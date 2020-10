Was gibt es für Klassen? Im Koop spielt ihr keinen bekannten Charakter, sondern eine von vier Klassen. Jede hat eigene Fertigkeiten und Besonderheiten. Nach einem Tutorial, in dem die Klassen vorgestellt werden, müsst ihr euch für eine von ihnen entscheiden. Im Laufe des Spiels sollt ihr jedoch auch die anderen Klassen freispielen können.

Was bietet der Multiplayer genau? Im Multiplayer zu Ghost of Tsushima könnt ihr verschiedene Arten von Missionen erleben:

Wann erscheint der Multiplayer? Wie in einem Blogpost verraten wurde, soll der neue Modus am 16. Oktober erscheinen.

Was ist das für ein Multiplayer? Der neue Koop-Modus trägt den Namen „Ghost of Tsushima: Legends“ und erscheint kostenlos. Ihr benötigt lediglich die Grund-Version des Spiels.

