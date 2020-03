GTA-Fans glauben, einen neuen Hinweis darauf gefunden zu haben, wo GTA 6 spielen wird.

Welche Theorie haben GTA-Fans aufgestellt? Mit dem Open Wheel DLC-Pack von GTA 5 Online wurde die Rennstrecke Height of Society eingeführt. An und für sich nichts Ungewöhnliches.

Fans glauben aber, dass die Rennstrecke aussieht wie Teile von Nordamerika und Mexiko sowie Florida. Daher kam nun die Theorie auf, dass die Rennstrecke aufgrund ihres Aufbaus einen versteckten Hinweis darauf enthält, wo GTA 6 spielt.

Rockstar scheint uns mit einer Karte zu necken, die Florida und Mexiko in den neuesten GTA 5-Renn-DLCs zeigt. Dies scheint die Gerüchte zu verstärken, dass GTA 6 in Vice City (Miami, Florida) und in südamerikanischen Städten spielen wird. GTA VI (CE) City scheint der Titel zu sein.

