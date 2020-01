GTA Online: So stellt ihr die beste Crew für den Casino-Heist zusammen

Der neue Casino-Heist in GTA 5 Online kann euch jede Menge Geld bescheren. Wir zeigen euch, welchen Schützen, Fahrer und Hacker ihr für den Überfall wählen solltet.

Worum geht’s? Seit Dezember 2019 steht der Casino-Heist in GTA Online für euch bereit. Mit eurer Spieler-Crew aus 2-4 Spielern habt ihr drei verschiedene Möglichkeiten, diesen Überfall zu meistern. Still und Leise, Riesenschwindel oder Aggressiv.

Jedes Mal wählt ihr aber auch einen Schützen, einen Fahrer und einen Hacker als NPC aus. Die sind unterschiedlich gut ausgebildet und kosten euch unterschiedlich viel Geld. Denn sie nehmen einen Anteil (einen Cut) von dem großen Gewinn, den ihr aus dem Casino-Heist holt.

In diesem Beitrag wollen wir euch zeigen, was die Vor- und Nachteile der Charaktere sind und welche ihr am besten für die verschiedenen Herangehensweisen wählen solltet.

Welchen Schützen für Casino-Heist?

Welche Schützen gibt es?

Chester McCoy – Experte – 10 % Anteil

Gustavo Mota – Experte – 9 % Anteil

Patrick McReary – Experte – 8 % Anteil

Charlie Reed – Gut – 7 % Anteil

Karl Abolaji – Schlecht – 5 % Anteil

Welcher lohnt sich bei Aggressiv? Den Schützen wählt ihr je nach Herangehensweise. Wählt ihr den lauten, aggressiven Überfall, lohnt es sich, einen teuren Schützen mitzunehmen. Für diesen Fall empfehlen wir euch Patrick „Packie“ McReary. Der versorgt euch beim Überfall mit schweren Maschinengewehren, die den Heist für euch deutlich erleichtern.

Wie ihr Packie McReary in GTA Online freischaltet, zeigen wir euch hier.

Welcher lohnt sich bei leise und Schwindel? Für die Herangehensweisen, bei denen ihn unentdeckt bleibt, empfehlen wir den günstigsten Schützen, der euch angeboten wird. Der Hintergrund ist, dass ihr dabei eh nicht schießen sollt. Eure Waffen nutzt ihr nur dafür, Gegner im Nahkampf damit zu erschlagen. Deshalb wäre es unnütz, mehr Geld für den Schützen auszugeben.

Welchen Fahrer für Casino-Heist?

Welche Fahrer gibt es?

Chester McCoy – Experte – 10 % Anteil

Eddi Toh – Experte – 9 % Anteil

Talina Martinez – Gut – 7 % Anteil

Zach Nelson – Gut – 6 % Anteil

Karim Denz – Schlecht – 5 $ Anteil

Welcher lohnt sich? In alle drei Heist-Möglichkeiten (Still und leise, Riesenschwindel, Aggressiv) empfehlen wir Karim Denz als Fahrer. Durch die Wahl des Fahrers verändern sich die Fluchtfahrzeuge, die euch zur Wahl stehen. Der Sentinel aus der Auswahl von Karim ist ein gutes Fluchtfahrzeug für jeweils 2 Spieler.

Teurere Fahrer bieten euch Autos, die etwas schneller sind und sogar 4 Sitzplätze bieten. Dazu gehört auch der fettgepanzerte Zhaba. Doch das ist erstmal irrelevant, da man für die Flucht einfach in die Abwasserkanäle fährt, die direkt hinter dem Casino zu finden sind. Da wird man die Cops schnell los.

Schnellere Wagen sind eigentlich nur dann wichtig, wenn man die Zeit-Challenge des Überfalls schaffen will.

Ist das nicht der Fall, empfehlen wir hier immer den günstigsten Fahrer.

GTA Online: Casino ausspähen – Alle Zugangspunkte finden

Welchen Hacker für Casino-Heist?

Welche Hacker gibt es?

Avi Schwartzman – Experte – 10 % Anteil

Paige Harris – Experte – 9 % Anteil

Christian Feltz -Gut – 7 % Anteil

Yohan Blair – Gut – 5 % Anteil

Rickie Lukens – Schlecht – 3 % Anteil

Welcher lohnt sich? Die Wahl eines Hackers sollte bei euch immer auf einen Experten fallen. Der einfache Grund dafür ist, dass ihr dadurch mehr Zeit im Tresorraum erhaltet. Spart ihr beim Hacker, habt ihr weniger Zeit, um Geld, Gold oder Kunstwerke im Casino-Heist zu stehlen. Die Frage ist also:

Avi Schwartzman

oder Paige Harris?

Der Unterschied zwischen diesen beiden Hackern ist nicht besonders groß. Mit Paige habt ihr etwa 3 Minuten und 25 Sekunden Zeit im Tresorraum. Avi Schwartzman bringt euch etwa 4-5 Sekunden mehr Zeit. Die können wichtig sein, wenn ihr bei den Fingerabdruck-Scannern etwas mehr Zeit braucht.

Wenn ihr also bei eurem Versuch in diesen 5 Sekunden mehr Zeit mit Avi Schwartzman noch genug Beute klauen könnt, lohnt sich der Prozent mehr Anteil. Ansonsten greift ihr zu Paige. Das ist ganz euch überlassen.

Wie ihr Avi Schwartzman in GTA Online mit Störsendern freischaltet, zeigen wir euch hier.

Wer noch mehr Geld in GTA Online verdienen will, kann sich in diesem Guide all das nötige Wissen dazu aneignen: