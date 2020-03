Die Map von GTA 6 ist noch ein Geheimnis von Rockstar Games, doch Fans bauten schon ihre eigenen Entwürfe. Einer wird gerade besonders gefeiert. So soll der Nachfolger von GTA 5 aussehen.

Um was geht es? Gespannt warten die GTA-Fans darauf, dass Rockstar Games endlich offiziell GTA 6 ankündigt, denn das ist bisher noch nicht passiert. Während der Wartezeit entstehen bereits Wünsche und Konzepte von Fans an das neue Spiel.

Ein Konzept einer Karte wurde jetzt wieder auf Reddit geteilt und erlangt dort viel Aufmerksamkeit. Über 100 Leute kommentieren die Grafik in dem eigentlich noch kleinen Subreddit mit knapp 11.000 Mitgliedern.

Map von GTA 6 mit Vice City und Liberty City – so wünschen es Fans

Wie sieht die Map aus? Auf dem Konzept erkennen Fans viele bekannte Orte wieder, die sie in früheren Teilen von GTA bereisen durften.

Im Nordwesten „San Fierro“, das man aus San Andreas kennt

Im Nordosten „Liberty City“, das man aus GTA IV und Addons kennt

In der Mitte der Map „Las Venturas“, das auch aus San Andreas bekannt ist

Im Südosten „Vice City“, das man aus dem gleichnamigen Teil der Serie kennt

Im Südwesten Los Santos, das man vor allem aus GTA V kennt

Im Screenshot seht ihr den Map-Entwurf. Bedenkt, dass das keine offizielle Map ist, sondern diese von Fans entwickelt wurde. Diese im Speziellen von Deviantart-Nutzer saifbeatsart, der die Grafik bereits im Jahr 2016 veröffentlichte.

Obwohl die Grafik bereits ein paar Jahre alt ist, kramten Fans sie jetzt wieder auf Reddit aus und sprechen darüber. Gerade ist eine heiße Phase in der GTA-Community, diesen Monat erwartete man große Ereignisse wie eine Ankündigung von GTA 6 am 25. März.

Was sagen die Spieler zur Map? Der Nutzer manman203 teilte die Map auf Reddit und schrieb dazu: „Wenn das die offizielle Map wäre, wäre das exzellent.“ Dazu wünscht er sich die Wahl zwischen Lobbys mit wenig oder vielen Spielern und keine nervigen, fliegenden Motorräder.

Andere schreiben:

„Das ist immer noch das beste Konzept, das ich je sah“

„Ich liebe es“

„Ich will, dass diese Map echt ist. Aber das wird wohl nicht passieren. Stellt euch mal vor, Liberty City, Los Santos und Vice City – Die 3 besten Städte. Das wäre so toll“

„Großartige Arbeit, Kumpel“

„Wenn ich nur ein Viertel davon kriegen könnte wäre ich schon richtig glücklich“

Die Gerüchte und Leaks zu GTA 6 drehten sich auch um Vice City

Es gibt aber auch Kritik. Nutzer schreiben, dass all diese Städte kombiniert auf einer Map für eine riesige Spielgröße sorgen würden, „mindestens 500 GB oder mehr“.

Auch das allgemeine Konzept kommt nicht überall gut an. „Ich glaube nicht das irgendjemand will, dass die halbe Map eine Kopie der Maps aus alten Spielen ist.“

Wie seht ihr das? Wäre so eine Map mit bekannten Schauplätzen das, was ihr euch in GTA 6 wünscht, oder hättet ihr lieber den Fokus auf nur eine Stadt wie Vice City? Oder lieber etwas ganz neues?

Eine kuriose Fan-Theorie soll angeblich verraten, wo GTA 6 spielt.