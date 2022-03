Neues Update für PS5 und PS4 ist online – Verbessert endlich nervige Party-Chats

Sony hat neue Systemsoftware-Update für PS5 und PS4 veröffentlicht. Mit dabei sind Verbesserungen beim Party-Chat und mehr Möglichkeiten für die PS App und PS Remote Play. Die Inhalte stellen wir euch auf MeinMMO vor.

Darum gehts:

Ein neues Systemsoftware-Update für PS5 und PS4 steht zur Verfügung

Diesmal steckt mehr drin als reine „Performance-Verbesserungen“ – unter anderem eine bessere Handhabung der Party-Chats

Welche Neuerung und Anpassungen in den Updates stecken, erklären wir euch hier

PS5 / PS4 Systemsoftware-Update 23.03. schraubt an Party-Chats

Wann kommt das Update? Die neue Systemsoftware ist online und kann jederzeit runtergeladen werden. Normalerweise startet der Download automatisch.

Wie groß ist das Update? Auf der PS5 war das Update nur wenig mehr als 1 GB groß.

Ein Update für die DualSense-Controller ist mit am Start. Hängt den Controller am besten direkt per USB an die Konsole, damit euch das Update die nächsten Tage nicht immer wieder vorgeschlagen wird.

Wer jetzt einen PS5-Controller kaufen will, sollte unbedingt auf die Farben achten

Was steckt im Update? Im Blogpost zum Update listet PlayStation 3 Verbesserungen auf:

Verbesserung der Party-Chat-Funktionen

PS5: Anpassungen bei der Benutzeroberfläche / Game Base

Verbesserungen für PS App und PS Remote Play

Wollt ihr euch den Blogpost selbst anschauen, dann findet ihr ihn hier (via playstation.com). In den folgenden Absätzen zeigen wir euch, was die Anpassungen bedeuten.

Verbesserung der Party-Chat-Funktionen

Seit dem Release der PS5 ist das Chatten in einer Party unnötig kompliziert. Besonders das Verlassen eines Sprachchats war schon fast eine Herausforderung.

Mit dem neusten Update hat sich das ein wenig geändert. Denn die aktiven Party-Chats sind nun gebündelt in einem Menü zu finden und lassen sich auch einfacher verlassen.

In der Game Base gibt es jetzt ein Party-Menü – Wählt ihr eine Party, könnt ihr sie schnell wieder verlassen.

Auch neu sind „offene“ und „geschlossene“ Partys. Beim Einrichten einer Party könnt ihr nun auswählen, ob ihr selbst bestimmt, wer teilnehmen darf oder ob einfach jeder Zutritt hat.

PS5: Anpassungen bei Benutzeroberfläche

Hier gab es ein paar kleine Anpassungen bei der Bedienung, aber keine großen Änderungen. So könnt ihr jetzt leichter Apps oder Videos an eure Bildschirm-Übertragungen anheften.

Hinweise dazu soll es in den „Profitipps“-Karten geben – eine neue Funktion im Control Center. Allerdings konnten wir nach dem Update keine neue Kachel für die „Profitipps“ entdecken. Womöglich kommen die doch erst später.

Verbesserungen für PS App und PS Remote Play

Für die PS App gibt es morgen (24. März) ein starkes Update, für das nun auch PS4 und PS5 die Grundlage geschaffen wurde. Ihr könnt Partys erstellen und beitreten. Das war bisher teilweise auch schon möglich, aber umständlich.

Dafür wird auch die Benutzeroberfläche in der PS App angepasst.

Benutzer der mobilen App PS Remote Play bekommen einen „Dark Mode“ spendiert, was die Helligkeit der Anzeige reduziert. Außerdem gibt es neue viele Sprachen für den Screenreader der Remote-App.

Was gibt es noch zu wissen? Der Blogpost gibt auch einen kleinen Ausblick auf zukünftige Updates.

Für die PS5 gibt es demnach bald die Option einer „variable Bildwiederholfrequenz (VRR)“. Das soll bei HDMI-2.1-kompatiblen Anzeige-Geräten für eine bessere visuelle Leistung sorgen.

Sony schreibt dazu: „Das Spielen bei vielen PS5-Titeln wirkt reibungsloser, da Szenen sofort wiedergegeben werden, Grafiken schärfer aussehen und die Eingangsverzögerung reduziert wird“.

Ein Datum gibt es dafür aber noch nicht. Allerdings sollen auch ältere Spiele, die VRR nicht unterstützen, durch einen Patch ebenfalls von der Funktion profitieren können.

