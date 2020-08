Ghost of Tsushima bekommt kostenlosen Multiplayer-Modus – Hier ist der Trailer

Mit Ghost of Tsushima gelang dem Entwickler Sucker Punch ein Hit für die PS4. Das Spiel begeistert bisher die Spieler im Singleplayer. Doch das soll sich bereits im Herbst mit einem großen Update ändern.

Was kommt im Herbst? Wie über den Blog von PlayStation angekündigt wurde, soll im Herbst Ghost of Tsushima: Legends für die PS4 erscheinen. Legends ist dabei ein kostenloses Update, das einen Multiplayer mit sich bringt. Allerdings benötigt ihr dafür die ursprüngliche Spiel-Version.

In diesem Multiplayer sollt ihr mit bis zu 3 weiteren Mitspielern, wahlweise Freunden oder zufälligen Verbündeten über ein Online-Matchmaking, verschiedene Missionen im Koop erledigen. Diese Missionen sollen in ihrer Schwierigkeit ansteigen.

Anstatt jedoch den Haupt-Charakter Jin oder einen seiner Kumpel zu spielen, stehen euch 4 verschiedene Klassen zur Auswahl:

Samurai

Hunter

Ronin

Assassin

Jede Klasse soll einzigartig sein und verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es im Multiplayer? In den neuen Missionen geht es um die vier Krieger, die als Legenden in den Geschichten von den Menschen in Tsushima gelten.

Während der Singleplayer in einer offenen Welt gespielt wurde, geht es in Legends an verschiedene Schauplätze, die von japanischen Märchen und der Mythologie inspiriert wurden.

Ghost of Tsushima ist ein riesiger Erfolg in Japan

Was ist das eigentlich für ein Spiel? In dem Open-World-Spiel reist ihr in das späte 13. Jahrhundert, in eine Zeit, in der das Mongolische Reich einen Feldzug durch Asien zog. Tsushima ist dabei die Insel, die zwischen den Mongolen und dem japanischen Festland liegt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Samurai-Krieger Jin Sakai und tut alles, um die Invasion zu stoppen und euer Zuhause zurückzuerobern.

PS4: Endlich können auch Abonnenten von Sonderangeboten profitieren

Wie erfolgreich ist es? In Japan ist Ghost of Tsushima inzwischen das meistverkaufte First-Party-Spiel der PS4. In rund 3 Wochen seit dem Release wurden 330.000 Exemplare in dem Land verkauft.

Es hat dort sogar Titel wie Spider-Man überholt, wie der Analyst Benji-Sales auf Twitter berichtet:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wenn ihr bis zum Release von Ghost of Tsushima: Legends nicht mehr warten möchtet, findet ihr hier die besten MMORPGs für PS4.