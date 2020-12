GTA Online: Update mit neuem Heist ist da – Das steckt drin

Heute erscheint das Update für GTA Online mit dem Cayo-Perico-Heist. Wir zeigen euch die Uhrzeit und Inhalte des größten Updates, das je für GTA 5 Online erschien.

Update um 12:10 Uhr: Wir haben den Artikel-Titel aktualisiert und Infos zu den 7 neuen Fahrzeugen aus dem Cayo-Perico-Update eingebaut.

Update um 11:22: Uhr: Die Updates rollen jetzt auch für Nutzer auf Steam und im Rockstar Games Launcher aus. Wir haben die Download-Größen für Cayo Perico auf PC hinzugefügt.

Update um 11:17 Uhr: Wir haben das Podiums-Auto für diese Woche aktualisiert und die Info hinzugefügt, dass die neue Insel nicht im Free-Roam zu betreten ist.

Was passiert heute? Am 15. Dezember wird Rockstar Games das „größte Update veröffentlichen, das GTA Online je bekam„. Ein Fokus der Erweiterung ist der neue Heist „Cayo Perico“. Es ist der erste Raubüberfall in GTA Online, den man auch solo spielen kann.

Ein weiterer wichtiger Teil des Updates ist die große Map-Erweiterung. Die Insel Cayo Perico.

Was steckt drin?

Der neue Cayo-Perico-Heist

Eine Map-Erweiterung als Insel

Neue Fahrzeuge

Weitere Radiosender+Songs

Ein neuer Untergrund-Club

Update-Größe: Laut ersten Nutzern auf reddit soll das Update folgende Download-Größe haben:

Xbox One 6,7 GB

Xbox Series X 6,7 GB

PS4 6,8 GB

PS5 6,8 GB

PC, Steam 8,8 GB

PC, Rockstar Games Launcher 9,3 GB

PC, Epic Games Store 8,8 GB

Wann kommt das Update in GTA Online?

Uhrzeit: Wir wissen sicher, dass das Update heute, am 15. Dezember, erscheinen wird.

Eine offizielle Uhrzeit gibt es von Seiten Rockstar Games noch nicht. Doch ein Insider will die Übersicht schon kennen. Auf Twitter veröffentlichte VideoTech eine Karte mit den Startzeiten für das Update in den verschiedenen Zeitzonen. Laut dieser Übersicht soll das Update bei uns in Deutschland um 11:00 Uhr erscheinen.

Das würde auch in etwa mit den Startzeiten der letzten Updates übereinstimmen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was steckt im Cayo-Perico-Update? Preise und Fahrzeuge

Die Map-Erweiterung + Heist: In Trailern konnten wir den neuen Teil der Map von GTA Online bereits sehen. Die Insel Cayo Perico dient als Austragungsort für den neuen Heist.

Wer will, kann den neuen Heist komplett allein spielen. Dabei sollt ihr die Insel infiltrieren und dem Drogenbaron, der dort haust und Partys feiert, seine liebsten und wertvollsten Gegenstände rauben.

Was wir über die Beute und Inhalte vom Cayo-Perico-Heist wissen.

Als Spieler könnt ihr ähnlich wie beim Casino-Heist verschiedene Herangehensweisen auswählen. Passend dazu ist es euch überlassen, welche Hilfsmittel ihr nutzt.

Die neue Insel Cayo Perico wird streng bewacht

Neue Info: Wie RockstarIntel auf Twitter berichtet, ist die neue Insel Cayo Perico nicht im Free-Roam betretbar. Ihr könnt sie also nur im Zuge des Heists besuchen. Doch das stellte sich nur als halb-wahr heraus. Die Twitter-Seite GTANet korrigiert und erklärt, dass man die Insel zumindest teilweise erkunden könne. Doch schnell würden die Wachmänner einen von der Insel schmeißen, wenn man zu weit geht.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Neue Fahrzeuge: Wir wissen bereits, dass ein U-Boot ein Teil des Updates ist. Das dient auch zur Planung des neuen Raubüberfalls. Rockstar Games schreibt, dass das „große, vielseitige und schwerbewaffnete U-Boot als Hauptquartier“ dient.

Wie und ob man damit auch außerhalb des Heists agieren kann, ist noch unklar.

Der GTA-Insider TezFunz erklärt, dass das Uboot zwei bis drei Millionen GTA-Dollar kosten soll. Mit Upgrades soll der Preis auf bis zu zehn Millionen GTA-Dollar hochgehen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Dazu wird es wohl auch wieder eine Handvoll neue Autos geben, wie man das von großen Updates in GTA Online kennt.

Neue Fahrzeuge: Ingesamt 7 neue Fahrzeuge gibt es direkt zum Release des Cayo-Perico-Updates. Das ist ein U-Boot, zwei Boote, zwei Autos, ein Heli und ein Flugzeug. Verteilt über die nächsten Wochen wird das Team von Rockstar Games vermutlich noch weitere Fahrzeuge aktivieren, mit denen ihr dann fahren könnt.

Eine Übersicht der 7 neuen Fahrzeuge aus dem Cayo-Perico-Update für GTA Online gibt es hier.

Was tut sich im Spiel? Euch erwarten drei neue Radiosender im Spiel und ein erweitertes Programm auf den Sendern Flylo FM und Worldwide FM. Insgesamt wird es mehr als 250 neue Lieder geben, die ihr dann in GTA Online hören könnt.

Der Music Locker ist ein Underground Club für alle Spieler. Er eröffnet in direkt am Diamond Casino. Da gab es vor Wochen schon Bauarbeiten.

In dem Club erwarten euch wichtige DJs mit ihren Sets. Dort könnt ihr zusammen mit Freunden tanzen und abhängen.

Die Bonus-Woche

Was ist das? Jede Woche wechseln in GTA Online Boni und Angebote, die den Spielern zur Verfügung stehen. Das sind Rabatte bei Immobilien und Fahrzeugen sowie erhöhte Geld- und RP-Belohnungen bei bestimmten Inhalten. Außerdem wechselt wöchentlich das Fahrzeug auf dem Podium.

Bisher wissen wir, dass der Pegassi Osiris jetzt auf dem Podium bei GTA Online steht. So gewinnt ihr beim Drehen angeblich immer das Podiumauto im Casino von GTA Online.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Wir werden diesen Artikel regelmäßig für euch aktualisieren, sobald wir neue Infos zum größten Update haben, das GTA Online je sah.

Auf welche Inhalte freut ihr euch am meisten und werdet ihr den neuen Heist auch als Solo-Spieler ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

3 Gründe, warum ihr euch auf den Dezember in GTA Online freuen solltet