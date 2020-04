Hinweise zum Release-Datum von GTA 6 sind meist nichts weiter als Spekulationen aus fadenscheinigen Leaks. Hinter der Analyse der Finanz-Experten von Intrepid Capital Funds könnte aber mehr stecken. Allerdings hat auch diese Analyse einen Haken.

Was meint Intrepid Capital Funds? Die Analysten des Finanzunternehmens gehen davon aus, dass GTA 6 kein Launch-Titel für die kommende Konsolengeneration Playstation 5 und Xbox Series X wird. Allerdings vertreten sie die Meinung, dass Fans trotzdem nicht mehr allzu lange auf das heiß erwartete Spiel warten müssen.

Laut Meinung der Finanz-Analysten soll das Releasedatum von GTA 6 kurz nach dem Start der neuen Konsolen-Generation im Jahr 2021 liegen.

Diese Einschätzung der Finanzexperten wurde auf reddit geteilt und macht Fans hoffnung. (via reddit)

Genau heißt es im Bericht: „Wir gehen davon aus, dass Grand Theft Auto 6 kurz nach Markteinführen der neuen Konsolengeneration erscheint, was wohl Ende 2020, Anfang 2021 passiert.“

Das wäre in der Tat ein Release-Datum für GTA 6, das früher ist als manche wohl glauben.

Nun der Haken an der Sache: Diese Einschätzung der Finanzanalysten stammt aus dem Sommer 2019. Es könnte sich also inzwischen schon wieder so einiges verändert haben.

Wann kommt der Nachfolger von GTA 5? Es gibt jede Menge Spekulationen.

Mehr als nur reine Spekulation?

Warum ist das interessant? Der Bericht mit dieser Aussage stammt vom 30. Juni 2019, kursiert aber jetzt im Internet, was natürlich vielen Hoffnung macht.

Man sollte jedoch vorsichtig sein. Denn das, was berichtet wurde, muss heute so nicht mehr zutreffen.

Dennoch: Selbst, wenn die Aussage schon älter ist, sollte man sie nicht komplett ignorieren. Denn es handelt sich hierbei nicht um eine Spekulation von anonymen 4Chan-Nutzern, sondern um eine Analyse von Finanzexperten.

Zwar ist es nach wie vor eine Vermutung, trotzdem dachten sich die Finanz-Experten etwas bei ihren Aussagen. Sie analysieren den Markt, schauen, wann der beste Release-Zeitraum für einen lang erwarteten neuen Titel ist und rechnen gegen, wann der Vorgänger erschienen ist.

Nur verändert sich der Spielemarkt schnell und was im Sommer 2019 vielleicht logisch klang, mag heute schon wieder völlig veraltet sein.

Fans warten auf den Nachfolger von GTA 5.

Erscheint diese Vermutung als realistisch, selbst, wenn sie schon etwas älter ist? Rockstar Games und Take 2 haben sich noch nicht offiziell zu GTA 6 geäußert. Daher ist alles nur eine Vermutung. Geht man aber davon aus, dass GTA 6 kommt, wäre der ideale Zeitraum zum oder kurz nach Release der PS5 und Xbox Series. Und das nicht nur aus Sicht von Rockstar Games, sondern außerdem aus Sicht von Sony und Microsoft.

GTA 6 gehört zu den am meisten erwarteten Spielen. Würde es für die PS5 und Xbox Series X erscheinen, dann wäre dies ein großer Anreiz für die Spieler, sich eine der neuen Konsolen zu kaufen. Aus Sicht von Finanzexperten und Anlegern wäre es sinnvoll, den Release eines neuen, heiß erwarteten Spiels mit dem Start der neuen Konsolengeneration zu timen.

Es kommen aber natürlich regelmäßig Gerüchte rund um einen Release-Termin von GTA 6 auf. Immer wieder gibt es angebliche „Leaks“, doch bisher bestätigte sich keiner. Daher ist die Aussage von Intrepid Capital Funds mit Vorsicht zu genießen, solange sich Rockstar Games und Take 2 nicht offiziell zum Status von GTA 6 äußern – auch, weil sie schon etwas älter ist und daher überholt sein könnte.