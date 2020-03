Leak zu GTA 6 sagt: Rockstar kündigt es heute an, Trailer kurz danach

Ein angeblicher Leak zu GTA 6 will jetzt die Ankündigung zum Release sowie den Trailer-Reveal vorhersehen. Sogar mit Datum. Heute, am 25. März, soll GTA 6 angeblich angekündigt werden.

Um was geht es? Der nächste Teil im GTA-Franchise wird von den Fans heiß erwartet. Nach einem besonders erfolgreichen GTA 5 Online wünscht man sich nun endlich, fast 7 Jahre nach Release von GTA V, die Ankündigung zu Grand Theft Auto VI.

Ein neuer Leak behauptet, dass genau diese Ankündigung bevorsteht und zeigt noch mehr Infos.

Woher kommt der GTA-6-Leak und was steht drin? Release, Trailer und mehr

Was ist das für ein Leak? Im Internet-Forum „4Chan“ veröffentlichte ein anonymer Nutzer Details über den angeblichen Ankündigungsplan von GTA 6, das wohl nicht für PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Da steht drin,

dass Rockstar Games heute, am 25. März, auf all ihren Social-Media-Kanälen Grand Theft Auto VI ankündigen wird

dass im Laufe der Woche nach der Ankündigung der erste Trailer zu GTA 6 erscheinen wird

dass das Spiel ein Setting in Vice City haben wird und in den 1980ern spielt

dass man im Mehrspieler-Modus in die Rolle von Polizisten schlüpfen kann

Der Leak aus dem 4Chan-Forum – Quelle 4Chan

Was spricht für den Leak? Wie Dexerto berichtet, wäre das ein ähnlicher Release-Plan, wie schon zu GTA 5. Was also für diesen Leak spräche. Am 25. Oktober 2011 veröffentlichte Rockstar Games einen Tweet der einfach nur aus „#GTAV“ bestand und auf die Webseite verwies, die das GTA-5-Logo zeigte. Am 2. November 2011 erschien der Trailer zu GTA 5.

Erst kürzlich kam die Theorie auf, dass Rockstar mit diesem neuen Rennen einen Hinweis auf GTA 6 geben will.

Gegen den Leak spricht: Auf dem 4Chan-Screenshot stehen noch weitere Leaks, die der Nutzer im gleichen Atemzug nennt. Darunter auch, dass Nintendo das „Breath of the Wild“-Sequel während ihres „Online Direct“-Streams ankündigen würde. Es stört bei Nintendo das Wort „ankündigen“, denn bereits während der E3 2019 wurde das Sequel zu BOTW offiziell angekündigt (via GameStar). Das wirkt, als würde der Leaker nicht wissen, von was er spricht, denn seine „geleakte“ Ankündigung fand bereits letztes Jahr statt.

Nehmt diesen Leak also mit einer großen Portion Zweifel auf und die Informationen auf keinen Fall für bestätigt. Gespannt warten einige Spieler jetzt den heutigen Tag ab und prüfen, ob sich die Info bewahrheitet. Ein anderer Leak sagte die Ankündigung bereits für den 20. März voraus, doch daraus wurde auch nichts.

Dass es im 6. Teil zurück nach Vice City gehen soll, behaupten auch andere Insider. Die größten Gerüchte zu Release, Ankündigung und Setting zu GTA 6.