Wir verlosen drei Fan-Pakete mit seltenem Merchandise zu GTA 5. Dabei sind T-Shirts, Sticker und der treue Begleiter von Franklin, der Rottweiler Chop. Macht mit und gebt den niedlichen Kuscheltieren ein neues Zuhause.

Warum gibt es “jetzt” Chop the Dog? Kürzlich veröffentlichte Rockstar Games für GTA Online das “The Contract”-Update. Darin trefft ihr Franklin und Lamar wieder, die ihr aus der Story von GTA Online kennt.

Chop ist der Rottweiler von Lamar, dem Kumpel von Franklin. In der Story des Singleplayers seid ihr für eine gewisse Zeit für den Hund verantwortlich, könnt mit ihm spielen und den Ball werfen. Nun kehrte Franklin mit The Contract zu den Spielern in GTA Online zurück und brachte, zur Überraschung viele Fans, auch Chop mit.

Inzwischen sind die Plüschfiguren von Chop, die es vor einigen Jahren zum Kaufen gab, Sammlerstücke. Und gerade jetzt, wo der flinke Rottweiler wieder eine neue Rolle spielt, ist es eine gute Gelegenheit, euch mit Plüschtieren zu versorgen.

Das kannst du gewinnen: In Zusammenarbeit mit Rockstar Games verlosen wir insgesamt 3 Fan-Pakete mit Merchandise zu GTA 5 mit folgenden Inhalten:

“Chop The Dog”-Plüschfigur

“Love Fist”-T-Shirt (Größe L)

“Pogo Space Monkey”-Schlüsselanhänger

GTA-5-Sticker-Set

Diese Sachen könnt ihr gewinnen

So kannst du teilnehmen: Um dich für die Teilnahme zu registrieren, benötigst du zunächst einen MeinMMO-Account. Log dich damit ein, lade die Seite neu und du wirst weiter unten das Teilnahmeformular für die Verlosung sehen.

Melde dich dort an und voilà, du bist dabei:

Die Gewinner werden von uns per Mail kontaktiert an die Mail-Adresse, die bei der Erstellung des MeinMMO-Accounts verwendet wurde. Für den Versand der Gewinne werden wir den vollständigen Namen und Adresse der Gewinner an Rockstar Games weiterleiten. Die Daten werden nur für den Versand verwendet und danach gelöscht.

Die Verlosung endet am 6. Februar.

Viel Glück!