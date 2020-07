GTA 6: Beliebte Fan-Map kombiniert alle großen Orte – Ist das zu viel?

Eine offizielle Map von Rockstar Games zu GTA 6 gibt es noch nicht. Doch Fans diskutieren fleißig über Map-Entwürfe wie diesen hier. Alle großen Orte auf einer Map zusammen. Wäre das cool oder viel zu viel?

Um was für eine Map geht es? Spieler von GTA Online und Fans der Grand-Theft-Auto-Serie warten gespannt darauf, wann Rockstar die ersten Einblicke in GTA 6 preisgibt. Währenddessen entstehen in den Köpfer der Spieler schon einige Konzepte, was die spielbare Map von GTA 6 angeht.

Dabei stehen zwei Konzepte immer wieder zur Diskussion:

Vereint Rockstar Games bekannte Orte aus älteren Teilen der Serie und bildet daraus eine riesige Karte für GTA 6?

Oder ist die Map von GTA 6 dann ein „ganz neuer“ Ort oder ein neues, fiktives Land, das wir so vorher noch nicht in der Serie kennenlernten?

Eine Karte, die viele bekannte Orte von Vice City bis Los Santos vereint, wurde jetzt wieder heiß diskutiert.

Vice City UND Los Santos auf einer Map? Fan-Map für GTA 6

Das ist die Karte: Auf reddit teilte Nutzer megahurst das Bild dieser Karte. Dieses Konzept eilt aber schon länger durch die Weiten des Internets. Ihr seht darauf

Im Nordosten Liberty City

Im Südosten Vice City

Im Süden Las Venturas

Im Südwesten Los Santos

Im Nordwesten San Fierro

Dieser Post kam auf reddit gut an. Über 7.000 Upvotes und mehr als 600 Kommentare zeigen, dass das Konzept beliebt ist und zum Diskutieren einlädt.

Sollte so die Map von GTA 6 aussehen? Quelle: reddit

Was weiß man zur Map? In der Vergangenheit tauchten viele angebliche Insider-Berichte auf, die alle etwas zur Entwicklung von GTA 6 wissen wollten. So behaupten mehrere anonyme Quellen, dass es im neuen Teil der GTA-Serie nach Vice City zurückgeht. Ob dies dann eine einzige große Karte rund um Vice City herum ist oder Vice City wie hier im Bild nur ein Ort von vielen ist, ist unklar.

Ist so eine Map „zu viel“?

Warum zu viel? Als reddit-Nutzer megahurst dieses Bild der Karte auf reddit teilte, sagte er dazu: „Stellt euch vor, wie die Auslieferungen mit dem Müllwagen sind“. Damit spielt er auf eine Mission aus GTA Online an, bei der man mit einem langsamen Müllwagen Waren an verschiedenen Flecken der Map ausliefern soll. Das ist eine eher zähe Mission, da der Müllwagen langsam ist und man sich damit einige Berge raufquälen muss.

Eine solch große Map, wie im reddit-Post vorgestellt, würde diese Auslieferungsmissionen möglicherweise noch zäher gestalten, wenn diese sich über die ganze Map erstrecken.

Mit solch kleinen, langsamen Schätzen wie dem Issi über so eine riesige Map von GTA 6 donnern – ist das zu viel des Guten?

So kommt in den Kommentaren die Frage auf, ob so ein Konzept mit mehreren großen Orten vielleicht zu viel sei. Man liest auf reddit von Problemen und Vorteilen:

Flugzeuge und Boote hätten mehr Nutzen

Autos müssten dann schneller als 130 MPH fahren – Das würde vielen Spielern gefallen

Man fährt jetzt schon 5 Minuten von einem Map-Ende zum anderen in GTA 5 – auf dieser Map würde man eine Stunde brauchen

„Stellt auch mal die Ladezeiten für diese Map vor“

Ein ähnliches Konzept mit den 5 bekannten Orten zusammen auf einer Karte war im März 2020 ein schon mal ein heißes Thema. Die Map ist etwas anders geschnitten und Spieler sagten zum GTA 6 Map-Entwurf „das beste Konzept, das ich je sah“.

Was meint ihr dazu? Wir würden gern von euch wissen, was für eine Map ihr euch in GTA 6 wünscht.

Eine Karte wie hier im Beispiel, mit Vice City, Los Santos, San Fierro, Liberty City und Las Venturas vereint?

Eine ganz neue Karte mit Orten, die man bisher noch nicht kannte?

Eine Mischung aus beidem – Alte Orte und neue Orte vereint auf einer Map?

Stimmt in unserer Umfrage ab, was ihr euch für GTA 6 wünscht.

Schreibt uns auch gern in die Kommentare hier auf MeinMMO, warum ihr wie abgestimmt habt und ob ihr vielleicht noch andere spezielle Wünsche an die Welt von GTA 6 habt. Wir sind schon gespannt, wie ihr euch den nächsten Teil wünscht und welche Orte bei euch eine Rolle spielen sollen.