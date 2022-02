GTA 6 ist bereits in Entwicklung, bestätigt Rockstar – Gute Nachrichten für alle Fans

Rockstar Games hat sich offiziell zum nächsten Teil der GTA-Serie geäußert (Hat da jemand GTA 6 gesagt?). In einem Blogpost sprechen sie über die Entwicklung des Spiels.

Woher kommen die Infos? In einem Blogpost spricht Rockstar Games über die aktuelle Entwicklung von Grand Theft Auto V, GTA Online und darüber, was die Fans in der nächsten Zeit erwarten können.

Der wohl wichtigste Part des Blogposts für viele in der Community dreht sich über einen neuen Teil der Serie. Alle hoffen dabei auf ein Grand Theft Auto VI, also GTA 6.

„GTA VI“ als Name nicht genannt, aber vermutet

Das erklärt Rockstar Games: Im Blogpost (via rockstargames.com) heißt es:

“Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA V wissen wir, dass viele von euch uns nach einem neuen Teil der „Grand Theft Auto“-Serie gefragt haben. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es immer unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der „Grand Theft Auto“-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir so weit sind. Also bleibt bitte auf dem Rockstar Newswire für offizielle Details.”

Gibt es ein Release-Datum von GTA 6? Nein, das ist bisher nicht bekannt und nicht absehbar. Dass die Entwicklung im vollen Gange ist, ist für Fans eine frohe Botschaft. Doch davon nun einen Release-Zeitraum oder gar ein Datum abzuleiten, wäre reinste Spekulation.

Was wissen wir noch zu GTA 6? Bisher war die Newslage rund um einen neuen Teil der GTA-Serie sehr dünn. Fans dachten sich schon, dass das Spiel bereits entwickelt wird. Doch offiziell bestätigt wurde das nicht so richtig. Offizielle Worte gab es zuletzte von Strauss Zelnick, dem Chef des Publishers Take-Two. Er sagte, dass man eine Spiele-Reihe besser für eine gewisse Zeit ruhen lassen soll, damit sich der Release dann wie ein großes Event anfühlt. Was Zelnick noch zum Verzögern von Spielen sagte.

Dazu sicherte sich der Publisher bereits vor ein paar Jahren Patente, die für eine verbesserte Open World sprechen. Darin geht es um die Berechnung und Generieren von Objekten in einer offenen Welt und auch die NPCs und der Straßenverkehr könnten davon profitieren.

Was vermutet man zum Setting? Zum Setting von GTA 6 gibt es denkbar viele Gerüchte. Angebliche Leaks wollen wissen, dass es in GTA VI zurück nach Vice City geht. Erst kürzlich erschien das Remake des Miami-Klassikers und Spieler lieben das Setting mit der 80er Musik am Strand. Andere vermuten, dass es im neusten Teil von Grand Theft Auto nach Südamerika geht und man an einem Narcos-Setting teilnimmt.

Alle wichtigen Gerüchte und Leaks zu GTA 6 findet ihr bei uns auf MeinMMO.