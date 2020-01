Den Casino-Heist in GTA 5 Online habe ich jetzt mehrfach gespielt und kann sagen: Der war wirklich nötig. Was macht den Überfall so gut?

Was ist das für ein Heist? Nachdem das Casino im Sommer 2019 in GTA Online eröffnet wurde, folgte knapp ein halbes Jahr später ein passender Raubüberfall dazu. Einige Monate lang ließen Spieler ihr virtuelles Geld bei digitalen Pferderennen, Blackjack oder beim Roulette.

Jetzt, im Dezember, veröffentlichte Rockstar Games den Casino-Heist. Ein Raubüberfall für Gruppen bestehend aus 2-4 Spielern. Gemeinsam bricht man in das Diamond Casino & Resort ein, plündert den Tresorraum und entkommt im besten Fall mit viel Geld.

Ich, der Patrick, habe in den letzten Tagen mehrfach das Casino ausgeraubt und muss sagen: Diese Abwechslung hatte GTA Online nötig.

Endlich weg vom Grind … zumindest zwischendurch

Was macht der Heist gut? Schon bei der Ankündigung erklärten die Entwickler uns, dass das der größte Raubüberfall wird, den Los Santos je gesehen hätte. Und dazu bieten sie gleich mehrere Herangehensweisen an:

Aggressiv

Still und leise

und Riesenschwindel

Dass hier kein Spieler in eine bestimmte Rolle gezwungen wird, um den Überfall zu spielen, kam bei mir und meinen Freunden gut an. So kommt jeder auf seine Kosten. Denn sind wir mal ehrlich: In so ziemlich jedem Gaming-Squad gibt es

den einen Typen, der gern mit einem schweren Maschinengewehr alles niederschießt, was ihm in die Quere kommt

den heimlichen Spieler, dem der Schalldämpfer das liebste Werkzeug ist und der ständig „pssst“ ins Voice flüstert

und den Spieler, der sich schon im Vorfeld einen genialen Plan überlegt, wie man die NPCs am besten zum Deppen machen kann

Jeder Spielertyp kann sich da ausprobieren. Das ist also kein nischiger Inhalt, der nur einer bestimmten Spielergruppe Spaß bringt. Und dazu gibt das ganze noch eine ordentliche Ladung Geld.

Ihr plant, ballert Leute ab und müsst auch noch mit einem Fluchtwagen davonfahren. In den Vorbereitungsmissionen werden noch weitere Features von GTA Online genutzt. Dazu gehört es, Ziele innerhalb einer vorgegebenen Zeit auszuknipsen, heimlich Pläne abzufotografieren oder Leichen für nette Kollegen zu entsorgen.

Durchlöchert aber glücklich – Der demolierte Streifenwagen bringt uns mit einem Sack voll Kunstwerken zum Käufer – Ein voller Erfolg!

Warum war die Abwechslung nötig? Nach den ersten Überfällen dachte ich mir: Endlich mal wieder ein lohnenswerter Inhalt, der nicht damit zu tun hat, immer wieder dieselben Missionen zu grinden und Kisten zu beschaffen.

Denn so kennt man es als CEO in GTA Online. Beschaffe Kisten, fülle dein Lagerhaus, verkaufe die Inhalte deines Lagerhauses -> Repeat. Oder als Motorrad-Präsident: Beschaffe Rohstoffe, warte, bis deine NPC-Crew diese verarbeitet hat, verkaufe das Zeug -> Repeat.

Das wird nach einer Weile echt eintönig. Und diese Weile dauert schon richtig lange. Es vergingen 2 Jahre, bis GTA Online einen neuen Heist aktivierte. Lange wünschte ich mir schon neue Inhalte für GTA Online, die einen gut mit Geld versorgen und dazu auch noch Spaß bringen.

Klar, kann man zwischendurch Rennen fahren und die PvP-Modi spielen. Doch auf Dauer macht mich das nicht glücklich. Die anderen Heists sind schon so lange im Spiel, ich wünschte mir frischen Wind.

Tut gut, wieder mit der Gruppe unterwegs zu sein und dabei gemeinsam NPCs mit klugen Tarnungen auszutricksen

In den Tagen rund um Weihnachten 2019 fanden meine Freunde wieder zurück zu GTA Online. Ich erzählte ihnen vom neuen Raubüberfall.

Und siehe da: Seit dem ist das Spiel wieder das große Thema bei uns. Wir versuchen uns in verschiedenen Herangehensweisen beim Raubüberfall, stellen uns neuen Herausforderungen und werden vom Grind abgelenkt, den man sonst zum Geldverdienen eingeht.

Wenn eure Crew also auch gerade eine Pause von GTA Online macht und den neuen Heist nicht kennt, solltet ihr ihnen mal davon erzählen.

