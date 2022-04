PS Plus: Spiele im Mai 2022 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PlayStation Plus „schenkt“ euch jeden Monat Games im Rahmen des kostenpflichtigen Abos. Sony verrät die neuen Spiele für PS4 und PS5 jedoch immer erst kurz vor der Veröffentlichung. MeinMMO zeigt euch den Zeitplan und mögliche Kandidaten für PS Plus Mai 2022.

Wie sieht der Zeitplan aus? Jeden Monat kommen die neuen Spiele von PS Plus am selben Tag – dem ersten Dienstag eines Monats. Darüber hinaus ist aktuell alles reine Spekulation:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 03. Mai Erfahrungsgemäß gegen 12:00 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 27. April Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Die Uhrzeiten und das Datum der Enthüllung basieren auf Erfahrungswerten und können sich noch ändern. Sicher ist eigentlich nur der Freischaltungs-Tag am 03. April.

Hier im Artikel möchten wir euch mögliche Kandidaten für PS Plus im Mai nennen, allerdings gibt es bisher keine Infos über die tatsächlichen Spiele im Abo. Die Spiele aus dem April könnt ihr euch so lange sichern, bis die neuen Spiele online sind:

PS Plus: Spiele im April sind bekannt – Eines ist ein 88er-Hit auf Metacritic

PS Plus Mai – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im April kommen? Zum Zeitpunkt des Artikels gibt es noch keine glaubhaften Leaks zu PS Plus. Allerdings haben wir uns in der Community ein wenig umgehört und stellen euch ein paar Titel vor, die mögliche Kandidaten für Spiele im PS Plus sein könnten.

Bitte bedenkt jedoch, dass es sich dabei nicht um verbindlich Infos handelt, sondern rein um Spekulationen und Gerüchte, die durchs Internet schwirren:

Lawn Mowing Simulator für PS4 – Der Garten ruft Die Rasenmäher-Simulation ist seit ein paar Wochen auf PlayStation verfügbar und passt ins Beuteschema von PS Plus. Im Xbox Game Pass ist das Spiel derzeit ebenfalls verfügbar.

LEGO Worlds für PS4 – Vergessener Lego-Titel mit Minecraft-Ideen LEGO ist aktuell wieder etwas aktiver auf dem Videospiele-Markt und könnte mit diesem Titel im PS Plus mehr auf sich aufmerksam machen. In LEGO Worlds könnt ihr, ähnlich wie in Minecraft, große Welten erschaffen und vernichten. Aufgaben und Missionen gibt es aber auch.

Rust für PS4 – PvP-Survival ohne Gnade Der Survival-Hit hatte Ende 2020 / Anfang 2021 einen Mega-Hype auf Steam, der jedoch knapp den Konsolen-Release verpasst hat. Es gibt immer noch zum Teil große Streamer-Events und mit der kostenlosen Verfügbarkeit über PS Plus könnte der Titel stark profitieren.

Salt and Sanctuary für PS4 – Plattformer mit hunderten Waffen Der 2D-Plattformer verbindet Jump&Run mit RPG-Elementen und hunderten Waffen. Das Indie-Spiel wäre ein typisches Spiel für PS Plus, das trotz seiner einfachen Grafik mit Gameplay-Elementen punktet.

Marvels Avengers für PS5 – Superhelden-MMO bleibt Top-Favorit Wie schon bei den Gerüchten im April bleiben die Spekulationen rund um Marvels Avengers heiß. Das Spiel ist ein Service-Game und wird immer noch weiterentwickelt. Eine gute Möglichkeit, um wieder mehr Interesse zu erzeugen, wäre über PS Plus.



Sobald wir neue Infos haben oder Leaks auftauchen, findet ihr mehr dazu auf MeinMMO.

Was bringt PS Plus? Das Abo ist wichtig, wenn ihr den Multiplayer auf eurer PlayStation nutzen wollt. Denn nur wenige Spiele öffnen den Online-Modus ohne PS Plus.

Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Im Juni ändert sich das System rund um das Plus-Abo. Welches Paket sich dann für euch lohnt, könnt ihr hier nachlesen: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Uns interessiert auch, welche Spiele ihr gern im PS Plus sehen wollt oder welche Titel ihr euch wünscht. Lasst uns gern einen Kommentar mit euren Vorschlägen da.