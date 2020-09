Dieser Spieler in GTA Online hat unglaubliches Glück. Bei einem Casino-Besuch räumt er das Podiumsfahrzeug und 1,25 Millionen GTA-Dollar ab. Das Erlebnis hält er auf Video fest.

Was ist passiert? Der Spieler OakleyDoke13 teilte auf reddit einen Clip aus einer seiner GTA-Online-Sessions. Dabei erklärt er, dass er das begehrte Podiumsfahrzeug gewann und direkt danach noch 1,25 Millionen GTA-Dollar bei einem Spielautomaten gewann. Das ist selbst in einem Spiel wie Grand Theft Auto mit unglaublichem Glück verbunden.

Auf reddit erhält der Clip viel Beachtung. Nach einem Tag gibt es über 300 Kommentare und mehr als 9.100 Upvotes.

Wir binden euch den Clip hier ein, damit ihr Zeuge dieser glücklichen Aktion werden könnt.

Kann doch jeder, oder?

Wie schwer ist das? Die Chance, das Podiumsfahrzeug am Glücksrad zu gewinnen, liegt bei etwa 5 %. In GTA Online dürfen Spieler jeden Tag einmal kostenlos am Glücksrad drehen. Dann läuft ein Countdown von 24 Stunden ab und erst dann können sie erneut ihr Glück herausfordern. Das Podiumsfahrzeug zu gewinnen, ist ein Wunsch vieler Spieler.

Denn die Fahrzeuge rotieren wöchentlich und meist stehen dort besonders wertvolle Autos, die man sich durch das Gewinnen nicht mehr kaufen muss. Da spart man Millionen von GTA-Dollar.

Spieler wollen aber eine Möglichkeit herausgefunden haben, wie man angeblich immer das Auto im Casino von GTA Online gewinnt.

An den Slot-Maschinen zu gewinnen ist nicht einfach. GTA Online gibt an, dass die Gewinnrate bei 98,7 % liegt. Spieler berichten aber, dass diese Chance auf alle Spiele hochgerechnet wird. Und dabei können die Gewinne auch sehr niedrig sein. Eine große Portion Glück gehört also auch hier dazu, wenn man Millionen von GTA-Dollar gewinnt.

Das macht das Video von OakleyDoke13 nochmal eindrucksvoller. Denn er gewinnt gleich zwei dieser begehrten Preise nur wenige Sekunden nacheinander.

So reagieren die Spieler: Zu dem Video gibt es auf reddit Glückwünsche und auch lustige Kommentare. So schreibt einer „Toll! Ich hab das 5. Mal hintereinander Kleidung [am Glücksrad] gewonnen“. Die Chancen auf Kleidung beim Glücksrad liegen etwa bei 20 %.

Ein anderer erklärt: „Das ist super. Ich hab bei meinem ersten Dreh zur Eröffnung des Casinos gleich das Podiumsfahrzeug gewonnen. Aber bis heute habe ich keinen Jackpot bei Slotmaschinen gewonnen. Mein Sohn hingegen gewann die 2,5 Millionen bei seinem ersten Dreh. Glückliche Gene, denke ich“

„Ich würde mir in der echten Welt jetzt einen Lottoschein kaufen.“

„Ich hab heute eine Packung Nüsse gewonnen.“

„Schön. Ich hab jetzt das 38. Mal Kleidung gewonnen.“

Hattet ihr auch schon mal so viel Glück im Casino von Los Santos? Was ist euer bester Gewinn dort?

Gerade könnt ihr beim Casino-Heist in GTA Online verdammt reich werden. Aber das hält nur noch wenige Tage.