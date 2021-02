Noch vor GTA 6: Warum Spieler jetzt erstmal mit einem neuen Vice City rechnen

Auf die Ankündigung und einen Release von GTA 6 warten Spieler ungeduldig. Neuste Gerüchte erzählen, dass Rockstar Games erstmal 3 Spiele als „Remake“ bringen will. Und das schon bald.

Was sind die Gerüchte? Auf reddit und in den GTA-Foren dreht sich gerade alles um Nostalgie. Während von einer Ankündigung eines neuen Teils der Serie, GTA 6, bisher noch jede Spur fehlt, wollen Insider schon mehr über die Pläne von Rockstar Games und Publisher Take Two wissen.

Angeblich sind 3 Remakes geplant

Die drehen sich um die Titel GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas

In weniger als 3 Monaten soll es sie schon zu kaufen geben

Wir zeigen euch, woher die Gerüchte stammen und was dahintersteckt.

Die Hinweise zu Remakes von Vice City, San Andreas und GTA 3

So fing das an: Im Forum von GTA Online gibt es den Unterbereich „Spekulation um das nächste DLC“ (via GTA Forums). Dort veröffentlichte eins der Team-Mitglieder einen Post mit dem simplen Inhalt „Soon.“ also „bald“.

Darauf folgte ein spannender Austausch mit einem User und dem Team-Mitglied.

User: Du versuchst, im falschen Forum zu posten. Andererseits schätze ich, wenn du versuchen würdest, im richtigen zu posten, würde es sehr offensichtlich werden, was es ist, das du durchsickern lässt. Nicht, dass es etwas Falsches wäre, offen darüber zu sein?

Aus Neugierde, was denkst du darüber? Natürlich ohne allen zu sagen, was es ist, wenn du nicht willst. Ich persönlich denke, es ist ziemlich cool, und hätte wirklich nie erwartet, dass sie das tun. Also freue ich mich definitiv darauf.



Team-Mitglied: Oh, ich weiß sehr gut, in welchem Forum ich sein sollte, und ich weiß, dass du weißt, dass, wenn ich in diesen Foren posten würde, jeder anfangen würde zu wissen, was wir wissen, und ich ziehe es vor, dass es nur wir sind, die es wissen, verstehst du? Aber alle von uns, die „wissen“, behandeln das anders, also wenn du in diesen Foren posten willst, werde ich dich nicht aufhalten.

Aber ja, ich denke, es ist verdammt genial und ich kann es nicht erwarten. Ich wollte das schon seit vielen Jahren, und ich bin froh, dass es eher früher als später passiert.

Wie reddit-Nutzer ivanxtrem28 schreibt, dauerte es nur wenige Minuten, bis dem Thread anschließend die Tags „III“, „VC“ und „SA“ hinzugefügt wurden. Also die Kennzeichnungen für GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas.

Welche Infos gibt es noch? Das Team-Mitglied antwortete einem anderen Nutzer in kryptischen Nachrichten.

„Ja, ich sollte bald einen Anhänger bekommen. Der Truck sollte mit diesem Motor viel Leistung haben. Kein Problem beim Schleppen/Transportieren.“

Das interpretieren Spieler so, dass mit dem Motor die Grafik-Engine gemeint ist, die auch bei einer Enhanced-Edition von GTA 5 verwendet wird.

Als ihn ein Nutzer fragt, wann er sich den Truck kaufen würde, sagt er „in weniger als 90 Tagen“. Das spielt offenbar auf den Ankündigungszeitraum dieser besonderen Versionen an.

Auch der Insider Tez2, über den wir in Vergangenheit schon häufig vor den offiziellen Ankündigungen erste Infos zu Rockstar-Titeln erhielten, meldet sich dazu im Forum. Ein Nutzer fragt: Also was war jetzt das, das die Moderatoren so hypten aber nicht sagten, um was es ging?

