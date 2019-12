Das Spielen von GTA Online lohnt sich in den nächsten Tagen richtig. Als besonderes Geschenk wartet ein starker, ferngesteuerter Panzer auf euch. Wir zeigen euch die Details.

Was wurde angekündigt? Heute, am Donnerstag, den 19. Dezember, startete eine neue Bonuswoche in GTA Online. Zeitgleich kündigte Rockstar Games an, was die Spieler erwartet, die sich während der Feiertage einloggen. Und so viel kann man sagen: Das lohnt sich!

Diese Geschenke gibt’s zu Weihnachten 2019 in GTA Online

Das wird verschenkt: Das Einloggen zu Weihnachten hält Rüstung, Waffen, Munition und mehr bereit. Speziell spricht Rockstar von „Bodysuits, Feuerwerk, Miniguns, Snacks, Panzerung und brandneues Spielzeug“. Täglich sollen bis Silvester neue Geschenke unter dem Baum liegen.

Einloggen am 24. Dezember schenkt euch: Grüner Rentier-Lichter-Bodysuit Feuerwerkabschussgerät 20 Feuerwerkskörper und mehr



Einloggen am 25. Dezember schenkt euch: Einen ferngesteuerten Mini-Panzer



Das sind nicht alle Boni, die ihr an diesen Tagen für das Einloggen in GTA Online abräumen könnt. Das Paket am 25. Dezember soll noch viel größer sein als das des Vortags. Alle Inhalte wollte Rockstar Games aber nicht preisgeben. Ist ja schließlich Weihnachten und ihr sollt überrascht werden.

Wenn ihr euch jetzt einloggt, gibt es auch schon Geschenke:

Was kann der RC-Tank?

Hier geizen die Entwickler noch mit genauen Details. Wer aber keine Überraschung benötigt, sondern jetzt die harten Infos will, der liest hier weiter.

So sieht der Minipanzer im Spiel aus. Quelle: GTA Wikia

Denn Dataminer haben sich den Panzer schon genau angesehen und erklären, was die Mini-Haubitze so drauf hat. Der Twitter-Nutzer ScouseGaffa will die Infos zum RC-Tank kennen:

Ihr spawnt ihn vom Interaktionsmenü – Das Fahrzeug hat 2 Minuten Cooldown

In Los Santos Customs könnt ihr den Panzer upgraden

Es benötigt 5 zielsuchende Raketen oder normale Raketen, um ihn zu zerstören

Der RC-Tank erscheint nicht auf dem Radar, kann aber von Raketen anvisiert werden

Der Raketenwerfer des Fahrzeugs kostet 205.000 GTA-Dollar, kann Spieler mit einem Schuss töten und hat 50 Meter Reichweite

Preislich liegt der RC-Tank bei 2.275.000 GTA-Dollar – Für die, die sich nicht am 25. Dezember einloggen und ihn stattdessen kaufen müssen

Der Spieler, der den Panzer nutzt, verschwindet in der Zeit von der Map

Die Geschwindigkeit des Panzers ist niedrig

Die Standard-Kanone und der Flammenwerfer sind wohl schwach

#GTAOnline

#GTAOnline

RC Invade & Persuade Tank info (note – subject to change, but all this info should be accurate)… pic.twitter.com/ybSe3CxNnu — Gaffa (@ScouseGaffa) December 16, 2019

Wie ScouseGaffa schreibt, könnten sich die Werte bis zum Release des Panzers nochmal ändern.

Den Panzer fanden Dataminer bereits bei den geleakten Autos aus dem Casino-Heist-Update von GTA Online.

Neue Event-Woche in GTA Online – Die Rabatte für CEOs

Was ist neu? In der Rabattwoche gibt es jetzt starke Rabatte auf die Grundlagen, die ihr zum Geldverdienen in GTA Online benötigt. Wer also jetzt anfangen will, in GTA Online schnell Geld zu verdienen, der sollte zuschlagen.

MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Unternehmensimmobilien – 50 % Rabatt

CEO-Büros – 50 % Rabatt

Bunker – 50 % Rabatt

Hangars – 50 % Rabatt

Basen – 50 % Rabatt

Wie ihr damit viel Geld verdient, erfahrt ihr hier:

Das gibt es nun billiger: Damit ihr das hart verdiente Geld gleich in PS umsetzen könnt, sind einige starke Fahrzeuge im Angebot.

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

mponte Deluxo – 30 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Kuruma (gepanzert) – 40 % Rabatt

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

HVY Barrage – 40 % Rabatt

Wasserwerfer – 40 % Rabatt

