PS Plus: Das sind die 4 neuen Spiele im März 2022 für PS4 und PS5

Wie sieht’s bei euch aus? Was haltet ihr vom neuen PS-Plus-Line-up für den März 2022? Ist irgendein Titel dabei, der ganz speziell euer Interesse weckt oder auf den ihr euch besonders freut? Oder lässt euch Sonys aktuelle Spiele-Auswahl eher kalt? Teilt eure Meinung mit uns und anderen Usern von MeinMMO doch in den Kommentaren.

Hier weitere Vorteile von PlayStation Plus im Überblick : Abseits der monatlichen Spiele profitiert man als Abonnent von PS Plus noch von einigen zusätzlichen Vorteilen – darunter:

Das braucht ihr dafür: Die Voraussetzung für die monatlichen kostenlosen Games ist eine aktive Mitgliedschaft bei PlayStation Plus, also ein PS-Plus-Abo. Für ein 12-Monate-Abonnement zahlt ihr normalerweise 59,99 €, es gibt aber auch Sales, bei denen ihr das Abo auch günstiger bekommt. Beachtet dabei: Die jährlichen Kosten fallen mit geringerer Laufzeit der Mitgliedschaft höher aus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer bereits Ghost of Tsushima besitzt, hat kostenlos Zugriff auf die Inhalte von Legends. Wer nur den Koop-Teil spielen möchte, konnte sich diesen bisher für 19,99 Euro kaufen. Im März ist das Spiel nun Teil von PS Plus.

Was ist das für ein Spiel? Ghost of Tsushima Legends ist ein ausgekoppelter Koop-Modus aus dem Action-RPG Ghost of Tshushima . Darin habt ihr die Wahl aus vier verschiedenen Klassen – Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine – und könnt mir Freunden oder völlig Fremden über den Online-Modus Missionen erledigen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? Team Sonic Racing ist ein Rennspiel, dass ihr allein oder Online im Multiplayer spielen könnt. Es besteht sogar die Möglichkeit, euch mit anderen Spielern zusammenzutun und in Teams gegen andere Teams online anzutreten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? Ghostrunner ist ein actiongeladenes First-Person-Spiel, in dem ihr Feinde besiegen und knifflige Hindernisse überwinden müsst. Dabei kämpft ihr euch mit einem Katana durch Horden von Gegnern und könnt euch dank übermenschlichen Reflexen vor feindlichen Attacken schützen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? In ARK: Survival Evolved landet ihr auf einer einsamen Insel voller Dinosaurier, nackt und ohne Hilfsmittel. Ihr müsst überleben und lernt dabei immer mehr Technologien, zähmt Dinos und baut futuristische Ausrüstung.

Ein weiteres Highlight ist GTA Online, das am 15. März zusammen mit der Next-Gen-Version von GTA 5 veröffentlicht wird. Dieses Standalone können Besitzer von PS Plus sogar ganze drei Monate kostenlos spielen.

Insert

You are going to send email to