Darauf antwortet Tez2 „Ein bisschen nostalgisches Zeug“.

Und auch für die Fans von versteckten Botschaften ist etwas dabei. Ein Admin des GTA-Forums postete auf Twitter ein Bild mit „von Fans erstellten Shark Cards“. Die Shark Cards sind die Karten, mit denen man sich in GTA Online Ingame-Währung gegen Euro kaufen kann.

Das erwähnenswerte dabei ist die Issue-Nummer: 2001220220042013B46. Entwirrt man diese, erhält man folgende Infos:

2001 (Release von GTA III)

2002 (Release von GTA Vice City)

2004 (Release von GTA San Andreas)

2013 (Release von GTA 5)

B46 – Before 6 – Noch vor GTA 6

Wie wahrscheinlich ist das?

Bedenkt: Es gibt auch bei diesem Thema einige Faktoren zu bedenken. Auf dem Papier klingen solche Gerüchte und Theorien erstmal glaubwürdig.

Das Thema Vice City kam in den letzten Jahren immer wieder auf. Im Jahr 2018 sprachen diese Gründe für einen Release von GTA 6 im Jahr 2022.

Oft auch in Verbindung mit dem nächsten Teil der GTA-Serie, das sich die Schreibweise „GTA VI“ schon direkt als Vorlage zu GTA VI(CE) anbieten würde. Auch im Casino von GTA Online findet man Spuren des herbeigehofften Settings:

Rechts am Rand: „VICE“ als Teil von Service – die 510 auf der linken Seite könnte für einen Release/Ankündigung am 10. Mai stehen. Das würde zu der Aussage „Weniger als 90 Tage“ passen

Doch trotzdem sind das nur Gerüchte und nichts davon ist offiziell in Stein gemeißelt. Klar, dass das beliebte GTA Vice City mit seinem Setting noch viele Fans hat. Man steuerte damals durch ein fiktives Setting, das stark Miami glich. Strände, Drinks, Cabrios, Drogen und Schießereien. Die GTA-Formel mit Radio-Klassikern aus den 80ern und 90ern machte einfach Spaß. Doch solange das nicht offiziell angekündigt ist, solltet ihr die Infos mit einer Portion Skepsis genießen.

Gespannt wartet man jetzt drauf, was Rockstar Games in den nächsten Wochen anzukündigen hat. Ein neues Patent lässt auf realistischere offene Welten in GTA hoffen.

Wie sieht’s mit Remakes von Take Two aus? Take Two hat mit dem Remake von Mafia schon gezeigt, dass sie auf solche Geschichten offenbar Lust haben. Und wenn sie so etwas angehen, dann wird da auch ein gutes Spiel draus. Denn die PC-Version der Mafia Definitive-Edition kommt bei Metacritic auf 79 Punkte (via Take Two hat mit dem Remake von Mafia schon gezeigt, dass sie auf solche Geschichten offenbar Lust haben. Und wenn sie so etwas angehen, dann wird da auch ein gutes Spiel draus. Denn die PC-Version der Mafia Definitive-Edition kommt bei Metacritic auf 79 Punkte (via Metacritic ) und zeigt deutlich, dass das Spiel gut ankommt. Und auch der Test von GameStar zeigt, wie viel Potenzial in so einem Remake von Take-Two schlummert (via YouTube ).

Wie gefällt euch dieses Gerücht? Würdet ihr euch über Remakes dieser besonderen GTA-Titel freuen, oder ist das gar nichts für euch und ihr möchtet lieber etwas ganz neues wie ein GTA 6 in den Händen halten?

Auch um den neuen Titel gibt es schon viele Gerüchte und angebliche Leaks. Alle Gerüchte zu Release, Ankündigung und Setting von GTA 6 findet ihr hier – Darunter auch die Geschichte, wie der neue Teil der Grand-Theft-Auto-Serie ein Narcos-Thema aufgreifen könnte.