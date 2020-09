Eine neue Bonuswoche in GTA Online beschert euch jetzt die wertvollste Beute im Casino. Wer das ausnutzt, wird in den nächsten Tagen richtig reich. Wir zeigen, was es zu beachten gibt.

Was ist neu? Am Donnerstag, den 10. September, startete in GTA Online eine neue Bonuswoche. Für euch gibt es jetzt neue Anreize zu zocken, denn das Casino lockt mit einer lukrativen Ausbeute. Wir haben für euch einen Guide zum Heist und eine Übersicht, wie viele Millionen ihr dort jetzt sichern könnt.

Doch ihr müsst euch beeilen. Nächsten Donnerstag, am 17. September, startet schon wieder eine neue Woche und vermutlich sind dann die Casino-Boni erstmal wieder weg. Deshalb lohnen sich die nächsten Tage in GTA Online jetzt richtig für euch.

Wie viele Millionen GTA-Dollar bringt das Casino jetzt?

Diese Beute gibt es nun: Ab jetzt gibt es wieder Diamanten im Casino von GTA Online. Diese Beute brachte Rockstar Games bisher schon ein paar Mal zeitlich begrenzt in den Heist. Spieler stürzen sich dann in diesen Raubüberfall, denn die Ausbeute ist dabei wesentlich höher als bei Bargeld.

Wenn ihr den Casino Heist startet, könnt ihr per Zufall eine von vier verschiedenen Inhalten freischalten, die ihr beim jeweiligen Heist klaut. Geld, Kunstwerke, Gold oder Diamanten. Die Diamanten sind im Vergleich am wertvollsten:

Ein Tresor voll Geld bringt euch 2.115.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voller Kunstwerke bringt euch 2.350.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Gold bringt euch 2.585.000 GTA-Dollar

Ein Tresor voll Diamanten bringt euch 3.290.000 GTA-Dollar

Die Beute wird dann unter den Heist-Teilnehmern so aufgeteilt, wie ihr es beim Hosten des Überfalls einstellt. So könnt ihr in den nächsten Tagen einige Millionen GTA-Dollar verdienen und damit auch die schnellsten Autos aus GTA Online kaufen.

Wie hoch sind die Chancen auf Diamanten? Eine genaue Wahrscheinlichkeit ist unklar. Allerdings verrät Dataminer Tez2 auf Twitter, dass die Diamanten mit einer „hohen Chance“ im Spiel sind. Ihr solltet beim Heist also recht oft die Brillis als Beute erhalten.

Was muss man zum Heist wissen? Wer den Casino Heist noch nicht gespielt hat oder sich darin verbessern will, sollte einen Blick in unsere Hilfestellung werfen. Unser Guide zum Casino Heist in GTA Online. Da zeigen wir euch wichtige Infos zu Fluchtwegen und den Vorbereitungsmissionen.