Schon wieder glauben Fans, dass GTA 6 am Superbowl angekündigt wird

Die Gerüchteküche brodelt also wieder, doch handfeste Infos suchen wir vergeblich. Gespannt vor dem Fernseher sitzen, es sei denn man ist ein Football-Fanatiker, muss man in der Nacht vom 07.02. auf 08.02. also nicht. Sollte GTA 6 dennoch dort angekündigt werden, werdet ihr es am 8. Februar natürlich auf MeinMMO lesen.

Was ist an den Vermutungen dran? Hierbei handelt es sich ganz offenbar um reine Vermutungen und Wünsche des reddit-Users. Natürlich sind das alles Indizien, die durchaus passen würden, dennoch sind sie ziemlich aus der Luft gegriffen.

So steht es um GTA 6: Offiziell gibt es eigentlich noch gar keine Infos zu GTA 6. Dennoch gibt es immer wieder angebliche Leaks und Daten zum Spiel . So wird seit Jahren immer wieder ein Datum genannt, wo GTA 6 angekündigt wird. Offiziell wurde aber nie etwas bestätigt und es gab auch noch nie eine Ankündigung zum Spiel.

