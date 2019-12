GTA Online: Patrick McReary für Casino-Heist freischalten – So geht’s

In GTA Online könnt ihr Patrick „Packie“ McReary als Schützen für den Casino-Heist freischalten. Wir zeigen euch den Fundort des Polizei-Transporters und wie ihr den Schützen findet.

Wozu macht man das? Der Charakter Patrick „Packie“ McReary ist ein Teil des neuen Casino-Heists in GTA Online. Ihr könnt ihn durch eine Mission freischalten und anschließend als Schützen bei eurem Einbruch in den Casino-Tresorraum nutzen. Er funktioniert also als Unterstützung beim neuen Raubüberfall.

Wie schaltet man Packie frei? Die Freischaltung geschieht durch ein Event, das zufällig auf der Karte von GTA Online stattfindet. Ein Polizei-Van transportiert Packie und einen Kumpel durch die Welt von GTA Online. Ihr überfallt den Bulli, werdet die Cops los und bringt McReary dann in seinen Unterschlupf. Im Guide zeigen wir euch, wie das geht.

Die Vorbereitung: Startet eine Session in GTA Online. Die kann öffentlich, nur für eingeladene Spieler, nur für Freunde oder sonst eine Session sein. Die Hauptsache ist, dass eine Handvoll weiterer Spieler in der Session sind. Es müssen mindestens 3 weitere aktive Spieler in eurem Spiel sein.

Habt ihr diese Vorkehrung getroffen, müsst ihr jetzt ein bisschen auf den Zufall hoffen.

Packie McReary – Fundort in GTA Online

Der Fundort von Patrick McReary: Ihr wartet jetzt darauf, dass in eurer Nähe Polizeisirenen ertönen und auf der Minimap die Polizei als kleiner blauer Punkt angezeigt wird. Das kann überall auf der Karte von GTA Online passieren. Laut Spielern gibt es einige Orte, an denen das Event besonders zuverlässig startet.

Der beliebte Fundort in den Weinbergen.

Immer wieder erwähnt werden die Weinberge im Westen der Map, unterhalb von Fort Zancudo. Hier soll die Chance auf das Event laut Spielern sehr hoch sein. Fahrt zum markierten Ort, den ihr auf der hier eingebundenen Map seht. Parkt und schaltet das Radio aus, damit ihr die Polizeisirenen hören könnt.

Andere Orte, an denen Spieler den Transport mit Patrick McReary fanden, sind:

Route 68 Clubhaus

Route 68 Ammunation

Der Highway vor dem Casino

Vor dem Haupteingang von Fort Zancudo

Der blaue Punkt auf der Minimap führt euch zum Polizeitransporter.

So geht es weiter: Wartet an dem Spot ein paar Minuten. Hört ihr die Sirenen und seht einen kleinen blauen Punkt auf der Minimap, fahrt ihr dort sofort hin. Ihr findet einen Polizeitransporter mit Cops auf dem Fahrer- und Beifahrersitz.

Die beiden Polizisten gilt es zu erschießen. Aber Vorsicht! Nutzt keine Explosivwaffen und seid nicht zu brutal. Im hinteren Teil des Fahrzeugs sitzt McReary mit einem weiteren Typen. Erledigt nur die Cops vorne und steigt dann ein.

Nachdem ihr die Cops erledigt habt, flüchtet ihr.

Jetzt gilt es, die Polizei loszuwerden. Fahrt ihnen entweder davon oder ruft über das Handy Lester an, der das Fahndungslevel für euch entfernt.

Nun bringt ihr Packie zu seinem Unterschlupf. Dafür sackt ihr 10.000 GTA-Dollar ein und schaltet ihn als Schützen für den Casino-Heist frei. Den könnt ihr ab jetzt benutzen.

