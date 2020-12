GTA Online: 7 neue Fahrzeuge aus Cayo Perico und ihre Preise

Auf der Webseite von Docktease findet ihr in GTA Online jetzt das Longfin-Boot. Das scheint eine Art Speedboot zu sein. Wie schnell das Teil wirklich ist, ist noch unklar. Es ist das siebte Fahrzeug in unserer Aufzählung.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Woher kommt die Info? Das Update war für die ersten Spieler bereits gegen 11:00 Uhr am 15. Dezember verfügbar. Viele strömten dann sofort ins Spiel und prüften die Kataloge der Händler. Dem Twitter-Nutzer @ GTAGFX fielen dabei diese 6 neuen Fahrzeuge bei Warstock Cache and Carry auf:

Was sind das für Fahrzeuge? In GTA Online stehen euch jetzt 2 neue Boote, ein Flugzeug, ein Helikopter und zwei neue Autos zur Verfügung. Dazu kommt ein U-Boot, das euer neues Hauptquartier werden kann.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 − = 4

Insert

You are going to send email to