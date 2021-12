In GTA Online kommt heute, am 15. Dezember, das neue Update “The Contract” zum Download. Wir zeigen euch die Uhrzeit für den Start und die bekannten Inhalte wie Autos und Waffen und einen großen Leak.

Was ist das für ein Update? Der Release des großen Winter-Updates “The Contract” von Grand Theft Auto Online steht an. Franklin Clinton, den ihr aus der Story von GTA 5 kennt, hat darin eine wichtige Rolle. Dazu gibt es neue Musik im Radio, Missionen, Waffen, Autos und Story.

Wir zeigen euch hier die Uhrzeit für das neue Update sowie die bereits bekannten Inhalte.

GTA Update am 15. Dezember: Uhrzeit zum Start

Wann geht es in Deutschland los?

15. Dezember – vermutlich zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Der Release erfolgt am 15. Dezember 2021. Eine offizielle Release-Uhrzeit für das Update gibt es von Rockstar Games selbst nicht. Gehen wir von den Release-Zeiten der letzten Updates aus, dann wäre eine Uhrzeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr deutscher Zeit zu erwarten.

Doch Rockstar Games weiß zu überraschen. Genau vor einem Jahr, am 15. Dezember 2020, veröffentlichte das Team das große Cayo-Perico-Update. Damals rollte das Update gegen 11:00 Uhr für die Nutzer aus – Zuerst auf Konsole, anschließend auf Steam und dem Rockstar Games Launcher. Möglich, dass man auch 11:00 Uhr als Startzeit für das “The Contract”-Update wählt.

Nach der Freigabe der Downloads müsst ihr noch auf das Hochfahren der Server warten. Wir werden diesen Artikel hier stets aktuell halten, damit ihr auf dem neusten Stand bleibt.

Download-Größe von The Contract

Wie groß ist das Update? Diese Information werden wir noch ergänzen. Es soll sich allerdings um ein umfangreiches Update handeln. Sorgt also dafür, dass ihr genügend Platz auf euren Festplatten habt.

Im Vergleich: So groß war Cayo Perico:

Xbox One 6,7 GB

Xbox Series X 6,7 GB

PS4 6,8 GB

PS5 6,8 GB

PC, Steam 8,8 GB

PC, Rockstar Games Launcher 9,3 GB

PC, Epic Games Store 8,8 GB

Welche Inhalte bringt The Contract?

Neue Story: Fans staunten, als Franklin Clinton in der Ankündigung und im Trailer zum Update “The Contract” gezeigt wurde. Er ist einer der Protagonisten aus dem Story-Modus und feiert nun sein großes Comeback mit einer Agentur. Allerdings fehlen ihm noch Connections in die Promi-Welt, die er durch keinen geringeren als seinen Buddy Lamar Davis erhält.

Um sich zu beweisen, soll Franklin das Handy von Rap-Legende Dr. Dre zurückholen, das er auf seiner Reise zu Cayo Perico verloren hat. Denn auf dem Handy war wichtige Musik, die jetzt in den falschen Händen gelandet ist.

Neue Waffen: In der Newswire-Vorschau zum Update kündigte Rockstar Games bereits den kompakten EMP-Werfer sowie den Elektroschocker als Waffen an.

Neue Immobilien: Offiziell bekannt sind “Die Waffenkammer” und “Die Agentur” als neue Immobilien, die ihr euch kaufen könnt.

Neue Autos: Der Enus Jubilee und der Dewbauchee Champion wurden bereits von Rockstar Games enthüllt.

Leaks zu The Contract

Was wurde geleakt? Ein Kommentar von einem Insider in den GTA-Forum erweckt gerade Aufsehen in der Community (via gtaforums.com). Dort schreibt Nutzer WildBrick142 – der auch schon korrekt die Spawns der Schatzkisten voraussagte – was euch im neuen Update erwartet:

Vier Standorte für die Agenturen

Die Agenturen könnt ihr mit Kunst, Farben, Tapeten, Privatbereichen, Waffenkammer und Fahrzeug-Werkstatt anpassen

Die Story wird eine Heist-Struktur haben – Kleinere Missionen, die dann in einem Finale enden

Von eurem Agentur-Kontakt könnt ihr Services nutzen wie einen SUV beschwören, vom Radar verschwinden oder ein Bike in der Nähe finden

Es soll 15 neue Fahrzeuge geben – Cinquemila, Reever, Shinobi, Varianten von Granger und Baller, Deity, neue Varianten von Patriot und Buffalo und eine neue Variante des Comet als Cabrio sowie die zwei vorgestellten Fahrzeuge Jubilee und Champion

Drei neue Waffen gehören zum Update – zu den bereits vorgestellten EMP-Werfern und Elektroschockern gesellt sich das schwere Scharfschützengewehr

Neue Farb-Varianten für Waffen wie ein weihnachtlicher Up-n-Atomizer

Viele neue Kleidungsstücke wie T-Shirts, Ohrringe, Hüte, Masken aber auch Tattoos

Wie gefällt euch der Ausblick aufs neue Update von GTA Online? Gefällt es euch, dass die Entwickler die Protagonisten aus der Story in den Online-Modus bringen und da ihre Geschichte fortsetzen, oder würdet ihr euch lieber spezielle DLCs für den Singleplayer wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.