MeinMMO-Autor Maik Schneider hat erstmals den Lüfter seiner PS5 von Staub gereinigt und zeigt euch Schritt für Schritt und mit Bilder, wie ihr das ganz einfach selbst erledigen könnt – ohne dabei die Garantie in Gefahr zu bringen.

Kaum steht die PS5 mal eine Weile, schon sammelt sich massig Dreck in der Konsole. Denn neben ihrer Funktion als Hightech-Gamingplattform ist die PS5 auch ein ausgezeichneter Staubfänger.

Die Reinigung des Lüfters geht bei der PS5 jedoch relativ einfach, wenn man weiß wie. Und genau das möchte ich euch hier zeigen. Tipps zur Reinigung der PS4 gibts hier.

Die Umsetzung der Reinigung geschieht in eigener Verantwortung! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden.

Reinigung der PS5: Das braucht ihr

Neben eurer verschmutzten Konsole braucht ihr einen bestimmten Schraubendreher. Ansonsten könnt ihr beim Reinigungs-Material auch auf eigene Lösungen zurückgreifen:

Torx Schraubendreher – Größe T8 oder T9

Staubsauger mit Standard-Kaliber 2,8 cm

Aufsatz-Set für Staubsauger mit Reinigungs-Zubehör

Bei den Schraubendrehern habe ich mir gleich ein ganzes Set geholt und dafür etwas mehr als 10,- € bezahlt. Ihr könnt aber auch nur ein einzelnes Gerät kaufen oder einen Bit – das gibts bei Amazon ab 5,- €.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Beim Aufsatz-Set für den Staubsauger ist es wichtig, dass ihr vorher prüft, ob die Teile auch auf euren Staubsauger passen. Für das verbreitete Kaliber 2,8 cm findet ihr hier ein passendes Set:

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Sucht ihr euch selbst ein Set aus, dann achtet darauf, dass die Aufsätze Löcher haben, mit denen ihr die Saugkraft regulieren könnt. Mein Staubsauger hat nur eine Stärke und ich wollte nicht mit der vollen Saugkraft in meiner PS5 rumdoktern.

Ein Set mit Torx-Werkzeug und Aufsätze für meinen Staubsauger – schon kanns losgehen.

Reinung der PS5: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schaltet eure PlayStation komplett aus (Ruhemodus reicht nicht) entfernt alle Kabel und sucht euch einen fusselfreien Untergrund für die Reinigung.

Entfernt als Erstes euren Standfuß. Den könnt ihr auch schonmal ein wenig absaugen, wenn ihr schon dabei seid.

Danach kommt schon der schwierigste Schritt, wenn man die Prozedur noch nicht kennt: das Abnehmen der Sideplates. Ich musste mir ein paar Anleitungen dazu ansehen, bis ich eine passende Noob-Beschreibung gefunden hatte.

Hebt die Platte oben am PlayStation-Symbol mit einer Hand leicht an und schiebt mit der anderen Hand die Platte nach unten.

Hebt die Kante ein gutes Stück an und zieht die Platte gleichzeitig nach unten.

Ich habe ein paar Versuche gebraucht und gemerkt, dass die Siteplates durchaus flexibel sind. Seid aber trotzdem vorsichtig.

Die Seite mit dem PlayStation-Symbol merkt ihr euch als „oben“. Das ist die dünne, obere, linke Seite. Dreht die Konsole und wiederholt den Prozess mit der anderen Siteplate – diesmal aber an der dünnen, rechten Seite oben.

Nun könnt ihr eure Arbeit der letzten Monate bewundern: feinsten Staub.

Von außen sieht die PS5 frisch aus – aber innen steppt der Staub.

Wollt ihr das Innere der Sideplates säubern, müsst ihr richtig schrubben. Ich konzentriere mich hier aber auf die Staubentfernung aus dem Lüfter.

Jetzt könnt ihr schon das erste Mal mit dem Staubsauger ran. Nehmt einen Aufsatz mit kleiner Bürste und entfernt den ersten Staub von den Oberflächen und den Lüftungsgittern auf beiden Seiten.

Bevor ihr die festgeschraubten Lüftungsgitter entfernen könnt, müsst ihr die Leisten mit den Lüftungsschlitzen abnehmen.

Die Lüftungsschlitze aus Kunststoff sitzen fest, lassen sich aber ohne Werkzeug abnehmen.

Die Schlitze lassen sich ohne Werkzeug lösen: Hebt die Teile vorsichtig von der Mitte aus an, bis sich die Halterung löst. Das könnt ihr auf beiden Seiten machen und die Schlitze ebenfalls reinigen.

Die Kunststoffgitter sitzen jedoch ziemlich fest.

Legt eure PS5 jetzt mit den Laufwerken nach oben hin. Das ist die Seite, auf der mehr Metallplatten verbaut sind. Hier habt ihr entweder nur die Abdeckung für die SSD-Festplatte oder zusätzlich eine größere Metallplatte für das Disc-Laufwerk.

Die Metallplatten schützen Laufwerk und Festplatte.

Schnappt euch nun den Schraubendreher Torx T8 oder T9 und zieht die 4 Schrauben aus dem Gehäuse.

Ordnet die Schrauben so an, dass ihr nachher wieder wisst, welche Schraube in welches Loch gehört. Die Schrauben haben unterschiedliche Längen.

Die Schrauben sind unterschiedlich lang und brauchen ihr eigenes Loch.

Holt jetzt vorsichtig den Lüfter aus dem Gehäuse und achtet auf die Kabelverbindung. Die Kabel geben euch jedoch genug Spiel, um den Lüfter zu drehen und auf die Löcher der Schrauben zu legen.

Der befriedigendste Teil: Weg mit dem Staub!

Jetzt lässt sich der Lüfter wunderbar reinigen. Verwendet die kleinen Aufsatz-Bürsten mit dem Staubsauger oder nehmt Wattestäbchen, um auch in die letzte Rille zu kommen.

Wichtig ist, dass ihr fusselfreie Reinigungs-Hilfsmittel verwendet. Sonst kommt am Ende mehr störendes Zeug in die Konsole, als vorher drin war.

Nehmt den Lüfter nach der Reinigung ein kleines Stück zur Seite und schaut euch den freigelegten Innenraum an. Auch hier könnt ihr ganz vorsichtig reinigen und alles an sichtbaren Staub entfernen.

Auch das sichtbare Innenleben lässt sich vorsichtig reinigen.

Damit habt ihr die Reinigung abgeschlossen und euren Lüfter vom nervigen Staub befreit. Setzt die Teile wieder zusammen:

Lüfter einsetzen

Gitter drauf

Schrauben festziehen

Lüftungsschlitze montieren

Sideplates aufsetzen

Beim Zusammensetzen hatte ich Probleme, die Sideplates wieder zu montieren, weil ich die Lüftungsschlitze nicht richtig eingesetzt hatte.

Setzt die Schlitze zuerst an den Seiten an bei den passenden Löchern und drückt sie in der Mitte nach unten, bis die Teile einrasten. Danach lassen sich die Sideplates wieder einfach aufsetzen – Drücken, nach oben schieben, fertig!

Im Vergleich zur PlayStation 4 ist die Lüfter-Reinigung deutlich angenehmer. Ihr braucht euch bei der Prozedur auch keine Sorge um eure Garantie zu machen.

Die Abnahme der Sideplates und die Entfernung des Lüfters (ohne die Kabel zu entfernen) beeinträchtigt die Garantieleistung nicht.

Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme beim Reinigen habt, dann schreibt uns in die Kommentare. Ich helfe euch gern dabei, Unklarheiten auszuräumen.