Der Dezember in GTA Online hält einige coole Inhalte bereit. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese freut sich schon richtig drauf, was da passiert. Aber was passiert denn überhaupt?

Was ist los bei GTA Online? Gespannt wartet die Community auf die Veröffentlichung des neuen Heists. Denn das kommende Update ist das größte, was der Online-Modus von GTA 5 je gesehen hat.

Noch in diesem Monat ist es so weit. Und genau dieser Release macht den Dezember 2020 für mich nochmal ein großes Stück besser, obwohl der Wintermonat eh schon viel zu bieten hat.

3 Inhalte, die den Dezember 2020 in GTA Online so gut machen

Damit ihr genauso gut Bescheid wisst, was in den nächsten Wochen passiert, zeige ich euch die bevorstehenden Inhalte und erkläre, was sie so gut machen.

Ich betreue GTA Online schon seit einigen Jahren für MeinMMO und spiele es praktisch seit Release, mit Pausen. Zusammengefasst sollte ich jetzt über 700 Stunden Spielzeit im Online-Part von Grand Theft Auto V haben. Dabei hab ich so einige Dezember und noch viel mehr Events im Spiel miterlebt.

1. Das große Heist-Update „Cayo Perico“

Was ist das? Im Dezember bringt GTA Online den neuen Heist raus. Nach dem Casino-Heist ist das jetzt der nächste PvE-Inhalt für den Online-Modus von GTA 5. Das Besondere daran ist, dass ihr diesen sogar komplett eine spielen und absolvieren könnt. Normalerweise laufen Heists in GTA Online aus Gruppen, die aus zwei bis vier Spielern bestehen.

Im Cayo-Perico-Heist sollt ihr die Privatinsel Cayo Perico infiltrieren. Doch seid vorsichtig, denn sie gehört dem berüchtigtsten Drogendealer der Welt. Zu stehlen gibt es Kunstwerke, Gold und dreckiges Drogengeld. Das wird eine neue Möglichkeit, in GTA Online viel Geld zu verdienen.

Wann kommt das? Der Heist kommt mit seiner Insel-Erweiterung am 15. Dezember 2020 zu GTA Online. Im YouTube-Trailer könnt ihr euch schon ein erstes Bild des Raubüberfalls machen:

Das neue Update bringt neben dem Heist noch weitere Inhalte. Dazu zählen:

Neue Fahrzeuge

Taktische Waffen

Social Spaces zum Tanzen

Neue Radiosender mit über 100 neuen Songs

Ein schwerbewaffnetes U-Boot als Hauptquartier

2. Das geheimnisvolle Fahrzeug-Geschenk

Was ist das? Im November startete das Team von GTA Online eine Challenge mit den Spielern. Sie sollten mehrere Milliarden Dollar bei Heists verdienen, um ein Geschenk für alle Spieler freizuschalten.

Zum Ablauf der Challenge verkündete Rockstar Games, das die Community das Ziel erreicht hat.

In der Ankündigung heißt es: „Als Belohnung für Ihre gemeinsamen Bemühungen wird jeder in der Start-Woche des nächsten großen GTA-Online-Updates im Dezember ein besonderes neues Fahrzeug erhalten.“

Also auch ihr bekommt zu dem Zeitpunkt das Fahrzeug geschenkt!

Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar. Letztes Jahr verschenkte GTA Online einen ferngesteuerten Mini-Panzer zu Weihnachten.

Wann kommt das? Das Update soll am 15. Dezember erscheinen. Ab dann wird es also auch das Fahrzeug-Geschenk geben.

3. Schnee und Weihnachten 2020

Was ist das? Schnee in GTA Online ist ein alljährliches Ereignis. Kurz und knapp: Es schneit in Los Santos.

Warum das so gut ist? Nun. Ihr prügelt eure vor PS strotzenden Rennwagen eh schon wie die Verrückten um die Kurven der Online-Welt. Auf Schnee ist das Ganze einfach nochmal besser!

Nicht nur für die Rennfahrer unter euch eine gute Sache. Auch die Fußgänger kommen auf ihre Kosten. Denn wie man es aus den letzten Jahren kennt, kehrt eine Funktion passend zum Schnee ein. Ihr könnt Schneebälle formen und werfen. Ja, genau! Egal, ob ihr euch Köpfe unschuldiger NPCs als Zielscheibe für den Frostball aussucht oder damit auf andere Spieler werft. Gegen eine Schneeballschlacht in GTA Online kann doch niemand was sagen.

Wann kommt das? Im letzten Jahr startete der Schneefall am 19. Dezember. Gut möglich, dass in diesem Jahr der Startschuss zu einer ähnlichen Zeit fallen wird.

Über die Weihnachtstage war der Schnee dann immer aktiv und kehrte zum Neujahr nochmal ein.

Freut ihr euch auch schon auf die Events in diesem Monat? Und auf was davon am meisten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

