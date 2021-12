GTA Online: Das Winter-Update wird für Story-Fans ein Highlight

Diese Rolle spielt er in GTA Online: Überraschend kündigte Rockstar Games im Dezember an, dass Franklin Clinton ab dem 15. Dezember zum Release des “The Contract”-Updates ein Teil von GTA Online wird. Er und der Rottweiler Chop gehören zu den neuen Inhalten des kostenlosen DLCs.

Franklin lernt im Laufe der Story Michael De Santa kennen, einen weiteren Protagonisten der Story. Durch ihn lernt er außerdem Trevor Philips kennen. Gemeinsam rauben die Drei Banken aus, erledigen Gangs und lassen sich in fragwürdige Deals verwickeln. An Franklins Seite seht ihr oft den treuen Rottweiler Chop, der bei Franklin lebt, obwohl er eigentlich Lamar gehört.

Das ist seine Geschichte: Franklin lernt ihr schon recht früh in der Story von GTA 5 kennen. Zusammen mit seinem besten Kumpel Lamar sollt ihr Autos stehlen und lernt dabei die Spezialfähigkeit von Frank kennen – Das Verlangsamen der Zeit. Das Zurückholen von Autos in Repo-Jobs ist lange Zeit der Job, der Franklin und Lamar über Wasser hält. Die ersten Jobs führen die beiden für den Autohaus-Besitzer Simeon Yetarian aus, der bereits mit Kontakt-Missionen und Zurückhol-Job in GTA Online vertreten ist.

