Bald sieben Jahre ist es her, dass Grand Theft Auto V erschien. Auf GTA 6 warten Fans aber weiterhin. Ein Bericht liefert nun neue Hinweise zur Entwicklung des heiß erwarteten Spiels.

Was steckt dahinter? In einem umfassenden Bericht von Kotaku wird auf die aktuelle Firmenpolitik von Rockstar eingegangen. Die stand 2018 aufgrund massiver Überstunden und schwieriger Arbeitsbedingungen im Zuge der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 in der Kritik.

Diese „Crunch Time“ war damals laut dem mittlerweile abgewanderten Rockstar-Mitbegründer Dan Houser unter anderem von 100-Stunden-Wochen geprägt.

Rockstar ist auch der Entwickler der GTA-Reihe und viele Spieler warten schon lange auf den nächsten Teil. Mittlerweile gibt es jede Menge Theorien zum Release. Der könnte laut Kotaku aber anders ausfallen als erwartet.

RDR2 wurde grandios, forderte aber viel von den Rockstar-Mitarbeitern

Entwicklung und Release könnten bei GTA 6 anders ablaufen

Was bedeutet das für GTA 6? Die viel kritisierte Crunch-Time soll im Falle des nächsten großen Projektes gemildert werden. Bei diesem soll es sich dem Bericht zufolge um „einen neuen Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe“ handeln, was wohl GTA 6 sein dürfte.

Der Plan sehe vor, das Spiel mit einem „moderat ausfallenden Release“ zu veröffentlichen, was im Falle eines Rockstar-Spiels immer noch ziemlich groß wäre.

Dieses Spiel könnte dann über regelmäßige Updates erweitert werden, wodurch Stress und Crunch besser verteilt werden würde.

Passiert das schon bei GTA 6? Ob das letztendlich auch so stattfindet, sei allerdings noch nicht genau abzusehen, denn das Projekt befinde sich aktuell in einer „frühen Entwicklungsphase“.

Wie die Situation aussieht, wenn das Projekt in die heiße Phase vor dem Release kommt, müsse man abwarten.

Klar ist jedenfalls: Die GTA-Fans werden sich das Spiel eher früher wünschen, als später. So wurde etwa Map-Entwürfe für GTA 6 gebastelt, die bei vielen Fans gut ankamen.