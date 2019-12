Genervt vom Fingerabdruck-Hack in GTA Online? Diese Anleitung hilft

Im Casino-Heist von GTA Online müsst ihr an Keypads Fingerabdrücke hacken. Das ist ein Minispiel. Diese Anleitung zeigt euch, welche Bilder richtig sind.

Was ist das für ein Hack? Wenn ihr den neuen Casino-Heist in GTA Online durchzieht, dann erwarten euch dabei Minigames. Das Bohren in den Tresorraum gehört für viele Spieler zu den einfacheren Dingen. Doch am Fingerabdruck-Sensor verlieren wohl einige Heist-Gruppen Zeit.

Da gilt es, bestimmte Ausschnitte eines Fingerabdruckes einem Fingerabdruck zuzuordnen. Vier richtige Ausschnitte sollt ihr finden. Für einige Spieler ist das eine große Herausforderung, die nur unnötig aufhält.

So löst ihr ganz leicht die Fingerabdrücke im Casino-Heist

Das ist die Lösung: Auf Reddit stellt Nutzer rock_toppom eine Grafik bereit, die die vier Fingerabdrücke und die jeweiligen Ausschnitte dazu darstellt.

Wer also Probleme bei diesem Hack hat, ruft sich diese Grafik auf dem zweiten Monitor, seinem Handy oder Tablet auf, und kann so schnell mit der Anzeige im Spiel vergleichen. Das Hacken dauert damit nur wenige Sekunden.

Wie funktioniert der Scanner? Beim Hacking öffnet sich ein Bildschirm in GTA Online, der in vier Teile aufgeteilt ist

Der gesuchte Fingerabdruck

8 mögliche Ausschnitte davon

Die von euch bestätigten Ausschnitte

Ein Countdown

Außerdem seht ihr an der Seite noch, wie viele Versuche euch übrig bleiben.

Ihr sucht aus den 8 möglichen Ausschnitten die vier aus, die wirklich zu dem gesuchten Fingerabdruck passen. Mit der Grafik oben sollte das kaum Zeit beanspruchen.

Wenn ihr im Tresorraum die kleineren Zwischentüren damit öffnet, müsst ihr sogar nur einen gesuchten Fingerabdruck entschlüsseln statt vier davon.

Tipps zum Hacken: Wer keine Lust hat, immer auf diese Grafik zu schauen, hält sich an diese Tipps:

Übt! Wenn ihr die Scans oft durchführt, habt ihr schnell raus, welche Ausschnitte zu welchem Abdruck passen

Sucht den Abdruck zunächst außen nach Auffälligkeiten ab Besondere Dreiecke, Bögen etc. fallen leicht auf. Meist sind Ausschnitte direkt zu erkennen, wenn man außen am Abdruck entlang sucht



In den meisten Fällen sind mindestens 2-3 der Ausschnitte am äußeren Bereich der Fingerabdrücke zu erkennen, die anderen findet ihr im Inneren. Innen sind es oft die geschwungenen Kurven – Haltet danach Ausschau



Was sagen die Spieler zum Hack? Da sind die Meinungen geteilt. Auf der einen Seite sagen Spieler auf Reddit:

„Du brauchst doch kein Foto dafür, um das zu lösen. Es braucht nur Übung und man kann sich sogar ein Hack-Gerät für seine Spielhalle holen, um zu üben“

„Ich war genervt davon, wie einfach das Hacken und Bohren ist. Hätte ich erst auf YouTube kontrollieren sollen, bevor ich mir das Übungszeug kaufte.“

Doch einige Spieler freuen sich über die Anleitung. Der Post erreicht im Subreddit von GTA Online über 3000 Upvotes. Spieler kommentieren:

„Du machst Gottes Arbeit.“

„Wunderschön!“

„Du bist der MVP. Habe eben ein GTAmen Video gesehen, in dem 4 Fingerabdrücke waren. Nach genau sowas hier habe ich gesucht.“

