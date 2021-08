Fan crasht Live-Sendung im deutschen Fernsehen, fragt: „Wo zur Hölle ist GTA 6?“

Die Jagd nach dem neuen Teil der Reihe nimmt nicht ab und viele Fans klammern sich offenbar so sehr an den letzten Halm, dass selbst unscheinbare Leaks immer wieder diskutiert werden. Offizielle Infos gibt es dagegen bisher noch nicht.

Dazu kommt, dass GTA 5 über die Jahre hinweg immer wieder auf neuen Plattformen veröffentlicht wurde. Ursprünglich für die Generationen PS3 und Xbox 360 (und PC) erschienen, kam das Spiel im Laufe der Zeit auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Ähnlich wie beim Rollenspiel Skyrim ist diese häufige Neu-Veröffentlichung mittlerweile ein Meme in der Community.

Warum warten so viele auf GTA 6? Die „Grand Theft Auto“-Reihe ist schon seit vielen Jahren äußerst beliebt und der aktuell neuste Teil, GTA 5, erschien bereits 2013. Seit fast 8 Jahren warten Fans also auf einen neuen Teil.

Der Moderator beteuert, dass er da keine Auskunft geben könne – schließlich liege das nicht an ihm. Der Fan fordert daraufhin ausdrücklich: „Sie setzen am besten ein Zeichen. Einmal in die Kamera schreien!“

Unzählige Fans warten schon seit einer gefühlten Ewigkeit auf einen Nachfolger für das bereits 2013 erschienene GTA 5 . Einer von ihnen will GTA 6 offenbar so dringend sehen, dass er sogar die deutsche TV-Show „Schlag den Star“ dafür entert, um nach dem Spiel zu fragen.

