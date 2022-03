Leak zu PS Plus im April zeigt die 3 kostenlosen Spiele – Eines ist ein 88er-Hit auf Metacritic

Erfahrungsgemäß dürfte Sony erst am 30. März die neuen Spiele von PS Plus im April 2022 enthüllen. Doch ein Leak zeigt jetzt schon die 3 Spiele für PS4 und PS5. Welche Spiele das sind und wie glaubhaft der Leak ist, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Welche Spiele zeigt der Leak? Glaub man dem Leak, gibt es keinen großen Kracher für PS5 und PS4 im April. Es sind aber durchaus Liebhaber-Titel, die bei dem ein oder anderen ankommen dürften:

PS4 / PS5 – Hood: Outlaws & Legends

PS4 – Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

PS4 – Slay the Spire

Slay the Spire kann mit seiner PS4-Version sogar 88 Punkte auf Metacritic einfahren. Die Spiele stellen wir euch weiter unten im Artikel kurz vor.

Wie glaubhaft ist der Leak? Die Infos stammen von der Deal-Seite „dealabs.com“, die schon früher korrekte Leaks für PS Plus geliefert haben (via dealabs.com). Geteilt wurde das Ganze von dem regelmäßig gut informiertem Twitter-Account @Nibellion:

Es handelt sich aber weiter um einen Leak. Die Infos können schlicht falsch sein oder veraltet. Behandelt den Leak also mit einer gewissen Skepsis.

PS Plus April: Spiele – Spongebob, Kartenspiel, Raubüberfalle

Was sind das für Spiele? Die 3 Spiele könnten wohl unterschiedlicher kaum sein. In den nächsten Absätzen findet ihr eine kurze Beschreibung und ein Video zum Spiel.

Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Der bunte 3D-Plattformer schickt euch auf eine Reise durch die Welt des abgedrehtesten Schwamms der Weltmeere. Ihr springt, prügelt und rätselt euch durch Bikini Bottom.

Das Spiel kam damals schon für die PS2 und wurde mit „Rehydrated“ komplett aufpoliert. So könnt ihr dem Fiesling Plankton mit neuster Grafik eins auf die Mütze geben.

Einen Einblick ins Spiel bietet das Video der Kollegen von der GameStar:

Slay the Spire

Das digitale Kartenspiel ist bockschwer, roquelike und bietet eine spannende Mischung aus Kämpfen und Deck-Bauen. Die Mischung kam bei der Presse sehr gut an, was dem Titel auf Metacritic einen Score von 88 einbrachte (via metacritic.com).

Seid ihr Fans von Kartenspielen auf PC oder Konsole, dann dürfte euch das fordernde, aber belohnende Gameplay sehr gut gefallen. Einen Einblick gibts im Trailer:

Hood: Outlaws & Legends

Die Kollegen der GameStar beschreiben den Titel in ihrer Vorstellung als eine Mischung aus Pay Day, Assasins Creed und Hunt: Showdown und treffen damit ziemlich gut den Kern des düsteren Abenteuers.

Ihr zieht gemeinsam mit Freunden einen mittelalterlichen Raubüberfall durch, alles in einer feindlichen PvEvP-Umgebung. Gegnerische Spieler und NPCs rücken euch dabei auf die Pelle und wollen euch von eurem verdienten Reichtum abhalten.

Einen Einblick ins Spiel bietet ein ausführlicher Anspielbericht von MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch der sagt: „Hood: Outlaws & Legends macht richtig Spaß, hat aber 2 große Schwächen.“

Wie sieht der offizielle Zeitplan bei PS Plus aus? Erfahrungsgemäß findet am 30. März abends die offizielle Vorstellung der Spiele statt. Am ersten Dienstag des Monats sind die Spiele dann verfügbar:

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 05. April Erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 30. März Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Welche Spiele tatsächlich über das Abo verfügbar sein werden, ist vor der offiziellen Vorstellung nicht sicher. Sobald die Spiele bekannt sind, findet ihr auch dazu auf MeinMMO alle Infos.

