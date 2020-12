Die Insel, auf der der Heist stattfindet, die auch dem zweiten großen Hobby des Drogenschmugglers El Rubio. Das sind Partys. An den Stränden der Insel tanzt alles, was Rang und Namen hat.

Was ist das für ein Heist? Der Cayo-Perico-Heist ist ein Raubüberfall für 1-4 Spieler. Es ist der erste Heist in GTA Online, den man solo erledigen kann.

In der Beschreibung erklärt Rockstar Games, dass sich auf der Insel Reichtümer in Form von Kunstwerken, Juwelen und Drogengeldern verstecken.

Das Video schaltet rüber zur Insel und gibt einige Einblicke darauf, was euch beim Heist in GTA Online erwartet.

Um was geht es? Rockstar Games hat ein neues Video veröffentlicht, das sich um den neuen Heist „Cayo Perico“ dreht. Der ist Teil des größten Updates für GTA Online, das am 15. Dezember 2020 erscheint.

