblick in das Spiel verschaffen.