GTA 5 Online: Next Gen-Version hat Release-Datum – Das macht sie besser

Rockstar bringt bereits in wenigen Wochen die Next-Gen-Version von GTA 5 und GTA Online für PS5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Die wird einige allgemeine Verbesserungen und 5 neue Autos bekommen, die die Performance der stärkeren Konsole voll ausnutzen sollen.

Wann erscheint die Next-Gen-Version? GTA 5 erscheint am 15. März für PS5 und Xbox Series X|S.

Was ist bei der Version anders? Die neue Version wird die Möglichkeit bieten, GTA 5 in 4K und mit 60 FPS zu spielen. Außerdem gibt es Upgrades für die Objekte in der sichtbaren Distanz, die HDR-Optionen und Ray-Tracing.

Die Entwickler berichten in der Ankündigung auch von schnelleren Ladezeiten und 3D-Audio. Zudem können sich Nutzer der PS5 darauf freuen, dass das haptische Feedback beim Controller, das von so vielen gelobt wird, von der neuen Version genutzt wird.

Wer bereits zuvor auf der PS4 oder Xbox One gespielt hat, wird zudem in der Lage sein, seinen alten Speicherstand in die neue Version zu übertragen.

Einen Trailer zu der Next-Gen-Version könnt ihr euch hier anschauen:

Neues Tutorial und 5 neue Autos für GTA Online

Was ändert sich an GTA Online? GTA Online wird zum Standalone-Titel auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Es wird für Spieler der PlayStation zudem in den ersten 3 Monaten kostenlos spielbar. Dieses Feature war aber bereits vorher schon bekannt.

Neu ist, dass GTA Online einige Überarbeitungen erfährt:

In der Next-Gen-Version wird mit man den Story-Mode von GTA 5 überspringen können. Im Anschluss gibt es ein neues Tutorial speziell für GTA Online.

Neue Spieler werden direkt den Karriere-Builder betreten können und Zugriff auf eines von vier Businesses bekommen: Biker, Executive, Nachtclub-Besitzer oder Gunrunner.

Außerdem gibt es einen ganzen Satz GTA-Dollar, um sich direkt ein Endgame-Fahrzeug zu kaufen.

Besitzer der Version für PS5 und Xbox Series X|S bekommen außerdem Zugriff auf den neuen “Hao’s Specials Works”-Shop, in dem ihr 5 komplett neue und 5 alte Wagen aufwerten könnt, um so das Maximale aus der Power der neuen Konsolen rausholen zu können.

Rockstar hatte neben der Ankündigung für die Next-Gen-Versionen auch eine gute Nachricht für GTA 6:

