Ihr wollt 2020 wieder mit GTA 5 Online anfangen, wisst aber nicht, ob sich das lohnt? Wir zeigen euch, was sich alles verändert hat und für wen sich definitiv ein Einstieg lohnt.

Was erwartet euch? Für neue Spieler gibt es jede Menge Inhalte zu erkunden. Die reichen von Gruppen-Aktivitäten zusammen mit vielen Freunden, über Duo-Inhalte bis hin zum Solo-Spiel mit unbekannten Mitspielern oder alleine.

Doch GTA 5 Online wird in diesem Jahr sieben Jahre alt. Lohnt es sich denn jetzt noch damit anzufangen? Und was erwartet die Wiedereinsteiger?

Lohnt sich GTA 5 Online für neue Spieler?

Das lockt neue Spieler: Neue Spieler starten in der Online-Welt quasi ohne alles in ein großes Abenteuer. Zu Beginn sichert man sich ein günstiges oder sogar kostenloses Auto und nutzt das für seine Ausflüge in Los Santos. Dann stürzt man sich in einen der unzähligen Spielmodi und verdient sein erstes Geld. Und hier kommt schon der erste Vorteil. Grand Theft Auto basierte schon immer darauf, Rennen mit Gewalt zu mischen.

In den Spielmodi habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Rennen mit dem Fahrrad, Booten, Flugzeugen, Autos, Monstertrucks oder Motorrädern.

Wie wärs mit Stunt-Rennen hoch oben über den Straßen von Los Santos?

Wer keine Lust auf Rennen hat, der springt einfach in einen der Modi, die sich um Schießgewalt drehen. Da gibt es Deathmatches, Capture-Serien, Gruppenspiele und Serien, bei denen jeder gegen jeden antritt.

Außerdem kommt regelmäßig neuer Inhalt, der die Online-Welt am Leben erhält. Das Casino eröffnete zusammen mit einer Handvoll Missionen, jeder Menge Minigames und einem lohnenswerten Glücksrad. Da können sogar Anfänger gleich teure Supersportwagen gewinnen, ohne Geld einzusetzen.

Für alle Spieler gibt es gleich zu Beginn verschiedenste Inhalte für die unterschiedlichen Spielertypen. Selbst blutige Anfänger können sich mit Inhalten wie dem Casino oder Zeitrennen schnell wichtiges Geld verdienen.

Das schreckt neue Spieler ab: Wie in jedem anderen Online-Spiel ist auch in GTA 5 Online nicht alles toll. Allen voran die hohen Preise.

Wer sich einen noblen Supersportwagen kaufen will, muss erstmal einige Stunden an Grind investieren. Als Frischling kann das abschreckend wirken, denn um effizient Geld in GTA Online zu verdienen, sollte man erstmal ein paar Sachen erwerben, die einem den späteren Grind erleichtern. Also erstmal in Immobilien investieren, bevor man sich die Supersportwagensammlung aufbaut.

Hinzu kommen, je nach Lobby, toxische Spieler. Das äußert sich durch beleidigende Nachrichten im Chat und auch durch griefende Spieler in den Lobbys. Ja, Online-Lobbys sind in GTA Online PvP-Gebiete und man muss damit rechnen, angegriffen zu werden. Trotzdem kann es nervig sein, wenn jemand mit seinem hochgezüchteten Flugmotorrad ankommt und einen über den Haufen ballert, wenn man gerade versucht, Geld zu verdienen.

Der Ausweg ist der Passiv-Modus, der einen vor solchen Situationen schützt. Doch der schränkt auch ein. Viele Aktionen, mit denen man Geld verdient, sind im Passiv-Modus oder in Solo-Lobbys nicht möglich.

Ein anderes Phänomen sind, zumindest in PC-Sessions, Hacker. Zwar treten diese deutlich seltener in Erscheinung, können einem aber leicht den Spaß verderben und euch dazu zwingen, eine neue Lobby aufzusuchen. Sie können mit Hacks dafür sorgen, dass euer Charakter ständig explodiert oder spawnen lächerlich große Transformer in der Welt, um euch zu plätten.

Bonus: Die Story sollte jeder erleben

Um was geht es da? Die Grand-Theft-Auto-Serie ist bekannt für ihre abgedrehten Storys mit unverwechselbaren Protagonisten. So schafft der Singleplayer-Modus von GTA 5 auch, eine herrliche Geschichte zu erzählen und dabei immer wieder für WTF-Momente zu sorgen.

In GTA 5 steuert ihr gleich drei Protagonisten, zwischen denen ihr im Verlauf der Story immer wieder wechselt. Der Familienvater und ehemalige Bankräuber Michael trifft auf Franklin, der sein langweiliges Leben aufs nächste Level bringen will. Auf die beiden trifft Trevor, den Michael noch von einem misslungenen Banküberfall kennt.

Trevor, Franklin und Michael – Ihr lernt sie mit all ihren Fehlern und schwierigen Charakteren kennen.

Die drei Kerle haben eine tolle Chemie, die sich durch die verschiedenen Story-Missionen zieht. Während der Kampagne sind all eure Skills an der Waffe, im Auto, im Wasser und in der Luft gefragt. Euch erwarten sogar verschiedene Enden, die ihr, je nach euren Entscheidungen, triggert.

Wer GTA Online spielen will, benötigt sowieso GTA 5. Die Story sollte man sich nicht entgehen lassen.

Fazit: Lohnt es für Neu-Anfänger? Pro und Contra

Pro Geringe Schwelle zum Einstieg

Viele verschiedene Inhalte bei Spielmodi, die verschiedene Spielertypen ansprechen

Große Auswahl an Autos, von Muscle-Cars bis Supersportwagen

Gruppen- und Solo-Inhalte

Taktisches Gameplay und stumpfes „ich schau nebenbei Netflix“-Grinding

Packende Story im Singleplayer

Gute Grafik trotz „altem“ Spiel Contra Viel Grinding

Toxische Spieler

Hacker sind teilweise ein Problem auf dem PC

Lange Ladescreens nerven in Online-Sessions

Lohnt sich GTA 5 Online für wiederkehrende Spieler?

Was hat sich geändert? Seit dem Release von GTA Online veröffentlichten die Entwickler regelmäßig neue DLCs. Das Gute: Die sind alle kostenlos. Die Inhalte lassen sich alle mit Ingame-Währung erspielen.

Wir zeigen euch in der Übersicht, welche Inhalte in GTA Online veröffentlicht wurden. Schaut einfach, wann ihr ungefähr mit dem Spielen aufgehört habt, um zu erkennen, was sich seit dem verbessert hat.

Wie ihr erkennt, hat sich in den letzten Jahren einiges bei GTA Online getan. Viele neue Fahrzeuge und Inhalte sind jetzt da. Wer dem Spiel wegen mangelndem Content den Rücken kehrte, sollte jetzt also nochmal reinschnuppern.

Spieler, die wegen zu viel Grind gingen: Immer noch verdient ihr euch eure Kohle in GTA Online NICHT im Handumdrehen. Grind steht weiterhin an der Tagesordnung, wenn ihr zu den Reichen gehören wollt. Allerdings gibt es inzwischen viele verschiedene Arten, Geld zu verdienen. Da ist also für Abwechslung gesorgt. Wer schon vor 2018 aufhörte, der sieht jetzt viele neue Wege, um reich zu werden.

Seid ihr generell gegen Grinding, um neue Inhalte freizuschalten, dann seid ihr bei GTA falsch, wenn ihr nicht unbedingt zum Echtgeld greifen wollt.

GTA 5 Online Guide: 12 Wege, um in 2020 schnell Geld zu verdienen!

Spieler, die wegen zu wenig Gruppen-Inhalt gingen: Wer bei GTA-Online an Gruppen-Inhalte denkt, der kommt an Heists nicht vorbei. Das sind kooperative Raubüberfälle, die ihr mit bis zu 4 Spielern gegen NPCs verübt. Ganz neu ist der Casino-Heist, der euch mit ein paar Millionen Dollar belohnt und euch viele Freiheiten in der Durchführung bietet. Auch der Doomsday-Heist ist nochmal eine andere Herangehensweise an einen Raubüberfall. Schnappt euch euren Squad und probiert die neuen Heists ruhig mal aus.

Spieler, die wegen zu wenig Roleplay gingen: Ab dem Jahr 2017 wurde das Roleplay auf GTA-Servern immer größer. Auf Twitch rückte das immer weiter in den Vordergrund und verschaffte dem „alten“ GTA Online Spitzenwerte auf der Streamingplattform. Ein Blick in diese Community lohnt sich, wenn ihr auf Roleplay in der Welt von GTA 5 abfahrt.

Was erwartet man für die Zukunft?

Rockstar Games kann sich wohl kaum über die Performance der Online-Welt von GTA 5 beschweren. Ende 2019 hatte GTA Online seinen stärksten Monat seit 2 Jahren.

Wie man an den vielen DLCs und der guten Performance sieht, wird das Spiel nicht in naher Zukunft abgeschaltet. Wir erwarten, dass die Entwickler noch bis zum Release von GTA 6 und noch länger den Online-Modus von GTA 5 mit Content versorgen.

Angst, dass dieser Content demnächst abbricht, sollte man deshalb nicht haben.

Wir können für die meisten Spieler GTA 5 Online auch noch im Jahr 2020 empfehlen.