PS4: Endlich können auch Abonnenten von Sonderangeboten profitieren

Bisher konnten Abonnenten auf der PS4 nicht von großen Sales profitieren, wenn sie die Spiele im Abo spielen konnten. Technisch ist man dann im Besitz des Spiels und konnte es im Angebot nicht kaufen. Doch mit dem neusten Update von Sony für das PlayStation Network ändert sich das jetzt. Damit geht ein langjähriger Spielerwunsch in Erfüllung.

Während gerade alle auf die PS5 warten, die übrigens leiser als die PS4 werden könnte, ist Sony auch bei PlayStation 4 nicht untätig. Denn vor allem für Abonennten gibt es jetzt eine spürbare Verbesserung im PlayStation Network (PSN).

So war bisher: Habt ihr auf der PlayStation PS Plus oder PS Now abonniert, dann konntet ihr die Spiele, die im Abo enthalten sind, nicht kaufen.

Das Problem: Mit dem Abo „leiht“ ihr euch die Spiele nur. Sobald ihr das Abo abschaltet, stehen euch die Spiele nicht mehr zur Verfügung. Wollt ihr euch aber ein Spiel aus dem Abo kaufen, ging das bisher (technisch) nicht.

Denn technisch gesehen seid ihr schon im Besitz des Spiels und könnt es deswegen nicht im Shop kaufen und eine Verschenken-Funktion bietet Sony nicht. Das ist dann sehr ärgerlich, wenn es das Spiel gerade extrem günstig zu haben gibt.

Wenn ihr wissen wollt, was PS Plus im August 2020 bietet, haben wir hier alle Informationen für euch:

PS Plus August 2020: Auch das 2. Gratis-Spiel für PS4 ist nun da – Holt es euch

Auch PS Plus Nutzer können jetzt von den satten Rabatten im Shop auf Spiele profitieren, die sie schon besitzen.

Jetzt kommen auch Abonennten günstiger an PS4 Spiele

Darum ist das Update sinnvoll: Mit dem Update könnt ihr jetzt auch Spiele kaufen, die euch bisher kostenlos im Abo zur Verfügung stehen. Damit könnt ihr dann auch diese Spiele kaufen und anschließend auch spielen, obwohl ihr kein Abo mehr besitzt. Das ist vor allem deswegen sinnvoll, weil ihr so Sales und Sonderangebote nutzen könnt, wenn diese zufällig während eures Abos angeboten werden.

Bis zum 19. August 2020 läuft außerdem noch der Summer Sale im PS Store, hier könnt ihr also direkt vom Update profitieren. Hier hatten wir euch die 5 interessantesten Angebote aus dem Summer Sale vorgestellt.

Für viele Abonnenten dürfte das in Zukunft eine spürbare Verbesserung sein, denn sie profitieren von den großen Sale-Angeboten jetzt genauso wie auch normale PlayStation-Nutzer.

Sollte euch eure PS4 zu laut sein, dann haben wir hier Tipps und Tricks, was ihr gegen eine laute und heiße PS4 tun könnt.