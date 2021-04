Netflix sagt: „GTA 6 kommt bald“ und löst Verwirrung aus

Was meint ihr, was es mit den Tweets von Netflix Frankreich auf sich hat? Einfach nur ein PR-Gag, um sein Publikum mit einem beliebten Thema zu erweitern?

Was ist los bei GTA 6? Seit Jahren kommen immer wieder angebliche Leaks und Gerüchte auf, die Details zu Grand Theft Auto VI kennen wollen. Doch offiziell wissen wir so gut wie nichts darüber. Rockstar Games hat GTA 6 noch nicht mal angekündigt.

Warum schreibt Netflix das? Was hinter diesen kryptischen Botschaften steckt, ist unklar. Für die Reichweite mit ihrem Social-Media-Kanal ist der Tweet allerdings ein Erfolg. “Normale” Posts von Netflix Frankreich auf Twitter erreichen etwa 5.000 bis 20.000 Likes. Der Ankündigungstrailer der 4. Staffel von Elite brachte es sogar auf über 24.000 Likes (via twitter.com ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler fragen Netflix auf Twitter nach genaueren Angaben. Etwa, was sie mit “Bald” meinen. “Zwischen heute und dem Ende der Welt, warten wir mal ab”, antwortet Netflix (via twitter.com ).

Was ist passiert? In einem Tweet schrieb Netflix Frankreich am 13. April auf Twitter: “Im Grunde genommen erscheint GTA 6 bald”. Dazu gab es keinen weiteren Kontext, einfach nur diesen Satz.

Insert

You are going to send email to