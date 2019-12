Warum ihr zu Weihnachten 2019 GTA Online spielen solltet

In GTA 5 Online ist zu Weihnachten 2019 wieder einiges los. Schnee, Heists, Autos, Mini-Panzer, Geschenke und viel Geld warten auf euch. Wir zeigen euch, warum Los Santos jetzt so interessant ist.

Was ist neu in GTA Online? Im Dezember brachte Rockstar Games einige neue Inhalte in die Online-Welt von Grand Theft Auto V. Einen wichtigen Teil davon übernahm das Casino-Heist-Update am 12. Dezember.

Zu Weihnachten erfreuen sich die Spieler außerdem über Schnee auf den Straßen, der zum Schlittern mit den neuen Autos einlädt. Nicht zu vernachlässigen sind außerdem die Geschenke, die Rockstar Games mal wieder seinen Spielern schenkt.

GTA Online verteilt Geschenke – Jetzt fällt der Schnee

Neuer Casino-Heist macht richtig Spaß

Was macht den Heist so gut? Rockstar bewarb den neuen Casino-Heist damit, dass er der größte Raubüberfall in der Geschichte von Los Santos ist. Und damit liegen sie wohl richtig. Allein die Vorbereitungsmissionen sind abwechslungsreich und in großer Stückzahl vorhanden.

Sogar im Heist selbst ändert sich nochmal die Taktik, falls plötzlich die Tarnung auffliegt.

GTA Online: Mit dem neuen Heist greift Ihr richtig viel Kohle ab

Bei unserem ersten Versuch verbrachte ich mit meinem Squad gleich mehrere Stunden damit, den Heist vorzubereiten und zu spielen – und wir hatten jede Menge Spaß mit neuen Gameplay-Features und der Story. Dabei haben wir erst eine der 3 Taktiken ausprobiert.

Meine klare Empfehlung an euch: Schnappt euch ein paar Freunde und zieht den neuen Casino-Heist durch. Zur Weihnachtszeit solltet ihr genug Zeit dafür haben.

Schnee auf den Straßen – Da wird man zum Kind

Was ist denn bitte toll an Schnee? Fangen wir mit einer Gegenüberstellung an:

Schnee in der echten Welt Kalt, rutschig, schöne Atmosphäre, doof zum Autofahren



Schnee in GTA Online Kalt, rutschig, schöne Atmosphäre, PERFEKT ZUM AUTOFAHREN



Wirklich. Es gibt nichts Besseres, als seine hochgezüchteten Supersportwagen von der Garage direkt auf das rutschige Weiß zu befördern. Prescht ihr mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die engen Gassen, muss der Gegenverkehr schon mitspielen, damit ihr da heile durch kommt. Und wenn nicht? Na das macht auch nichts. Denn im Gegensatz zur echten Welt jucken euch die Schäden am GTA-Auto relativ wenig.

Jeder, und ich betone das nochmal, JEDER sollte einmal GTA Online gespielt haben, wenn Schnee auf den Straßen liegt. Wer richtig Spaß haben will, kann dafür auch zu den schnellsten Autos in GTA Online greifen und sie durch die schmalen Wege peitschen.

Geschenke, Geschenke, Geschenke

Das ist auch toll: Wen der Schnee und der neue Casino-Heist noch nicht überzeugt hat, der findet Gefallen an Rockstars Geschenken. Denn sind wir ehrlich: Über kostenlose Munition, Panzerung und Feuerwerk kann man nicht wütend sein, oder?

Eignet sich außerdem hervorragend, wenn die Ausbeute unter dem echten Weihnachtsbaum bei der Familie verhältnismäßig lasch ausfiel.

Diese Geschenke beschert euch GTA Online in 2019:

24. Dezember: Für das Einloggen erhaltet ihr einen grünen Rentier-Lichter-Bodysuit, ein Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerkskörper und mehr geschenkt

Für das Einloggen erhaltet ihr einen grünen Rentier-Lichter-Bodysuit, ein Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerkskörper und mehr geschenkt 25. Dezember: Loggt ihr euch an diesem Tag ein, erhaltet ihr einen ferngesteuerten Minipanzer und noch weitere Geschenke kostenlos zugesteckt

Weitere Geschenke wollte Rockstar nicht verraten, spricht aber davon, dass das Paket am 25. Dezember noch größer sein soll als am 24. Dezember.

Was ihr sonst noch machen könnt: Nachdem ihr den Heist gerockt, durch den Schnee gedriftet und euch die Geschenke eingesackt habt, gibt es noch viel für euch zu tun. In unserem Geld-Guide zeigen wir euch, wie ihr effizient Kohle verdient, um euch teure Luxuswagen zu kaufen. Das Gute daran: CEO-Gebäude, MC-Clubs, Nachtclubs und andere Grundlagen zum Geldverdienen gibt es aktuell mit 50 % Rabatt.