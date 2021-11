GTA 6: Chef erklärt, warum es gut ist, den Release großer Spiele absichtlich zu verzögern

Auf einer Konferenz erklärt der Boss des großen Publisher Take-Two, warum es gut sein kann mit dem Release von Fortsetzungen großer Titel etwas länger zu warten. Als Beispiel für so eine Spielreihe nennt er unter anderem GTA. Dort warten die Spieler auf GTA 6. Doch Zelnick sagt, wenn man eine Reihe ruhen lässt, fühle sich der Release später wie ein großes Event an.

Wer spricht da? Der Chef des Publisher Take-Two, Harry Strauss Zelnick (64), sprach auf der Konferenz „Virtual Global Interactive Entertainment Conference.“

Warum es gut ist, den Release großer Spiele absichtlich zu verzögern

Das ist seine These: Strauss Zelnick sagte, manchmal sei es gut, absichtlich zu warten, bis man eine großen Spiele-Reihe mit dem Release eines neuen Titels fortsetzt. Es könne vorteilhaft sein, den Release absichtlich hinauszuzögern, um die Reihe „ruhen“ zu lassen, damit sich die Fans noch mehr darauf freuen.

Das gelte vor allem für die „wertvollsten Reihen“, von denen es nur wenige gibt.

Laut seiner Ansicht seien für seine Firma solche wichtigen Reihen etwa:

GTA – das nennt er als erstes

Red Dead Redemption

NBA

Borderlands

BioSchock

Civilization

Zelnick sagt, bei diesen Titeln müsse man auch bereit sein, die Reihen etwas ruhen zu lassen, damit der Eindruck entsteht: „Wow, das passiert nur selten.“

Zelnick meint:

„Ich habe immer gesagt, wenn man Nicht-Sport-Titel jedes Jahr rausbringt, läuft man Gefahr, dass man die Reihe ausbrennt, sogar wenn sie gut ist.“ Harry Straus Zelnick

GTA wie die James-Bond-Reihe

Wie begründet er das? Zelnick sagt, wenn man was mache, dann müsse es auch unglaublich gut sein. Man lasse Titel auch mit Absicht ruhen, damit die Nachfrage nach dem Titel steigt und es zu einem besonderen Event wird.

Zelnick nutzt als Vergleich die „James Bond“-Reihe. Er sagt, wenn er einen Bond-Film sieht, dann weiß er, dass kein weiterer Bond-Film in einem oder zwei Monaten rauskommt. Er werde sich jeden Bond-Film ansehen, aber wenn einer schlecht sei, sieht er das fast wie eine persönliche Beleidigung an, weil er die Reihe so gut findet.

Genau so sei es auch bei Rockstar.

GTA Online schafft für GTA dieselbe wie Warzone für Call of Duty

Das steckt dahinter: Es wirkt ein bisschen widersinnig, weil der Release von GTA 5 ja schon 8 Jahre her ist: Der Titel müsste eigentlich “ausgeruht” sein. Aber GTA 5 steckt in einer speziellen Situation.

Zelnick nennt die Reihe nicht bei Namen, aber es gibt eine große Reihe, die „Nicht-Sport-Titel“ jährlich rausbringt und das ist tatsächlich Call of Duty.

Seit mit Call of Duty: Warzone jetzt ein Call-of-Duty-Ableger permanent spielbar ist und erweitert wird, ist das Interesse am neuen Titel „Call of Duty: Vanguard“ deutlich geringer als in früheren Teilen der Serie.

Hier läuft Activision Blizzard tatsächlich Gefahr die Reihe „auszubrennen“, was Zelnick als Gefahr für “jährlich erscheinende Titel” anmerkt. Auch Ubisoft hat gesagt, dass Titel wie „The Division 2“ oder „Ghost Recon Wildlands“ zu früh nach ihren Vorgängern kamen und sie daher floppten.

Rockstar ist mit „GTA Online“ in einer ähnlichen Situation: An sich ruht die Reihe GTA ja seit 8 Jahren und es wäre eigentlich kein Thema. Weil aber „GTA Online“ so beliebt ist, könnte Straus Zelnick das als Problem sehen.

Offenbar hat man es mit GTA 6 einfach nicht eilig bei Take-Two, was widersinnig scheint. Der Release von GTA 5 ist ja schon 8 Jahre her und die Nachfrage nach einem neuen GTA ist immens hoch. Doch das sieht man bei Take-Two offenbar nicht als Problem – auch weil GTA Online Jahre nach Release weiter eine Menge Geld einspielt:

